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Credores da Braskem dão mais prazo para acordo e pedem aporte de US$ 1,85 bilhão

Grupo quer compromisso dos acionistas e conversão de dívida em ações; negociações foram prorrogadas até 30 de outubro

Braskem: empresa química e petroquímica global. (Paulo Fridman/Corbis /Getty Images)
Braskem: empresa química e petroquímica global. (Paulo Fridman/Corbis /Getty Images)
Pedro Gil

Pedro Gil

Editor do Exame INSIGHT

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 17:39.

Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 17:49.

RESUMO ＋

A petroquímica Braskem e seus credores têm até sexta-feira, 30, para chegar a um acordo sobre a reestruturação da dívida da companhia. O comitê propõe aporte de US$ 1,85 bilhão dos acionistas e conversão do mesmo valor em dívidas em ações. A Braskem ofereceu aporte de até US$ 1,7 bilhão em parcelas.

A Braskem e seus credores terão até sexta-feira, 30, para chegar a um acordo sobre a reestruturação da dívida da petroquímica. O prazo foi prorrogado pelo comitê que representa parte dos credores, em meio às negociações com a companhia e seus principais acionistas, a Petrobras e o fundo Shine I, assessorado pela IG4.

A temperatura dos próximos dias será ditada pelas conversas sobre o aporte de capital. Em manifestação, a primeira desde o início da negociação, os credores pedem um compromisso de US$ 1,85 bilhão dos acionistas. Na proposta apresentada pela Braskem, na sexta-feira, 23, a petroquímica sinalizou aporte de até US$ 1,7 bilhão, a ser desembolsado em parcelas. 

Além disso, os investidores também propõem converter US$ 1,85 bilhão em dívidas em ações no fechamento da operação. Somada ao aporte, a conversão reduziria o endividamento líquido em pelo menos US$ 3,7 bilhões, segundo o comitê. Com isso, a alavancagem ficaria abaixo de três vezes o Ebitda médio ao longo do ciclo.

Pedido na mesa

A proposta dos credores prevê ainda a possibilidade de converter outros US$ 500 milhões em dívidas em ações até junho de 2029, caso a companhia não se mantenha abaixo da meta de alavancagem líquida de quatro vezes. O grupo também pede o direito de aprovar investimentos relevantes, incluindo o projeto Transforma Rio, que prevê a expansão industrial da Braskem na unidade localizada em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

No fim de semana, a Braskem informou que nenhuma das propostas apresentadas havia sido aceita e que ainda não havia acordo sobre os termos da reestruturação. A companhia afirmou que continuaria as negociações com os investidores e demais credores financeiros.

A Braskem entrou com pedido de recuperação extrajudicial em agosto para renegociar cerca de US$ 10,9 bilhões em dívidas financeiras. No balanço do segundo trimestre, a companhia havia informado dívida bruta corporativa de US$ 10,3 bilhões e dívida líquida ajustada de cerca de US$ 9,4 bilhões, excluídas as dívidas da Braskem Idesa e da TQPM.

O aporte dos acionistas tem sido um dos pontos mais sensíveis da negociação. Os credores haviam pedido inicialmente US$ 3 bilhões, valor que encontrou resistência. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, já disse que a estatal não pretende colocar dinheiro sozinha na petroquímica nem aumentar sua participação sem uma contribuição equivalente de outros investidores.

Segundo o comitê de credores, as duas propostas apresentadas reconhecem que um aporte relevante dos acionistas será parte do acordo.

'Perguntas frequentes'

Qual é o prazo para o acordo sobre a dívida da Braskem? ＋

A petroquímica Braskem e seus credores têm até sexta-feira, 30, para chegar a um acordo sobre a reestruturação da dívida. O prazo foi prorrogado pelo comitê que representa parte dos credores.

Quanto os credores pedem de aporte dos acionistas da Braskem? ＋

Os credores pedem um aporte de US$ 1,85 bilhão dos acionistas da Braskem. A companhia propôs um aporte de até US$ 1,7 bilhão, com desembolso em parcelas.

Como a proposta reduziria a dívida da Braskem? ＋

Os investidores propõem converter US$ 1,85 bilhão em dívidas em ações no fechamento da operação. Somada ao aporte dos acionistas, a conversão reduziria o endividamento líquido em pelo menos US$ 3,7 bilhões, segundo o comitê de credores.

Os credores poderão converter mais dívidas em ações? ＋

A proposta prevê a possibilidade de converter outros US$ 500 milhões em dívidas em ações até junho de 2029. A medida poderá ocorrer se a Braskem não mantiver a alavancagem líquida abaixo de quatro vezes.

Qual é o valor da dívida incluída na recuperação extrajudicial da Braskem? ＋

A Braskem pediu recuperação extrajudicial em agosto para renegociar cerca de US$ 10,9 bilhões em dívidas financeiras. No balanço do segundo trimestre, a companhia informou dívida bruta corporativa de US$ 10,3 bilhões e dívida líquida ajustada de cerca de US$ 9,4 bilhões.

Qual é a posição da Petrobras sobre o aporte na Braskem? ＋

A presidente da estatal Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que a companhia não pretende aportar recursos sozinha na Braskem. A Petrobras também não pretende ampliar sua participação sem uma contribuição equivalente dos demais investidores.

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Pedro Gil

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Jornalista com experiência na cobertura de negócios e finanças. Passou pela redação de Veja, onde foi editor da coluna Radar Econômico. Contato em pedro-b.gil@exame.com

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