Google anuncia "janela mágica" que faz conversas remotas parecerem reais

Nesta terça-feira, 18, durante o Google I/O, conferência virtual para desenvolvedores, a empresa de Sundar Pichai anunciou que está desenvolvendo um produto que permitirá encontros virtuais extremamente realistas por meio de uma "janela mágica".

Conhecido como Project Starline ("Projeto Linha Estelar", em português), o produto conta com tecnologia que usa imagens 3D e compressão em tempo real para permitir que usuários vejam outra pessoa como se ela estivesse lá.

“Então, realmente parece que você está falando com alguém bem na sua frente”, disse Steve Seitz, diretor de engenharia do Google. A tecnologia combina "avanços em hardware e software para ajudar as pessoas a se sentirem juntas, mesmo quando estão separadas", de acordo com publicação da empresa.

“Para tornar essa experiência possível, estamos aplicando pesquisas em visão computacional, aprendizado de máquina, áudio espacial e compressão em tempo real”, escreveu Clay Bavor, vice-presidente do Google, em postagem de blog. “Também desenvolvemos um sistema inovador de exibição de campo de luz que cria uma sensação de volume e profundidade que pode ser experimentada sem a necessidade de óculos ou fones de ouvido adicionais.”

A novidade vem mais de um ano após o início da pandemia do coronavírus, quando o isolamento social deixou boa parte da população mundial dependente de videoconferências.

Porém, não está claro quando ou se o produto estará disponível para uso em massa — por enquanto, ele só está em alguns escritórios do Google e a empresa afirma que está “planejando implantações de teste com parceiros empresariais ainda este ano”.

O Google I/O, conferência anual para desenvolvedores, está acontecendo esta semana de forma totalmente virtual e gratuita. No primeiro dia do evento, a empresa anunciou outras novidades como mudanças no sistema de buscas através de uma nova inteligência artificial, mais funcionalidades nos aplicativos Maps e Lens e a nova inteligência de linguagem LaMDA. Veja mais informações sobre o evento e todas as novidades aqui.