Soft skills e hard skills: quais as habilidades mais requisitadas pelos recrutadores?

Conhecimentos e habilidades técnicas são fundamentais para concorrer a uma vaga de emprego, pois são a base pela qual os recrutadores inicialmente avaliam os candidatos. No entanto, devido ao aumento das exigências para se qualificar a uma vaga, as soft skills estão ganhando relevância no mercado de trabalho.

Esse conjunto de características técnicas e comportamentais pode ser dividido em dois grupos: as hard skills e as soft skills, respectivamente. É indispensável compreender esses conceitos para ter sucesso no mercado de trabalho.

Hard skills

São as competências técnicas mensuráveis e facilmente aprendidas ou ensinadas. Elas desempenham um papel significativo em qualquer ambiente profissional, pois se referem às habilidades e conhecimentos necessários para executar tarefas específicas relacionadas a uma função ou setor. Alguns exemplos de hard skills são:

Graduação, pós-graduação, mestrado ou MBA;

Conhecimento de software específico, por exemplo: Excel ou Photoshop;

Fluência em um idioma estrangeiro;

Matemática avançada;

Conhecimento em análise de dados.

Soft skills

Referem-se às habilidades comportamentais de um indivíduo, ou seja, à capacidade de interagir e conviver harmoniosamente com os outros. Por estarem diretamente relacionadas às condições mentais de um candidato, são mais difíceis de serem avaliadas e igualmente desafiadoras de serem ensinadas. Confira alguns exemplos de soft skills:

Liderança;

Empatia;

Inteligência emocional;

Colaboração;

Adaptabilidade.

Um currículo repleto de conhecimento, títulos e certificações pode chamar a atenção dos empregadores durante o recrutamento. No entanto, atualmente as empresas reconhecem que as habilidades sociais são igualmente importantes, se não mais.

Sendo assim, é crucial que quem busca uma posição no mercado de trabalho esteja atento às competências mais requisitadas nas vagas.

As habilidades mais desejadas nos próximos 5 anos

De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial (FEM), estas são algumas das soft skills em alta para todos os profissionais até 2025:

Pensamento analítico e inovação;

Resolução de problemas;

Pensamento crítico;

Criatividade;

Liderança;

Resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade;

Raciocínio lógico;

Inteligência emocional;

Persuasão e negociação.

Então não precisa ter conhecimentos técnicos?

Assim como as soft skills, as hard skills também precisam ser desenvolvidas, mas, como se tratam de competências técnicas, cada área de atuação terá suas próprias prioridades.

Em um contexto mais amplo, podemos destacar a lista abaixo como as hard skills que todo profissional precisa ter:

Conhecimento de língua estrangeira, principalmente o inglês;

Domínio do Excel;

Conhecimento em ferramentas de produtividade e gestão de tempo.

Importância da combinação das duas habilidades no trabalho

Peter Drucker, considerado o pai da administração, já dizia: "as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos." Mesmo após tantos anos, essa afirmação continua válida no mundo corporativo contemporâneo.

Um estudo realizado pela Michael Page demonstra que nove em cada dez profissionais são contratados por suas habilidades técnicas, mas demitidos devido a problemas de comportamento. A falta de habilidades como gestão de tempo, autocontrole e resistência a mudanças estão no topo da lista das deficiências comportamentais que resultam em dispensa do empregado.

Além disso, prevê-se que até 2030, dois terços dos empregos no Brasil exigirão fortemente soft skills, e o Fórum Econômico Mundial (FEM) destaca que oito das dez habilidades mais importantes para um profissional em 2025 serão socioemocionais. Diante desse cenário, fica evidente que um bom profissional é o resultado da combinação das habilidades técnicas com as habilidades interpessoais no trabalho.

