Elon Musk vai doar US$ 100 milhões para a melhor tecnologia de captura de carbono

O bilionário Elon Musk usou sua conta no Twitter na última quinta-feira (21) para anunciar que vai doar 100 milhões de dólares como um prêmio para a melhor tecnologia de captura de carbono.

Musk não deu outras informações, mas afirmou em outro tuíte que mais detalhes viriam na próxima semana.

De acordo com informações da TechCrunch, o prêmio tem conexão com a Fundação Xprize, organização sem fins lucrativos que hospeda competições para incentivar o desenvolvimento tecnológico e a inovação.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

O que é a tecnologia de captura de carbono

As emissões globais de dióxido de carbono dispararam nos últimos 100 anos e causam mudanças climáticas e o aquecimento global. A tecnologia tenta minimizar isso, armazenando o dióxido de carbono emitido e removendo o subproduto potencialmente prejudicial do meio ambiente.

O principal obstáculo para a tecnologia tem sido o alto custo de captura e armazenamento de carbono. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), existem cerca de 20 projetos de captura, uso e armazenamento de carbono no mundo no momento.

A AIE acredita que os projetos podem “reduzir as emissões de carbono em quase um quinto, ao mesmo tempo em que cortam o custo de enfrentar a crise climática em 70%”.