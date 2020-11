“McPlant”: McDonald’s terá linha de hambúrguer vegetal da Beyond Meat

A gigante de cadeias de restaurante McDonald’s deve testar hambúrgueres sem carne em diferentes mercados a partir do próximo ano, segundo informações obtidas pela rede de televisão americana CNBC.

De início, o McDonald’s não deixou público quem seria a parceira na criação dos hambúrgueres, mas, segundo a CNBC apurou, a empresa deve criar os hambúrgueres em parceria com a Beyond Meat, empresa especializada em fabricar “carne vegetal” nos Estados Unidos.

O ex-CEO da gigante, Don Thompson, foi um dos investidores iniciais na Beyond Meat, que captou 122 milhões de dólares ao abrir capital em 2019. Outra gigante desse setor nos EUA é a Impossible Foods, que já recebeu 1,2 bilhão de dólares e tem entre os investidores personalidades como a tenista Serena Williams e os cantores Jay-Z e Katy Perry. A Impossible foi vista nos últimos dois anos na Consumer Electronic Show, a maior feira de tecnologia do mundo, fazendo a divulgação de novas receitas.

No Brasil, o Burguer King lançou, também no ano passado, uma versão do Whopper com carne vegetal, chamado de Rebel Whopper, em parceria com a Marfrig. A chilena NotCo, que tem desde maioneses a leite e sorvete, também está presente no mercado de comida plant-based brasileiro. A empresa já recebeu aportes de Jeff Bezos e do fundo Kaszek Ventures.

É esperado que essas iniciativas ganhem cada vez mais mercado, com o faturamento do setor de alimentos alternativos alcançando 31 bilhões de dólares em 2026, segundo dados da empresa de pesquisa Allied Market Research.