Conectividade é a grande aposta para o segmento de veículos comerciais

O Brasil já vive a era dos carros inteligentes. Novas soluções, tecnologias e serviços surgem para deixar a vida dos consumidores ainda mais fácil enquanto estão a bordo de seus veículos. Nunca foi tão verdadeira a frase que diz que carros estão se tornando smartphones sobre rodas. Hoje em dia, podemos dizer que eles também são extensões de nossas casas e ambientes de trabalho.

No segmento comercial, isso é ainda mais verdadeiro, pois o veículo é a própria ferramenta de trabalho e um elemento-chave da produtividade do negócio, uma vez que, quanto mais ele roda, mais entregas, mais localidades e mais pessoas são contempladas. De olho nessa fatia do mercado, a Ford lançou a Transit, primeiro veículo comercial do país a sair de fábrica com modem embarcado.

Líder de vendas nos Estados Unidos e na Europa há seis anos consecutivos, a Transit permite que o administrador do negócio (seja ele o motorista – ou não) tenha acesso remoto a diversos dados e comandos por meio do aplicativo FordPass. “Conhecemos esse consumidor como ninguém, por isso sabemos a importância de ele estar conectado ao veículo não importa que horas sejam ou onde ele esteja. Com o FordPass, ele consegue saber remotamente a localização de sua van em tempo real, verificar quilometragem, nível e consumo de combustível, seja de uma unidade ou de uma frota. Uma ferramenta importante que permite organizar melhor o seu dia de trabalho para ser mais produtivo”, explica Flávio Costa, gerente de vendas de veículos comerciais da Ford.

Outra grande vantagem para esse cliente é conseguir realizar o agendamento de serviços de forma online, escolhendo o melhor dia e horário para ir à oficina, o técnico que irá atendê-lo e ainda acompanhar todas as etapas do serviço de forma 100% digital. “Quem não deseja hoje em dia otimizar sua rotina, até para que possa aproveitar melhor seu tempo livre junto à família e aos amigos, fazendo o que realmente gosta?”, indaga Costa.

O argumento de Flávio é reforçado por João Paulo Ignácio, diretor de marketing e novos projetos da Fabusforma Adaptações Veiculares: “A conectividade era um atributo muito aguardado pelos clientes comerciais. Quando nos procuravam, os consumidores sempre chegavam com várias ideias neste sentido, já que era uma demanda muito forte do segmento. Não precisar ir até a concessionária para fazer serviços mais simples ou mesmo um agendamento é uma grande vantagem, já que a ideia é que o veículo nunca pare de rodar”.

A empresa está na lista dos transformadores e adaptadores certificados pela Ford para adaptar a Transit a configurações específicas, sejam elas a de transporte escolar, executivo ou mesmo ambulância. Afinal, o que vale é estar pronto para qualquer tipo de negócio.

Máxima produtividade

Além de inaugurar uma nova era no segmento de veículos comerciais, a conectividade da Transit também é um marco para o consumidor e para a produtividade de seu negócio. Um dos principais benefícios é o monitoramento preventivo da “saúde” do veículo. Com o aceite do cliente, as informações são enviadas para os sistemas da Ford, que fazem avaliações periódicas da maioria das peças. “Tudo o que envolve o sistema elétrico, motor e transmissão pode ser acompanhado”, afirma Costa.

Por isso, existem os alertas de funcionamento do veículo que identificam mais de 3 mil tipos de ocorrência – desde falta de água no reservatório do limpador de parabrisa até variações no desempenho do motor. Quando é detectado algum problema, o sistema envia um alerta tanto pelo celular quanto pela tela da central multimídia da van indicando o tipo de falha, a gravidade e o que é preciso fazer para sua correção.

“Caso seja um alerta mais urgente, que possa afetar o funcionamento do veículo, nossa Central de Atendimento entra em contato com o motorista proativamente para entender o que está acontecendo e encontrar uma solução para evitar que o veículo pare de rodar”, explica o gerente de vendas da Transit.

Ao acionar a Central da Ford com algum alerta ou código de falha, o cliente é colocado em contato direto com um técnico da concessionária para buscar a solução imediata, seja por orientação remota, atendimento no local ou, em último caso, envio de guincho para trazer o veículo para a concessionária. “Mesmo nessa circunstância, há um ganho de tempo, já que, como houve um diagnóstico remoto, quando a van chegar, haverá um box preparado com as peças para dar início ao reparo. Ninguém mais no segmento oferece hoje esse tipo de atendimento, que é muito importante para quem tem o veículo como ferramenta de trabalho”, destaca.

Ao permitir o compartilhamento dos dados do veículo com a Ford, o cliente também recebe como benefício um Relatório de Indicadores para o Negócio. “Fazemos um monitoramento da saúde da van e comparativos com períodos anteriores para avaliar uma série de informações, como a questão do consumo. Por exemplo, se o cliente tem mais de uma unidade, é possível comparar o consumo entre elas e trazer dicas sobre como melhorar a condução para que se tenha um veículo mais eficiente. Algo muito útil, já que o combustível responde por boa parte dos custos”, afirma Costa.