Do clima à IA: estudo da 3M aponta as principais tendências em curso

Sobre que tendências a humanidade mais tem refletido hoje em dia? A convergência dos mundos físico e digital, as transformações demográficas e sociais e as mudanças climáticas e a escassez de recursos. É o que a 3M constatou por meio de um amplo estudo recém-divulgado.

Falamos do 3M Forward: O Futuro Hoje, baseado em 3 fontes de informação. Apresenta percepções de cientistas, engenheiros e especialistas da 3M, bem como da população de 17 países ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Outra fonte é o Índice do Estado da Ciência 2023 da 3M — pesquisa global conduzida pela Ipsos que analisa como as pessoas enxergam uma variedade de tópicos relacionados à ciência e o impacto dela no dia a dia de todos.

A terceira base do estudo é o Omnibus, um levantamento feito pela Morning Consulting no Brasil, Japão, México, Coreia do Sul, Estados Unidos e Alemanha, em abril de 2023, com uma amostragem de mil adultos.

O objetivo do estudo 3M Forward: O Futuro Hoje “Com o estudo, destacamos as soluções da 3M que contribuem com o enfrentamento dos grandes desafios globais de hoje em dia e incentivamos outras empresas a adotar medidas que levem a um futuro melhor”, afirma Paulo Gandolfi, diretor de operações de P&D e Inovação da 3M para a América Latina.

É a sexta vez que a 3M, que faturou R$ 5.1bilhões no Brasil em 2022 compartilha percepções exclusivas de seu Índice do Estado da Ciência. Coletados entre setembro e dezembro de 2022, os dados mais recentes apontam o caminho que a ciência está trilhando.

Mais: capturam o sentimento generalizado relacionado às prioridades da 3M como equidade nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), carreiras técnicas, sustentabilidade, saúde e inovação.

E a pesquisa ainda mostra como a percepção a respeito da ciência foi mudando conforme o mundo foi se deparando com desafios globais cada vez mais complexos e que dependem de soluções científicas coordenadas.

Quais são as constatações do estudo da 3M? No que se refere à convergência dos mundos físico e digital, a pesquisa Omnibus trouxe diversos dados impactantes. Constatou, por exemplo, que 83% dos brasileiros concordam que é possível construir um futuro de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, sustentável. E que 82% estão dispostos a usar novas tecnologias digitais — como realidade virtual, ferramentas colaborativas e inteligência artificial (IA) — para contribuir com a produtividade no trabalho.

Por outro lado, 53% dos brasileiros estão muito preocupados com os possíveis impactos da IA no mercado de trabalho e 34% temem que os riscos que a IA apresenta podem superar os benefícios.

A 3M acompanha de perto a aproximação do mundo físico com o digital. “As tecnologias da 3M proporcionam uma conectividade mais integrada entre esses dois mundos”, explica Gandolfi. “Estamos avançando na automação industrial para simplificar os processos e aproveitar os materiais de novas maneiras, aumentando a potência e o desempenho dos produtos de nossos clientes e otimizando seus processos de produção.”

No universo da realidade virtual (VR), a 3M tem atuado de maneira decisiva. Com o sucesso de suas lentes pancake, próprias para headsets de VR, a companhia conquistou a liderança do segmento. Graças a uma tecnologia patenteada de polarizador refletivo, essas lentes permitem a redução do tamanho dos headsets e melhoram significativamente a resolução da imagem.

Quando o assunto é automação, avanços não faltam, o que o Filtrete™ Smart HVAC Air Filter comprova. Trata-se de um filtro de ar da 3M — não é vendido no Brasil —, que ajuda a reter e capturar alérgenos e outras partículas microscópicas, como bactérias e vírus.

Só que a inovação não para por aí. O produto também é capaz de rastrear a própria vida útil com base no fluxo de ar e no uso, e não apenas pelo tempo, para que os usuários façam a substituição na hora certa — nem fora do prazo recomendado, nem antes demais. Como isso funciona? O Filtrete emite uma alerta para o varejista e, com o aval do consumidor, o substituto é comprado e encaminhado para a casa dele.

Que as mudanças climáticas e a escassez de recursos são preocupações cada vez maiores é indiscutível. De acordo com o Índice do Estado da Ciência da 3M, 93% da população global está preocupada com as consequências das mudanças climáticas e 90% acreditam que a ciência pode ajudar a minimizar seus efeitos.

Já a pesquisa Omnibus constatou que 55% dos brasileiros acreditam que a descarbonização e a transição energética terão um impacto muito positivo na sociedade como um todo e que 85% concordam que as empresas devem adotar fontes de energia renovável para dar adeus à emissão de carbono.

Referência em sustentabilidade

“Nosso robusto sistema de inovação permite que a companhia, e nossos clientes, aceleremos e ampliemos as soluções científicas existentes nas áreas críticas de descarbonização, transição energética e economia circular”, observa o diretor de Operações de P&D e Inovação da 3M para a América Latina.

Registre-se que as quatro fábricas da 3M do Brasil já usam energia 100% renovável e que a companhia é adepta da economia circular — parte da matéria-prima de algumas de suas soluções tem ganhado um novo destino, em vez dos aterros e lixões.

A empresa alcançou 51,9% de energia renovável em todas as operações globais e antes do previsto — inicialmente, a meta era chegar a 50% em 2025. Ela também reduziu o uso de plástico virgem de origem fóssil em 54,2 milhões de quilos desde 2021 e aderiu à Coalizão Empresarial para o Tratado Global de Plástico.

Outras conquistas em prol do meio ambiente, foram: redução de 16,8% no uso de água e de 37,8% em relação às emissões de gases de efeito estufa de Escopo 1 e 2 baseadas em 2019.

Não à toa, a 3M se aliou à Svante para desenvolver produtos de Captura Direta de Ar (DAC) para o setor de Remoção de Dióxido de Carbono (CDR). A primeira das duas companhias também está desenvolvendo um inovador Pó Catalisador de Irídio com Suporte Nanoestruturado. Trata-se de um produto que pode tornar a produção de hidrogênio verde mais econômica, eficiente e acessível.

No que se refere às transformações demográficas e sociais, a pesquisa Omnibus concluiu que três em cada quatro brasileiros acham que os avanços tecnológicos podem beneficiar a saúde e a educação. Outra constatação importante: 82% se dizem dispostos a usar as inovações digitais em prol da saúde, do bem-estar e da produtividade.

Por falar nisso, o portfólio de soluções clínicas da 3M está reduzindo a carga administrativa dos profissionais de saúde — tudo para que eles possam dar mais atenção aos pacientes e obter melhores resultados. O 3M™ All Patient Refined – Diagnosis Related Group, por exemplo, é um sistema de classificação que categoriza cada internação hospitalar de acordo com semelhanças, consumo de recursos, severidade da doença e risco de mortalidade.

E há outras tecnologias automatizadas como o Sistema Robótico de Conserto de Pintura. Este é capaz de identificar e corrigir por conta própria defeitos comuns de pintura em linhas de produção automotivas.

No ano passado, a companhia lançou um aplicativo que tem facilitado o dia a dia de equipes que adotaram jornadas híbridas de trabalho. Falamos do The Post-it® App para Microsoft Teams, que permite o compartilhamento com colegas de notas escritas à mão.