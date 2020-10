Novo carregador sem fio da Xiaomi recarrega celular em menos de 20 minutos

Depois de crescer no segundo trimestre deste ano, Xiaomi lançou um novo carregador sem fio no mercado. A novidade é que o equipamento permite recarregar a maioria dos smartphones compatíveis com a tecnologia de carregamento sem fio em menos de 20 minutos. Isso porque o aparelho permite a recarga completa de uma bateria de 4.000 mAh em 19 minutos.

Para essa recarga extremamente rápida da bateria, o novo carregador da Xiaomi tem capacidade de 80 watts – quase três vezes mais forte do que o carregador de 30 watts lançado em 2019 pela fabricante chinesa.

Em testes realizados no vídeo abaixo, do Wikimovel, o dispositivo mostra que a recarga de metade da bateria leva pouco mais de 8 minutos para ser feita. Já a recarga de 10% da bateria é feita em menos de um só minuto.

Vale destacar que a maioria dos carregadores considerados “rápidos” e que são vendidos junto com os smartphones – com exceção dos iPhones, que agora não são mais acompanhados pelo acessório –, possuem 25 watts de potência. Os carregadores mais fracos têm somente 5 watts.

A Xiaomi não revelou o preço e nem quando pretende disponibilizar o produto no mercado. A expectativa é de que isso aconteça antes do fim do ano.