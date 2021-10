Big data: sua empresa está pronta para mergulhar no oceano de dados?

A quantidade de informações geradas pela transformação digital no mundo não para de crescer. Segundo previsões do Instituto Gartner, consultoria especializada no mercado de TI, cerca de 40 trilhões de gigabytes de dados foram gerados até 2020, no mundo todo.

Diante desse tsunami, gerenciar, interpretar, utilizá-los em aplicações e manter esses dados seguros tornou-se algo urgente para todas as organizações – não importa o tamanho ou o segmento no qual ela atua.

Não à toa, os gastos e investimentos em TI continuam crescendo dentro das empresas, representando mais de 8% da receita. O número é da 32ª Pesquisa Anual do FGVcia sobre o Mercado Brasileiro de TI e Uso nas Empresas.

Responsável por administrar quase 30.000 usuários de cartões personalizados e manter parceria com 3.000 estabelecimentos, a Coper Card, administradora de convênios, ganhou ainda mais competitividade ao garantir um ambiente de alta performance, capaz de consolidar a disponibilidade e a escalabilidade de seu grande volume de dados processados diariamente.

A empresa de Cuiabá (MT) escolheu a plataforma InterSystems IRIS® para assegurar um ambiente de TI em nuvem eficiente e com interoperabilidade de dados imediata. Independência na integração de tecnologias, característica que simplifica o desenvolvimento de aplicativos de alto desempenho, e facilidade de migração do banco de dados com padrões heterogêneos foram as principais motivações para essa escolha.

“Em outra plataforma, levaríamos uma semana para essa transição. O nosso software de gestão foi desenvolvido internamente e o InterSystems IRIS® operou de forma integrada a ele, sem perder nenhuma informação por ser uma plataforma aberta”, conta Luís Oliveira, CEO da Coper Card.

Plataforma atende as principais tendências do mercado

O InterSystems IRIS® é um software de gerenciamento de dados completo, que facilita a construção e a implantação de aplicações de alto desempenho, habilitadas para machine learning, que conectam dados e silos de aplicação.

“Estamos ajudando nossos clientes a otimizar processos críticos, possibilitando tomada de decisões mais assertivas, no momento em que se fazem necessárias”, explica Odilon Almeida, head da Unidade para Serviços Financeiros da InterSystems.

Dentre as novidades do sistema, destacam-se três características que asseguram o processo de transformação digital dentro das organizações. São elas: banco de dados multimodelo capaz de suportar processos com cargas de trabalho transacionais e analíticas no mesmo ambiente; barramento de integração de aplicações e plataforma para gestão de APIs.

A integração dessas capacidades posiciona a InterSystems como uma das principais provedoras de Data Fabric – importante tendência de mercado apontada pelo Instituto Gartner. O conceito é considerado uma solução robusta para lidar com os atuais desafios de gerenciamento de informações, como os ciclos de integração de dados de alto custo e baixo valor, a manutenção frequente por conta de integrações anteriores, a crescente demanda por soluções em tempo real e o compartilhamento de dados baseado em eventos.

“O InterSystems IRIS® utiliza metodologias ágeis, proporcionando uma implementação rápida e com resultados relevantes para nossos clientes. Já o licenciamento da plataforma é por cores. Sendo assim, não existem valores adicionais quando a aplicação necessitar de expansão, pois os custos de software são totalmente previsíveis”, completa Odilon Almeida.

O gerenciamento de dados deixou de ser algo restrito à área de TI, afetando as organizações como um todo. Essa leitura auxilia, por exemplo, uma comunicação mais efetiva, garante ambientes mais seguros e reduz as chances de erro levando, consequentemente, a uma melhora significativa no desempenho de companhias de todos os portes e setores.