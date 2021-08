Brazil at Silicon Valley anuncia Conferência Digital de 9 a 11 de agosto

O Brazil at Silicon Valley, movimento de suporte à transformação do país por meio da tecnologia e inovação, promove, entre os dias 9 e 11 de agosto, a Conferência Digital 2021. O evento será online, no canal oficial da BSV, no Youtube, em português e inglês.

Ao longo dos três dias, haverá debates com grandes nomes mundiais do ecossistema de inovação, como Dan Schulman (CEO do PayPal), Harley Finkelstein (Presidente do Shopify), Brian Brooks (CEO Binance) e Kareem Zaki (GP da Thrive Capital). Os assuntos abordados serão Saúde, Varejo, Cripto, AgTech e Potencial Verde.

Liderado por estudantes de Stanford e Berkeley, o movimento visa melhorar a competitividade do Brasil. Anual, o evento acontece desde 2019, e já reuniu cerca de 70 palestrantes e mais de mil participantes.

Neste ano, os esforços estão concentrados em promover debates e desenvolver produtos que possam fomentar o ecossistema de inovação, gerando resultados concretos. Confira abaixo a programação completa:

Segunda-feira (9)

17h: AgTech e suas oportunidades

No dia 09 de agosto, segunda-feira, às 17h, Pedro Coelho, Co-founder da Provivi, empresa sediada na Califórnia que fornece serviços de tecnologia para monitoramento e acompanhamento de plantios, e Kriss Corso, Diretor agrícola do grupo JCN, vão falar sobre como as AgTechs estão mudando a forma como agricultores e investidores planejam e executam suas estratégias de cultivo.

18h: Revolução da Saúde

Em seguida, às 18h, Florian Otto, Co-founder da Cedar Inc., grande plataforma de

pagamentos para Healthcare nos EUA, e Kareem Zaki, Partner na Thrive Capital, fundo de Venture Capital especializado em HealthTech, dão início a conferência e debatem como a tecnologia está mudando o setor de saúde em todo o mundo. O bate-papo contará com a moderação de Manoela Mitchel, fundadora da Pipo Saúde.

19h: Potencial Verde

Fechando o primeiro dia, a BSV traz às 19h, João Moreira Salles, documentarista brasileiro e a apresentadora Fernanda Camargo, para discutir como o Brasil pode e deve se posicionar como liderança no desenvolvimento de projetos relacionados à economia verde.

Terça-feira (10)

17h: Futuro do Varejo

No dia seguinte (10), terça-feira, às 17h, Finkelstein, Presidente do Shopify, uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, com valor de mercado de 180 bilhões de dólares, falará sobre as principais tendências atuais e futuras do varejo. O painel será moderado por Lia Matos, COO da Stone.

Quarta-feira (11)

17h: Cripto e o futuro dos investimentos

No dia 11 de agosto, às 17h, Brian Brooks, CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo por volume de transações, falará sobre como essa classe de ativos está mudando o cenário de investimentos globalmente. O debate será moderado por Michael Nicklas, Partner no Valor Capital Group.

18h: Plataformas de pagamentos

Para finalizar, também no dia 11, às 18h, Dan Schulman, CEO do PayPal, uma das maiores plataformas de pagamentos digitais do mundo, falará sobre as principais tendências do setor e os impactos para os consumidores. O painel será moderado por Scott Sobel, Managing Partner do Valor Capital Group.

