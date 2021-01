Startup francesa iniciará venda de corações artificiais para pacientes terminais

A startup francesa Carmat, especializada em tecnologia médica, anunciou que iniciará a comercialização de seus corações artificiais para pacientes em estado terminal no segundo trimestre de 2021.

Fundada em 2008, a Carmat tem seu foco na produção de corações artificiais “autorregulados e biocompatíveis” para pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca terminal, doença que atinge 26 milhões de pessoas globalmente e cuja sobrevivência é inferior a 50% após cinco anos.

Em março do ano passado, a companhia anunciou que um de seus pacientes passou dois anos com o coração artificial recebido, desenvolvimento que eles consideram “muito encorajador”.

Na mesma época, eles garantiram 13 milhões de euros em financiamento do governo francês para a realização de testes clínicos. Após obter aprovação de venda em dezembro, suas ações subiram 66% e a empresa ficou avaliada em cerca de 407 milhões de euros.

De acordo com comunicado à imprensa, o coração artificial que será comercializado pode “fornecer suporte de longo prazo ou servir como uma ponte para um transplante de coração”.

A prótese imita as funções do coração humano e possui quatro válvulas biológicas para ajudar no fluxo sanguíneo, dois ventrículos, duas microbombas e sensores embutidos para garantir a adaptação do coração ao corpo.

Além disso, também há um equipamento externo, com baterias que duram até 4 horas e um console de atendimento hospitalar, para monitorar a prótese.

O coração de Carmat também incorpora materiais biológicos que podem reduzir a necessidade do paciente de tomar anticoagulantes, de acordo com o cirurgião cardíaco Vigneshwar Kasirajan , que está liderando um ensaio clínico do coração de Carmat no Virginia Commonwealth University Medical Center.

“Pelo menos 2.000 pacientes estão atualmente em listas de espera para um transplante de coração na Europa, mas apenas uma fração deles tem a sorte de se beneficiar de um doador”, disse Stéphane Piat, presidente executiva da empresa. “Em 2021, nossa intenção é concentrar nossos esforços na Alemanha e na França, que respondem por mais da metade desses pacientes”.

A prótese custará 180 mil euros e a empresa deve trabalhar com seguradoras e governos para tentar cobrir o custo

Veja vídeo: