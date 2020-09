Filme brasileiro em realidade virtual vence Emmy na categoria Inovação

Nesta quinta-feira, o curta-metragem brasileiro A Linha recebeu o prêmio da categoria “Inovação notável em programação interativa” da 72ª edição do prêmio Emmy.

A narrativa, feita com o uso de realidade virtual, foi desenvolvida pelo estúdio Arvore e conta a história dos personagens Pedro e Rosa, que envolve amor e rotina. Os bonecos em miniatura são dublados por, respectivamente, Rodrigo Santoro e Simone Kliass.

O curta-metragem foi pioneiro no Brasil em utilizar o serviço de hand tracking em uma produção audiovisual. A técnica permite que o usuário controle o protagonista com as próprias mãos — dispensando os controles tradicionais.

WE WON! 🏆 @TheLineVR has been awarded a Primetime Emmy® for “Outstanding Innovation in Interactive Programming" 👏 All of us at @arvoreimmersive are incredibly honored and proud of this achievement & we want to thank everyone who supported us along this epic journey! #emmy #vr pic.twitter.com/hdHQ5TKgbQ

— The Line (@TheLineVR) September 1, 2020