Axios prepara fundo de R$ 100 milhões para comprar dívidas com garantia de imóveis

RESUMO ＋ A empresa de compra e recuperação de dívidas Axios Capital prepara o FIDC Axios NPL Urbano, fundo de R$ 100 milhões previsto para o fim de outubro, para adquirir créditos inadimplentes garantidos por imóveis urbanos. Estruturado com a gestora Harbour Capital e a administradora Vórtx, o veículo comprará dívidas com desconto e buscará recuperar os valores por acordos ou execução das garantias.

A Axios Capital, especializada na compra e recuperação de dívidas, prepara um fundo de R$ 100 milhões para adquirir créditos inadimplentes garantidos por imóveis urbanos. A proposta é comprar essas dívidas com desconto e recuperar os valores por meio de acordos com os devedores ou da execução das garantias.

O FIDC Axios NPL Urbano será estruturado em parceria com a gestora Harbour Capital, com administração da Vórtx. A 3Hub Capital, especializada em imóveis de leilão e ativos imobiliários em situações especiais, atuará como consultora técnica. A previsão informada pela empresa é lançar o veículo até o fim de outubro.

Com R$ 3 bilhões em créditos sob gestão, a Axios pretende concentrar o novo fundo em operações de menor valor individual, distribuindo o investimento entre um número maior de devedores. A estratégia amplia sua atuação no mercado de NPLs, sigla em inglês para créditos inadimplentes, após a experiência com dívidas do setor rural.

Nesse mercado, o desconto na compra precisa compensar os custos, o prazo e as incertezas da recuperação. Ter um imóvel como garantia ajuda a amparar a operação, mas o resultado depende também da situação jurídica da dívida, do endividamento do devedor e da possibilidade de vender o bem. “Não tratamos o NPL apenas como um ativo judicial, e sim como um ativo estratégico”, afirma Hugo Lopes de Barros, sócio fundador e CEO da Axios. Segundo ele, a análise reúne avaliação das garantias, investigação patrimonial e definição da estratégia de recuperação.

O lançamento ocorre quando o primeiro FIDC Axios NPL, criado em setembro de 2024 para comprar dívidas rurais, entra na fase de desinvestimento e devolução de recursos aos cotistas. Estruturado com Iron Capital e Paramis Capital, o veículo tinha patrimônio líquido de R$ 122,3 milhões em setembro de 2026.

Segundo a Axios, as cotas seniores — que têm prioridade no recebimento dos recursos — renderam 25,9% nos 12 meses encerrados em setembro, ante 14,5% do CDI. Desde o início das operações, o retorno acumulado dessas cotas chegou a 54%. Os números se referem à parcela sênior do fundo, e não à rentabilidade de todos os investidores.

A seleção dos créditos é uma parte central da estratégia. No fundo rural, a empresa afirma ter concretizado 50 aquisições após analisar de forma definitiva quase mil oportunidades, uma taxa de conversão de aproximadamente 5%, sem considerar os casos eliminados na triagem inicial.

Entre os critérios informados pela Axios estão garantias avaliadas em pelo menos duas vezes o valor investido, ações judiciais em estágio avançado e ausência de questões de mérito pendentes. A empresa também examina se outras dívidas do devedor podem comprometer a recuperação.

No novo fundo, a metodologia será adaptada aos imóveis urbanos. Além de negociar com os devedores e conduzir as cobranças judiciais, a Axios busca antecipar possíveis compradores das garantias para estimar preços e definir como sair de cada investimento. “Envolve negociação, estruturação de nova linha de crédito e prospecção antecipada de compradores das garantias”, diz Barros.