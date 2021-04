Startup Clicksign lança autenticação de assinatura via PIX

Com as barreiras físicas impostas pela pandemia de coronavírus, o processo de digitalização de cartórios e órgãos públicos foi intensamente acelerado. Uma pena para a burocracia brasileira. Tome-se, como exemplo, o Projeto de Lei de Conversão 32/2020, que desburocratiza a autenticações digitais de documentos, aprovado pelo Senado no dia 1º de setembro e que aguarda análise do Poder Executivo. Nesse contexto de forte digitalização, empresas que inovam nesse segmento se destacam, e uma delas é a startup Clicksign, de assinaturas eletrônica.

Desde segunda-feira 26, os clientes da Clicksign podem validar os documentos gerados na plataforma mandando um PIX. A empresa já fornecia a opção de autenticação via SMS, e-mail, WhatsApp e foto, mas agora uma transferência bancária de qualquer valor é suficiente para garantir a validação de uma assinatura.

“O uso do PIX é simples, e resulta em uma assinatura eletrônica com grau de confiança harmônico com o sistema financeiro nacional”, diz o CEO e fundador da Clicksign, Marcelo Kramer.

Para conseguir implementar o novo recurso, a Clicksign fez um estudo da aplicação junto do Bacen, e atestou que que a novidade garantiria segurança para operações de empresas com atividades diversas, como seguradoras, locadoras de carros, empréstimos financeiros e meio jurídico.

Investida pelos fundos Astella, Redpoint eVentures e Harvard Business School, a Clicksign tem avançado no mercado apresentando a solução de assinaturas eletrônica para diversos setores, atendendo desde fintechs a exemplo de Geru e Creditas, até bancos como Itaú e BTG.