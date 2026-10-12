Gestora de fortunas, Brainvest amplia operação na Suíça em movimento de volta às origens

RESUMO ＋ A gestora de fortunas Brainvest Wealth Management, com cerca de US$ 7 bilhões sob gestão, ampliará a operação em Genebra para atrair clientes europeus. A estratégia inclui a expansão do escritório regional, investimentos em marketing e o reposicionamento da operação suíça, que passou a ser comandada por Adil Nafakh-Lazraq em julho.

A Brainvest Wealth Management, uma das maiores gestoras de fortunas do Brasil, está ampliando operação em Genebra, na Suíça, para atrair clientes europeus. É uma espécie de volta para casa. Com cerca de US$ 7 bilhões sob gestão, a Brainvest tem origem suíça. Fundada em 2003, a casa nasceu para atender clientes brasileiros na Europa, mas expandiu atuação e passou a olhar produtos — e famílias — locais a partir de 2007.

A ideia é expandir o escritório regional e investir em marketing no país. "Não somos conhecidos na Suíça, por isso precisamos gastar tempo e energia para sermos reconhecidos, principalmente entre o público B2B", diz Dany Roizman, sócio-fundador da Brainvest.

O movimento faz parte de um reposicionamento mais amplo. Em julho, a gestora anunciou a nomeação de Adil Nafakh-Lazraq como CEO da operação em Genebra. O executivo trabalha na empresa desde 2017 e mais recentemente era Chief Commercial Officer (CCO). Antes, atuou por quase dez anos no UBS.

A aposta europeia busca ampliar uma base ainda concentrada na América Latina. Cerca de 65% do patrimônio administrado da Brainvest vem de clientes brasileiros e 25%, de mexicanos. Estados Unidos, Europa e outros mercados respondem pelos 10% restantes.

Na avaliação de Roziman, a Suíça oferece mais espaço para crescer do que o Brasil, onde a competição entre gestoras pressiona as margens. O mercado suíço é mais fragmentado, o que abre oportunidades para incorporar equipes e, eventualmente, adquirir outras casas.

Aquisições, inclusive, fazem parte do DNA da Brainvest. Em 2022, a gestora comprou a consultoria KPC. No ano seguinte, anunciou fusão com a Enso Gestão de Patrimônio, de Campinas, para aprofundar operação no interior de São Paulo. Há ainda participações minoritárias nas gestoras Köli Capital e Millenium. Uma eventual expansão na Europa via participações minoritárias em outras casas é uma possibilidade.

Para disputar esses clientes, a Brainvest aposta em uma estrutura que reúne gestão de investimentos, planejamento tributário e sucessório e governança familiar e corporativa. A presença em diferentes países permite acompanhar famílias cujos integrantes vivem em jurisdições distintas, com necessidades próprias de investimento e organização patrimonial. "Vamos crescer com qualidade e consistências", diz Roizman.