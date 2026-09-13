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Efeito China: Mercado Livre, Porto e Natura investem para formar vendedores em influenciadores

O social-commerce brasileiro tem projeção de alcançar R$ 440 bilhões em 2026, e formar profissionais para produzir conteúdo e desenvolver dinâmicas de conversão tornou-se estratégico para as marcas

Mercado Livre criou um estúdio pensando em seus mais de 10 milhões de vendedores
Mercado Livre criou um estúdio pensando em seus mais de 10 milhões de vendedores
Luiz Gustavo Pacete

Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:00.

Em uma nova onda inspirada na China, que traz a junção de conteúdo digital e vendas, grandes empresas como Mercado Livre, Porto e Natura, ampliaram suas iniciativas para preparar públicos estratégicos como vendedores e afiliados, corretores e revendedoras. Nesta semana, o Mercado Livre, por exemplo, inaugurou o Estúdio Mercado Livre, uma estrutura de audiovisual localizada na sua sede, em  São Paulo criada em parceria com a Community Creators Academy e a California Content House.

O espaço exclusivo de imersões e produção de conteúdo trocas foi desenhado para atender vendedores, afiliados e criadores que pretendem aprimorar a transmissão de lives dentro da plataforma. Como explica Renata Gerez, diretora de social-commerce Latam do Mercado Livre. "Mais do que oferecer uma estrutura para a produção de conteúdo, o objetivo é criar um espaço de troca, aprendizado e capacitação onde os parceiros possam compartilhar experiências, desenvolver habilidades e potencializar seus conteúdos". O projeto pode alcançar parte relevante dos 10 milhões de vendedores da plataforma.

Com nove locais independentes para transmissões em 193 metros quadrados, incluindo estúdios individuais, espaço multiuso para podcasts e arquibancada para pequenos eventos, o polo de produção apoia o Programa de Afiliados e Criadores do Mercado Livre, que já soma nove milhões de inscritos na América Latina e registrou 208 vendas por minuto no Brasil no segundo trimestre de 2026. A utilização do local é gratuita mediante agendamento prévio e oferece desde internet compartilhada, tripés, iluminação e celulares até produtos de mostruário de marcas parceiras.

Segundo Arnaldo Garcia, diretor de operação da Community Creators Academy, o movimento reforça a relevância desse ecossistema. "O social-commerce representa uma frente estratégica que amplia o papel do criador brasileiro como agente de negócios, integrando entretenimento, influência e consumo". O mercado brasileiro de social- commerce tem projeção de alcançar US$ 79,1 bilhões, o equivalente a aproximadamente R$ 440 bilhões, ao longo de 2026. Esse desempenho expressivo reflete uma taxa de crescimento anual de 12,4%, consolidando o Brasil na vanguarda desse setor em toda a América Latina.

Esse movimento de transformar redes de relacionamento em criadores de conteúdo também ganha força em outros gigantes corporativos. No caso da Porto, a empresa já investiu em inúmeras iniciativas relacionadas a sua base de quase 45 mil corretores. "A nossa estratégia é funcionar como um verdadeiro empurrãozinho para que mais corretores consigam virar referência e ganhar relevância nas comunidades e regiões onde atuam. A meta é fazer todo mundo sair daqui com a certeza de que a profissão está cheia de brechas para inovar, criando um caminho gigante e super acessível para produzir conteúdo de peso para ampliar seus negócios", explica Oliver Haider, diretor de marketing da Porto.

No caso da Natura, o programa Criadores da Beleza foi desenhado especificamente para capacitar sua base de consultoras a atuarem como criadoras de conteúdo digital, fornecendo trilhas educacionais para produções de resenhas, tutoriais e dicas de rotina de skincare integradas.

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Luiz Gustavo Pacete

Consultor de Projetos Especiais

Pacete é jornalista, LinkedIn Top Voices, curador de marketing, tecnologia e inovação do Rio2C e SP2B, além de Consultor de Inovação, Conteúdo e Projetos Especiais da Exame.

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