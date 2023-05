Recomendados para você: EXAME lança funcionalidade que “adivinha” o que assinante quer ler

Reforçando o seu compromisso de aliar tradição editorial com inovação tecnológica, a EXAME acaba de lançar uma nova funcionalidade em seu portal: o Recomendado para Você.

Exclusiva para assinantes, a ferramenta utiliza inteligência artificial (IA) para identificar os assuntos mais relevantes para cada leitor e apresenta uma curadoria personalizada de conteúdo, com sugestões de leitura que atendem às necessidades e interesses específicos de cada usuário. “Somos bombardeados com diversas notícias pelos mais diferentes canais o tempo todo, gerando até um medo de estarmos perdendo algo que queremos ler. Para ajudar nosso assinante, pensamos: e se conseguíssemos identificar o que cada leitor gostaria de saber e, ao invés de deixá-lo encontrar por si só, fornecêssemos indicações de leitura que ajudassem a receber essas informações mais rapidamente?”, explica a CTO da EXAME, Izabela Anhollet.

Com essa provocação em mente, o time de tecnologia da EXAME começou a desenvolver uma rede neural (uma das disciplinas de Inteligência Artificial) que classifica todas as matérias do portal de acordo com os temas que cada assinante mais lê – identificando, assim, matérias com assuntos e características semelhantes que ele ainda não leu.

Nunca foi tão fácil se manter atualizado! Assine a EXAME por menos de R$0,67 por dia no plano anual e tenha acesso a ferramentas, análises e reportagens exclusivas

“Fazer um motor de recomendação desse nível requer horas a fio de desenvolvimento e, por muitas vezes, resultados que são decepcionantes. Utilizar metodologia ágil foi o que nos permitiu quebrar todo esse trabalho em entregas menores e entre squads também: envolvemos arquiteto, engenheiro e cientista de dados, desenvolvedores e UX designer. Fizemos todo o trabalho com time próprio e conseguimos colocar o projeto no ar em apenas três meses de trabalho”, diz.

Hoje, além de aparecerem no próprio portal EXAME enquanto o usuário navega pelo site, as sugestões personalizadas também são enviadas semanalmente por e-mail para os assinantes.

A Inteligência Artificial como aliada dos negócios

Não é de hoje que a EXAME acredita no potencial da tecnologia para alavancar os negócios. Entre 2020 e 2022, a empresa viveu os momentos mais inovadores da sua história, com um investimento robusto em tecnologia e estruturação de uma equipe de dados e, em 2023, já utiliza inteligência artificial em diversos processos.

“Temos inteligência artificial para indicar matérias quentes aos nossos jornalistas, em nossas newsletters e em diversas outras partes do site, como o ‘veja também’. Antes do lançamento de algo para nossos assinantes, fizemos diversos outros experimentos de IA dentro de casa, para entendermos como desenvolver, colocar em produção e redesenhar nossos modelos ao longo do tempo. Isso foi fundamental para um lançamento de tanto sucesso”, conclui Izabela.

Growth Intelligence: aprenda, na prática, como você pode se beneficiar profissionalmente das ferramentas de IA mais modernas do mercado.