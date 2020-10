Com laboratório de inovação, Oi aposta em serviço sob medida para empresas

De olho na maior demanda das empresas para digitalizar os seus negócios, a operadora Oi inaugurou recentemente um novo laboratório de inovação, chamado de Oi Labs, que pretende oferecer serviços customizados para a criação de soluções digitais.

A ideia é atuar nos moldes de uma consultoria especializada em serviços de tecnologia da informação (TI) e telecomunicações, trabalhando ao lado dos clientes para entender quais são as maiores dificuldades e, a partir dessa avaliação, desenvolver uma solução tecnológica para resolver os problemas.

O novo laboratório faz parte da Oi Soluções, unidade de negócio da operadora voltado para atender grandes empresas. A área representa 17% do faturamento da Oi atualmente e deve se tornar um dos pilares do negócio de infraestrutura e serviços da empesa, após a recuperação judicial.

Ao todo, a área de Oi Soluções atende cerca de 57.000 clientes corporativos e conta com um quadro de cerca de 1.500 funcionários, segundo a empresa.

De acordo com Adriana Viali, diretora da Oi Soluções, hoje 11 empresas já estão participando do processo de criação do novo laboratório de inovação desde o início das operações em agosto. O objetivo é que a nova área se torne uma espécie de porta de entrada para que os clientes contratem também os demais serviços corporativos da companhia.

“Não adianta mais apenas vender um serviço ou um produto. É preciso ajudar o cliente a melhorar o seu ambiente. O Oi Labs é isso. É uma grande vitrine para que a gente possa definir junto qual é a melhor solução que atende a um determinado problema”, disse a executiva em entrevista à EXAME.

Segundo ela, a metodologia de trabalho foi desenvolvida a partir da própria experiência da Oi para fazer a transformação dentro de casa, trabalhando com as diferentes áreas dentro da companhia para encontrar soluções para os gargalos do negócio.

“A gente costuma brincar que a gente tem o maior e o mais complexo laboratório, que é a própria Oi. Por causa da complexidade de uma empresa de telecom com 57 milhões de clientes e 50.000 funcionários, tudo nosso é potencializado”, diz Viali. A partir da experiência, surgiu a ideia de oferecer o serviço sob medida para os clientes corporativos.

Dentro da unidade de soluções corporativas, a própria Oi também tem vivido uma mudança no perfil dos serviços vendidos aos clientes. Em vez de oferecer apenas os serviços tradicionais de telecomunicações e redes, a Oi tem se tornado cada vez mais uma fornecedora de serviços de TI (tecnologia da informação).

Em um ano, as receitas com serviços de TI cresceram 53% e eles já representam 20% do faturamento da área da Oi Soluções (há um ano eram 12%).

Com a pandemia, que forçou as empresas a se adaptarem ao novo modelo de trabalho remoto, outra área que cresceu na empresa foi a de serviços de segurança da informação. Somente nesse segmento, o aumento nas receitas foi de 130%, segundo a empresa.

A expectativa é de que o Oi Labs ajude a impulsionar os resultados com esse tipo de serviço customizado.