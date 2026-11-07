CEO da Mastercard explica por que levou a parceria com a McLaren para o Brás

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O Brás se transformou em um polo de inovação com a inauguração da Casa Mastercard, instalada no rooftop do Shopping Vautier Premium em parceria com a McLaren, unindo entretenimento automobilístico, como simuladores e réplicas de carros de corrida, a iniciativas gratuitas de capacitação para pequenas e médias empresas. A estratégia, destacada pelo presidente da Mastercard Brasil, Marcelo Tangioni, busca apoiar o motor da economia nacional ao levar tecnologia e cursos de gestão e educação financeira para um mercado que movimenta R$ 26 bilhões anuais na região.

O Brás, coração do maior polo atacadista da América Latina, virou pista de corrida e polo de inovação com a inauguração da Casa Mastercard em parceria com a McLaren Mastercard Formula 1 Team. Aberta no rooftop do Shopping Vautier Premium, a iniciativa inédita e gratuita uneiu alta performance do automobilismo ao fortalecimento de microempreendedores e pequenas e médias empresas, unindo entretenimento e capacitação empresarial em um dos mercados mais dinâmicos do país.

De acordo com Marcelo Tangioni, presidente da Mastercard Brasil, o foco em levar o principal asset global de patrocínio da marca para o coração do empreendedorismo paulista está em reforçar a importância desse segmento. "As PMEs são o motor da economia brasileira, somam 24 milhões de negócios, geram mais de um quarto do PIB e sustentam 40% dos salários do país. É exatamente isso que tangibilizamos em polos de força como o Brás — que sozinho movimenta R$ 26 bilhões anuais."

O executivo reforça a estratégia em levar "tecnologia, IA e proteção cibernética para que o empreendedor ganhe previsibilidade, reduza atritos de gestão e acelere seu crescimento com segurança."

Entre as principais atrações da Casa Mastercard voltadas à capacitação estão cursos gratuitos e certificados focados em educação financeira, proteção, presença digital e separação entre gastos pessoais e empresariais, enquanto a vertente de entretenimento e tecnologia reúne simuladores profissionais de corrida, uma réplica do carro da McLaren, réplicas dos uniformes utilizados pelos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, além de experiências interativas com IA.

'Perguntas frequentes'

O que é a Casa Mastercard no Brás e qual é o seu objetivo?＋ A Casa Mastercard é uma iniciativa gratuita instalada no rooftop do Shopping Vautier Premium, em parceria com a McLaren, que une o universo da alta performance do automobilismo ao fortalecimento de microempreendedores e pequenas e médias empresas, oferecendo entretenimento, tecnologia e capacitação empresarial em um polo que movimenta R$ 26 bilhões anuais.

Quais atrações de entretenimento e tecnologia estão disponíveis no espaço?＋ O público encontra simuladores profissionais de corrida, uma réplica do carro da McLaren, réplicas dos uniformes oficiais dos pilotos Lando Norris e Oscar Piastri, além de experiências interativas baseadas em inteligência artificial.