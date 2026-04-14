Gavekal indica onde investir em cenário de guerra ou trégua — e o Brasil está na lista

Em meio à incerteza geopolítica envolvendo o conflito entre Estados Unidos e Irã, investidores globais enfrentam um dilema clássico: aproveitar quedas de mercado ou adotar uma postura defensiva. Para a Gavekal Research, a resposta pode estar menos em prever cenários e mais em se posicionar para todos eles ao mesmo tempo.

A casa defende uma estratégia que combine exposição a mercados capazes de performar tanto em cenários de guerra quanto de paz. A principal sugestão é uma alocação equilibrada entre ações do Brasil e da Coreia do Sul — dois países com características opostas diante do choque energético global.

Brasil: proteção em cenário de guerra

No relatório, o Brasil aparece como um dos principais beneficiários de uma eventual escalada do conflito. Isso porque o país é exportador líquido de energia e está geograficamente distante do epicentro das tensões no Oriente Médio.

Com preços de petróleo e gás sustentados por eventuais disrupções no Estreito de Ormuz, o mercado brasileiro tende a se beneficiar diretamente. Além disso, o peso de empresas de óleo e gás no principal índice reforça essa dinâmica.

Outro ponto destacado pela Gavekal é o valuation. Apesar da recuperação recente — que já eliminou oportunidades de compra mais evidentes —, o Brasil ainda oferece retorno real ajustado ao risco superior ao observado nos Estados Unidos.

Coreia do Sul: aposta em trégua e retomada

Se o Brasil funciona como hedge para o conflito, a Coreia do Sul representa o lado oposto da equação. O país é importador líquido de energia e altamente sensível a custos energéticos — o que o penaliza em cenários de guerra.

Por outro lado, um cessar-fogo sustentado e a normalização do fluxo no Estreito de Ormuz tendem a impulsionar fortemente os ativos coreanos. A bolsa local, que chegou a cair cerca de 20% no início do conflito, mostrou forte capacidade de recuperação diante de notícias positivas.

A Gavekal destaca ainda três vetores estruturais para o mercado sul-coreano, como reformas regulatórias que fortalecem acionistas minoritários, mudanças tributárias que incentivam retorno de capital e exposição ao ciclo global de investimentos em inteligência artificial, especialmente em semicondutores

Mesmo após a recuperação recente, o mercado segue com valuations considerados atrativos, com retorno real competitivo inclusive frente à renda fixa americana.

Estratégia “Tolstói”: equilíbrio entre extremos

A combinação entre Brasil e Coreia forma o que a Gavekal chama de portfólio “Tolstói” — capaz de capturar ganhos tanto em cenários de guerra quanto de paz.

Simulações indicam que uma carteira com alocação 50/50 entre os dois mercados superou o índice global de ações desde o início de março, ainda que com maior volatilidade. A estratégia ganhou tração especialmente após a correção mais acentuada das ações coreanas, que melhorou o ponto de entrada.

Segundo a Gavekal, essa abordagem permite ao investidor reduzir a dependência de previsões binárias sobre o conflito e focar na adaptação, um princípio central em momentos de elevada incerteza geopolítica.

O que está em jogo

O pano de fundo segue sendo um ambiente de baixa visibilidade. Mesmo com negociações diplomáticas em curso, o relatório destaca que a “névoa da paz” pode ser tão opaca quanto a da guerra.

Nesse contexto, a recomendação é clara: mais do que tentar antecipar o desfecho do conflito, o investidor deve buscar exposições complementares, capazes de navegar em diferentes cenários macroeconômicos.