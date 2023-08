Epson lança nova linha de impressoras com foco em eficiência, produtividade e sustentabilidade

Como tornar o processo de impressão uma referência em sustentabilidade e auxiliar a empresas a atingirem seus objetivos ESG? Para a Epson, indústria japonesa líder em impressoras jato de tinta, a resposta foi criar soluções mais eficientes, econômicas, que reduzem o impacto ao meio ambiente e simples de operar.

Usando o conceito Simple, Smart, Clean (“simples, inteligente e limpo”), para o desenvolvimento de seus produtos, o gigante japonês quer se tornar uma referência imediata quando as empresas pensarem em diminuir o impacto de suas impressões ao longo da jornada ESG. Para a Epson, a concepção é de que, se for para imprimir, que seja numa impressora jato de tinta, opção mais sustentável.

O Simple (simples) representa o processo de impressão, reduzido para três etapas nas impressoras jato de tinta – mais rápido e fácil em comparação com as laser, que possuem, em média, oito passos. Além disso, o equipamento possui apenas bolsas de tinta e uma caixa de manutenção, ou seja, menos peças e módulos, facilitando um possível conserto.

O conceito Smart (inteligente) vem da tecnologia PrecisionCore, um chip de cabeça de impressão exclusivo, que permite melhor qualidade de imagem e é escalável. Ele aparece em todas as impressoras da Epson, desde as domésticas até as impressoras de tecidos industriais.

O Clean (limpo) está relacionado à tecnologia Heat-Free, que permite que as impressoras não gerem calor. Uma das inúmeras vantagens das impressoras jato de tinta sobre as lasers é que, ao não aquecer durante o trabalho, há grande economia de energia, diminuindo a conta e o impacto no meio ambiente. Um cálculo importante ao se pensar o custo total por impressão nos negócios.

O que a Epson tem feito?

As impressoras jato de tinta corporativas da Epson usam bolsas de tinta, tecnologia própria da marca – a Epson tem mais de 50 mil patentes no mundo – e são recolhidas num programa de destinação de resíduos. A porcentagem de peças e impressoras produzidas a partir de material reciclável também tem aumentado, com um target de 30% até 2030.

Uma das grandes vantagens das bolsas de tinta sobre os toners de impressão das impressoras a laser, é a facilidade da troca que pode ser feita em poucos passos, sem necessidade de acionar a assistência técnica, não gera sujeira nem mancha as mãos.

Para Fábio Neves, vice-presidente de vendas da América Latina, o brasileiro tem pensado mais em sustentabilidade quando o assunto é impressão. “A gente percebe que o usuário começa a fazer perguntas simples como ‘essa tinta aqui, quando acabar, vocês recolhem? Qual a destinação?’. O tipo de pergunta que não se fazia há dez anos. Você começa a perceber essa mudança tanto no comercial como no usuário final, isso ganhou uma aceleração importante nos últimos dois anos”, diz.

O vice-presidente esteve no país para o lançamento de seis novos modelos corporativos da Epson, das linhas Workforce Enterprise AM Series e Pro C5000. Ambas seguem o conceito de desenvolvimento da marca e são ainda mais econômicas e eficientes que as impressoras a laser.

Segundo Neves, as novidades oferecem uma eficiência operacional que é facilmente percebida pelo canal de vendas e pelo usuário final, uma proposta de valor que ele espera mostrar na prática a partir do lançamento no mercado brasileiro.

“A primeira coisa que levamos aos nossos parceiros é que não se trata de discurso, é uma realidade: nossos produtos consomem menos energia, geram menos resíduos, são mais simples e fáceis de operar e têm menos manutenção. Toda tecnologia disruptiva precisa de tempo para ser demonstrada, testada e, então, impactar positivamente o mercado”.

A intenção da marca é se tornar uma referência na jornada ESG das empresas, sendo a opção mais sustentável para impressão.

“Departamentos de TI de grandes clientes, de verticais como finanças e hospitalar, venceram premiações internas de sustentabilidade ao adotar nossos produtos, provando o valor da nossa proposta nessa jornada na diminuição do impacto ambiental de suas operações”, conta Glauco Ferreira, diretor de vendas da Epson.