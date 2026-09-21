Com R$ 3 bilhões sob gestão, inVista busca mais R$ 1 bilhão para ampliar complexo logístico

RESUMO | A inVista Real Estate alcançou R$ 3 bilhões sob gestão ao completar três anos de operação, apesar dos juros altos no mercado imobiliário. A gestora administra 13 veículos no Brasil e nos Estados Unidos. Para expandir o Complexo Dom Pedro, calcula captar cerca de R$ 1 bilhão e avalia entrar no crédito imobiliário brasileiro até o início do próximo ano.

Juros altos costumam ser uma combinação indigesta para o mercado imobiliário. O custo do dinheiro sobe, projetos deixam de fechar a conta e o apetite por risco diminui. Foi nesse ambiente que a inVista Real Estate chegou aos R$ 3 bilhões sob gestão ao completar três anos de operação.

Fundada por engenheiros civis com passagens pela XP e pelo Julius Baer, a gestora apostou em uma combinação pouco usual no mercado: conhecimento de obra e estruturação financeira para grandes fortunas.

A tese é buscar operações imobiliárias que exigem mais do que simplesmente comprar um imóvel pronto e esperar pelo aluguel. A casa origina e estrutura negócios no Brasil e nos Estados Unidos, atendendo principalmente investidores institucionais e family offices. Hoje, são 13 veículos distribuídos em três estratégias: renda imobiliária no Brasil, renda imobiliária nos Estados Unidos e crédito imobiliário americano.

Parte do salto de patrimônio veio da transferência da gestão do XP Industrial, fundo com cerca de R$ 700 milhões. Não houve aquisição do veículo. A gestão retornou à equipe no começo deste ano e sua integração ainda está em andamento. Já considerando a fusão de parte desses ativos, o IBBP11, um dos principais veículos da gestora, chegou a aproximadamente R$ 1,5 bilhão em ativos.

Um bilhão para crescer

É no Complexo Dom Pedro, entre Atibaia e Jarinu, no interior de São Paulo, que está uma das principais apostas da inVista para a próxima etapa de crescimento. O empreendimento possui cerca de 250 mil metros quadrados construídos e locados e outros 30 mil metros quadrados em construção. Com terrenos já preparados com infraestrutura, o potencial total chega a aproximadamente 400 mil metros quadrados de área bruta locável.

A oferta mais recente levantou cerca de R$ 400 milhões. Para atender à demanda prevista para os próximos 12 a 18 meses, a inVista calcula que precisará captar mais aproximadamente R$ 1 bilhão. Na fila estão projetos para empresas de diferentes setores, entre elas companhias de equipamentos e de saúde animal, além de multinacionais de logística em busca de centros de distribuição de maior porte.

O dólar entra na equação

Nos Estados Unidos, a inVista segue outra frente: crédito imobiliário e operações de Triple Net Lease, conhecidas pela sigla NNN. Nesse tipo de contrato, despesas como impostos, seguros e manutenção ficam sob responsabilidade do inquilino. Para o investidor, a estrutura pode transformar o imóvel em uma fonte de renda de prazo mais longo e com menor carga operacional. Para os family offices brasileiros, há ainda outro componente: a exposição a ativos reais denominados em dólar.

Depois de crescer em renda imobiliária no país e em crédito nos Estados Unidos, a inVista avalia adicionar uma quarta avenida à gestora: crédito imobiliário brasileiro. A companhia estuda tanto desenvolver a operação organicamente quanto adquirir uma estrutura existente. Fundos com patrimônio entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões já entram no radar como potenciais pontos de partida. A decisão deve ser tomada até o fim deste ano ou no início do próximo.

Como a inVista Real Estate chegou a R$ 3 bilhões sob gestão?

Parte do crescimento veio da transferência da gestão do XP Industrial, fundo com cerca de R$ 700 milhões. A operação não envolveu a aquisição do veículo, cuja integração à inVista ainda está em andamento.

Quais são as estratégias de investimento da inVista Real Estate?

A inVista Real Estate possui 13 veículos distribuídos entre renda imobiliária no Brasil, renda imobiliária nos Estados Unidos e crédito imobiliário americano. A gestora atende principalmente investidores institucionais e family offices.

Qual é o tamanho do Complexo Dom Pedro?

O Complexo Dom Pedro, entre Atibaia e Jarinu, possui cerca de 250 mil metros quadrados construídos e locados, além de 30 mil metros quadrados em construção. Com terrenos preparados, o empreendimento pode alcançar aproximadamente 400 mil metros quadrados de área bruta locável.

Quanto a inVista pretende captar para expandir o Complexo Dom Pedro?

A inVista calcula que precisará captar cerca de R$ 1 bilhão para atender à demanda prevista para os próximos 12 a 18 meses. A oferta mais recente do empreendimento levantou aproximadamente R$ 400 milhões.

O que são as operações Triple Net Lease da inVista nos Estados Unidos?

Nas operações Triple Net Lease, ou NNN, impostos, seguros e manutenção ficam sob responsabilidade do inquilino. A estrutura oferece aos investidores renda de prazo mais longo, menor carga operacional e exposição a ativos reais denominados em dólar.

A inVista pretende atuar com crédito imobiliário no Brasil?

A inVista avalia criar uma operação de crédito imobiliário brasileiro por crescimento orgânico ou pela aquisição de uma estrutura existente. Fundos com patrimônio entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões estão no radar, e a decisão deve ocorrer até o fim deste ano ou no início do próximo.