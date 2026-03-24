Gavekal: Por que a economia americana deve aguentar a guerra em Ormuz

A escalada das tensões no Oriente Médio, com risco de interrupção no Estreito de Ormuz, reacendeu o temor de um novo choque energético global. Mas, para a Gavekal Research, o impacto sobre os Estados Unidos tende a ser mais limitado do que em crises anteriores — e o motivo passa por uma mudança estrutural na economia americana.

A casa argumenta que, embora o aumento dos preços de petróleo e gás pressione empresas e mercados, os EUA estão mais preparados para absorver esse choque.

Desde o início do conflito no Irã, em 28 de fevereiro, os preços de energia subiram e bolsas globais recuaram. Ainda assim, segundo o relatório, os mercados americanos tiveram perdas mais moderadas, refletindo a posição relativa mais favorável do país no cenário energético global.

Menor dependência externa de energia

O primeiro fator de resiliência é estrutural. Os Estados Unidos deixaram de ser um grande importador líquido de energia e passaram a ocupar posição relevante como produtor de petróleo e gás.

“Como grande produtor de petróleo e gás, o país não depende do fornecimento do Oriente Médio”, destaca o relatório.

Isso coloca a economia americana em vantagem em relação à Europa e a diversas economias asiáticas, que seguem altamente dependentes das rotas que passam pelo Estreito de Ormuz. Em caso de bloqueio prolongado, essas regiões tendem a enfrentar inflação mais alta e crescimento mais fraco.

Outro ponto relevante é o comportamento do gás natural. Embora o petróleo tenha preço global, o gás nos EUA segue descolado dos níveis observados na Europa e na Ásia, devido à capacidade limitada de exportação.

“Os EUA não estão enfrentando o mesmo choque de preços de gás observado na Europa e na Ásia”, afirma o documento.

Empresas mais eficientes no uso de energia

A segunda razão para a maior resiliência está dentro das próprias empresas. Nos últimos 15 anos, a economia americana reduziu sua intensidade energética — ou seja, passou a gerar mais produção com menos consumo de energia.

Segundo o relatório, “o uso de energia pelas indústrias privadas dos EUA, como proporção da produção bruta, caiu”.

Esse movimento não se explica apenas pela migração para o setor de serviços. Há também um ganho de eficiência e maior foco em atividades de maior valor agregado. Na prática, isso significa que aumentos no custo de energia têm impacto menor sobre margens e lucros.

Impacto limitado sobre lucros e investimento

Mesmo em um cenário de petróleo mais caro e possível convergência dos preços do gás, a Gavekal avalia que as empresas americanas estão em melhor posição para absorver o choque.

“A economia corporativa dos EUA é hoje mais resiliente a esse tipo de choque do que em ciclos anteriores”, afirma o analista Tan Kai Xian, autor do relatório.

Além da eficiência operacional, o balanço das empresas também mudou. A forte geração de caixa nos últimos anos — em parte sustentada por estímulos fiscais — reduziu a dependência de financiamento externo.

Com isso, o investimento tende a ser menos sensível à alta de juros. Ao mesmo tempo, os níveis de endividamento corporativo caíram, enquanto a capacidade de pagamento de juros melhorou, atingindo patamares considerados confortáveis.

Inflação e juros no radar

O choque energético ainda pode ter efeitos macroeconômicos relevantes, especialmente via inflação. A alta dos preços de energia tende a pressionar os índices, mas a Gavekal vê diferenças importantes em relação ao ciclo de 2022–2023, período em que as cotações também dispararam em função da Guerra na Ucrânia.

Naquele período, a inflação combinava fatores de custo e demanda. Agora, o choque deve ser predominantemente de custos, o que reduz a necessidade de um aperto monetário agressivo.

Ainda assim, um conflito prolongado pode colocar o Federal Reserve diante de decisões mais difíceis, sobretudo se os preços continuarem subindo.

Risco maior está nos mercados, não nos lucros

Para a Gavekal, o principal impacto do choque energético pode não vir da atividade econômica, mas dos mercados financeiros.

“O risco de uma queda acentuada nos lucros corporativos decorrente desse choque parece limitado”, diz o relatório.

Por outro lado, o aumento dos rendimentos dos títulos, impulsionado pela inflação de energia, pode pressionar as avaliações das ações — especialmente em um mercado já considerado caro.