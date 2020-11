EXAME estreia novo podcast de inovação; ouça o primeiro episódio

A EXAME estreia nesta quinta-feira, 19, o novo podcast EXAME Inovação, um programa especial para discutir assuntos relacionados a empreendedorismo, novas tecnologias, novos modelos de negócios e mudanças disruptivas que afetam as empresas em diversos segmentos da economia.

O primeiro episódio tem o tema “Quem são os investidores que apoiam a inovação no Brasil”.

O editor da EXAME Filipe Serrano bate um papo com Francisco Jardim, sócio fundador da gestora SP Ventures, e Thiago Brandão, sócio da Antera, gestora responsável pelo fundo Primatec, especializado em investir em startups de base científica.

Jardim e Brandão falam sobre os desafios e as oportunidades de se investir em empresas inovadoras no Brasil. E também sobre as áreas de atuação em que as startups brasileiras têm se destacado mais, entre elas a da agricultura.

Para eles, o novo cenário macroeconômico do Brasil, com taxas de juro baixas, tem aumentado o interesse de investidores no país por novas alternativas de investimentos mais rentáveis. Isso tem gerado uma procura maior por fundos de capital de risco e de private equity que investem nas empresas iniciantes com produtos e novos modelos de negócios que desafiam a lógica do mercado atual.

“No passado, só quem fazia investimentos em startups ou era um investidor-anjo ou era um fundo de investimento. Hoje já se começa a falar em criar mecanismos de liquidez para que a pessoa física olhe para essas alternativas de investimento e destine um recurso, ainda que pequeno, para uma empresa que está nascendo”, disse Brandão, da gestora Antera.

“O mindset de ambição, de propósito, de acreditar que pode fazer, de que os problemas da sociedade não são do governo, mas vão ser solucionadas pelo empreendedorismo do setor privado, chegou com muita força ao Brasil”, diz Francisco Jardim, da SP Ventures.

Acompanhe o podcast EXAME Inovação no Spotify e nas principais plataformas de podcasts.