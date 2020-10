Campeonato de robôs traders tem inscrições abertas e R$ 120 mil em prêmios

A Smarttbot, plataforma de automação de investimentos, está com inscrições abertas para a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Robôs Traders, que acontece entre os dias 9 e 20 de novembro.

A competição não envolve a necessidade de operar com dinheiro real: a ideia é analisar estratégias usadas para programar os robôs para operar em uma simulação, pouco mais pessimista que o cenário real — o que significa que um robô que conseguir terminar no azul durante a simulação conseguiria ter ido ainda melhor caso estivesse realmente operando. Cada um deles vai operar 10 minicontratos de 10.000 reais de capital teórico.

Como o evento não envolve a necessidade de aportar investimentos e trata mais de simulação, a Smarttbot tem uma abordagem educativa em torno do campeonato: a ideia é que ele sirva como uma ferramenta de ensino, para que interessados, investidores e entusiastas possam aprender como funciona um robô que realiza investimentos em tempo real baseado em uma estratégia traçada anteriormente — sem vieses psicológicos ou temporais para compra e venda de ações, por exemplo. O papel de um investimento desse tipo dentro de um portfólio maior de investimentos também está no escopo do projeto.

Junto com a inscrição, o competidor ganha também acesso a um curso desenvolvido pela empresa, pode entrar em um grupo no Telegram junto de outros participantes e terá acesso a lives diárias com informações e conteúdo sobre os robôs e automação de investimentos. O conteúdo é exibido fora do horário comercial, para que todos consigam participar. Ter experiência em programação não é necessário, mas é recomendado ter conhecimentos de day trading e de análise técnica.

“Um robô compõe um portfólio. É diferente de um trader profissional, que acompanha o mercado durante o dia todo. Queremos incentivar o campeonato como um grupo de estudos, para que as pessoas possam trocar informações, aprender e se ajudar”, explica Mateus Lana, co-fundador e diretor de negócios da Smarttbot, que além de ofertar a automação de estratégias traçadas por investidores tem também uma plataforma de automação de carteiras recomendadas por analistas.

“Com o campeonato esperamos mostrar que apesar de não ser fácil, com o uso das ferramentas adequadas, o day trade pode sim ser uma modalidade de investimento interessante para compor um portfólio de investimentos”, disse Lana. Nas semanas que antecedem a competição, cada participante receberá a possibilidade de realizar até 50 simulações para entender melhor o funcionamento da plataforma e calibrar estratégias.

As inscrições para participar do campeonato estão abertas até o dia 6 de novembro, custam 50 reais e podem ser realizadas pelo site da Smarttbot. Os robôs com a melhor estratégia de investimento recebem prêmios na primeira e na segunda semana da competição. Há também um prêmio para quem tiver a melhor performance no agregado do período.

O Campeonato é patrocinado pela BS Investimentos, BRA Investimentos, BTG Pactual Digital (do mesmo grupo que controla a EXAME), Bússola do Investidor, Day Trader School, Necton, Nova Futura Investimentos, Órama investimentos, SmarttInvest, Terra Investimentos e Toro Investimentos.