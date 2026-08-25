Após seed de US$ 85 milhões, Decade põe R$ 10 bilhões em carteiras sob a lupa da IA

A Decade, fintech fundada por Vitor Olivier, ex-CTO do Nubank, e Felipe Meneses, fundador da Hyperplane, chegou a R$ 10 bilhões em carteiras monitoradas pela plataforma menos de um mês depois de iniciar sua operação pública.

O número foi alcançado 16 dias após a empresa sair do modo stealth e apresentar seu serviço, que usa inteligência artificial combinada à análise humana para recomendar mudanças na alocação dos investimentos dos clientes. O acesso ainda ocorre por meio de uma lista de espera e está sendo liberado gradualmente.

A Decade chamou atenção antes mesmo de começar a operar. No início de agosto, a companhia anunciou uma rodada seed de US$ 85 milhões, liderada pelos fundos Greenoaks e Benchmark. O aporte está entre os maiores já levantados por uma startup latino-americana em estágio seed e deu à empresa capital para iniciar a operação em uma escala pouco comum para uma companhia recém-criada.

O tamanho da rodada também está ligado ao histórico dos fundadores. Olivier foi CTO do Nubank, enquanto Meneses fundou a Hyperplane, startup de inteligência artificial adquirida pelo banco em 2024. Na Decade, os dois voltaram a trabalhar com serviços financeiros, desta vez com foco na gestão de patrimônio.

Como funciona

A proposta é usar inteligência artificial para analisar as carteiras e identificar mudanças que possam melhorar a relação entre risco, retorno, custos e eficiência tributária. A empresa atua como consultora de investimentos, atividade regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo dados divulgados pela própria Decade, 78% dos clientes que tiveram suas carteiras analisadas possuem ao menos um investimento que não seria recomendado pela metodologia da companhia. Entre esses clientes, o valor médio aplicado nesse tipo de ativo supera R$ 50 mil.

Os R$ 10 bilhões representam o patrimônio monitorado pela plataforma, e não recursos sob gestão da Decade. Como consultora, a empresa analisa os investimentos dos clientes e faz recomendações, mas não administra diretamente esse patrimônio. “Quando lançamos a Decade, partimos da convicção de que existe uma dor crônica na gestão financeira. Acompanhar gastos, poupar e investir são ações necessárias para ter uma boa saúde financeira, mas fazer isso é cada vez mais complexo e doloroso. Chegar a R$ 10 bilhões tão rápido é uma primeira evidência da dimensão dessa demanda”, afirma Olivier.