Gestora de fortunas, Brainvest amplia operação na Suíça em movimento de volta às origens
Com US$ 7 bilhões sob gestão, casa de origem suíça reforça escritório em Genebra e vê espaço para aquisições em um mercado mais fragmentado que o brasileiro
Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:00.
RESUMO ＋
A gestora de fortunas Brainvest Wealth Management, com cerca de US$ 7 bilhões sob gestão, ampliará a operação em Genebra para atrair clientes europeus. A estratégia inclui a expansão do escritório regional, investimentos em marketing e o reposicionamento da operação suíça, que passou a ser comandada por Adil Nafakh-Lazraq em julho.
A Brainvest Wealth Management, uma das maiores gestoras de fortunas do Brasil, está ampliando operação em Genebra, na Suíça, para atrair clientes europeus. É uma espécie de volta para casa. Com cerca de US$ 7 bilhões sob gestão, a Brainvest tem origem suíça. Fundada em 2003, a casa nasceu para atender clientes brasileiros na Europa, mas expandiu atuação e passou a olhar produtos — e famílias — locais a partir de 2007.
A ideia é expandir o escritório regional e investir em marketing no país. "Não somos conhecidos na Suíça, por isso precisamos gastar tempo e energia para sermos reconhecidos, principalmente entre o público B2B", diz Dany Roizman, sócio-fundador da Brainvest.
O movimento faz parte de um reposicionamento mais amplo. Em julho, a gestora anunciou a nomeação de Adil Nafakh-Lazraq como CEO da operação em Genebra. O executivo trabalha na empresa desde 2017 e mais recentemente era Chief Commercial Officer (CCO). Antes, atuou por quase dez anos no UBS.
A aposta europeia busca ampliar uma base ainda concentrada na América Latina. Cerca de 65% do patrimônio administrado da Brainvest vem de clientes brasileiros e 25%, de mexicanos. Estados Unidos, Europa e outros mercados respondem pelos 10% restantes.
Na avaliação de Roziman, a Suíça oferece mais espaço para crescer do que o Brasil, onde a competição entre gestoras pressiona as margens. O mercado suíço é mais fragmentado, o que abre oportunidades para incorporar equipes e, eventualmente, adquirir outras casas.
Aquisições, inclusive, fazem parte do DNA da Brainvest. Em 2022, a gestora comprou a consultoria KPC. No ano seguinte, anunciou fusão com a Enso Gestão de Patrimônio, de Campinas, para aprofundar operação no interior de São Paulo. Há ainda participações minoritárias nas gestoras Köli Capital e Millenium. Uma eventual expansão na Europa via participações minoritárias em outras casas é uma possibilidade.
Para disputar esses clientes, a Brainvest aposta em uma estrutura que reúne gestão de investimentos, planejamento tributário e sucessório e governança familiar e corporativa. A presença em diferentes países permite acompanhar famílias cujos integrantes vivem em jurisdições distintas, com necessidades próprias de investimento e organização patrimonial. "Vamos crescer com qualidade e consistências", diz Roizman.
'Perguntas frequentes'
Por que a Brainvest está ampliando a operação na Suíça? ＋
A Brainvest pretende atrair clientes europeus e reduzir a concentração de sua base na América Latina. Segundo Dany Roizman, sócio-fundador da gestora, a Suíça também oferece mais espaço para crescer do que o Brasil.
Quanto patrimônio a Brainvest administra? ＋
A gestora de fortunas Brainvest Wealth Management administra cerca de US$ 7 bilhões. Aproximadamente 65% do patrimônio vem de clientes brasileiros, 25% de mexicanos e 10% de clientes dos Estados Unidos, da Europa e de outros mercados.
Quem comanda a operação da Brainvest em Genebra? ＋
Adil Nafakh-Lazraq é o CEO da operação da Brainvest em Genebra desde julho. O executivo trabalha na gestora desde 2017, ocupou o cargo de Chief Commercial Officer e atuou por quase dez anos no UBS.
Como a Brainvest pretende crescer no mercado suíço? ＋
A Brainvest planeja expandir o escritório de Genebra e investir em marketing, principalmente para alcançar o público B2B. A gestora também considera incorporar equipes, comprar outras casas ou adquirir participações minoritárias na Europa.
Quais serviços a Brainvest oferece às famílias? ＋
A Brainvest reúne gestão de investimentos, planejamento tributário e sucessório e governança familiar e corporativa. A presença em diferentes países permite atender famílias cujos integrantes vivem em jurisdições distintas.
Quais aquisições e investimentos a Brainvest já realizou? ＋
A Brainvest comprou a consultoria KPC em 2022 e anunciou uma fusão com a Enso Gestão de Patrimônio em 2023. A gestora também possui participações minoritárias na Köli Capital e na Millenium.
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Jornalista com mais de 10 anos de experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pelas redações de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico, e CMA. Contato em pedro-b.gil@exame.com