Green skills: descubra as habilidades mais desejada pelo mercado ESG

Você já deve ter percebido que o ESG está em alta no mercado – e estudos apontam que essa onda vai perdurar pelo menos mais 22 anos. Diante deste cenário, trabalhar visando apenas os lucros, mas sem se preocupar com a economia verde é caminhar para uma vida curta no mercado.

Afinal, as atuais demandas sustentáveis refletem em diferentes modelos de negócios e em um novo perfil de profissional.

Neste sentido, um novo conjunto de habilidades vem ganhando destaque: as green skills, ou seja, competências para executar trabalhos seguindo as boas práticas de ESG.

A participação de talentos verdes aumentou de 9,6% em 2015, para 13,3% em 2021, um crescimento equivalente a 38,5% nesse período, de acordo com o estudo Global Green Skills Report 2023, realizado pelo LinkedIn.

Além disso, a porcentagem de ofertas de emprego que exigem pelo menos uma competência verde cresceu em média 22,4% no último ano. O documento ainda mostra que o Brasil ocupa o sexto lugar no ranking dos top 25 países onde os trabalhadores mais aplicam competências verdes em seus empregos.

Conheça 6 tipos de green skills

As green skills podem ser definidas como a combinação de valores, percepções e atitudes que contribuem para a aplicação de um viés ESG em todos os modelos de negócios. Sendo assim, entende-se que elas não se referem apenas ao conhecimento técnico sobre práticas ambientais, mas também à capacidade de aplicá-las em diferentes contextos.

Essas técnicas são cada vez mais importantes devido à crescente preocupação com as questões ambientais e a necessidade de adotar práticas sustentáveis em diferentes setores da economia. A seguir, apresentamos as seis principais habilidades, baseadas no relatório do LinkedIn.

Capacidade de gerenciar de forma eficiente os resíduos sólidos, líquidos e gasosos , incluindo reciclagem, compostagem e disposição adequada, com o objetivo de reduzir a pegada de carbono e minimizar o impacto ambiental . Habilidade para comunicar, conscientizar e educar outras p essoas sobre a importância da conservação e preservação do meio ambiente. Conhecimento sobre tecnologias inovadoras e soluções ambientais, como sistemas de monitoramento de poluição, tratamento de água e ar, e tecnologias de controle de emissões. Saber avaliar o impacto ambiental de produtos e processos durante todo o seu ciclo de vida , desde a extração de matérias-primas até a eliminação, para tomar decisões mais sustentáveis. Conhecer práticas agrícolas que minimizem o uso de pesticidas, promovem a biodiversidade e reduzem a degradação do solo, ao mesmo tempo em que garantem a produção de alimentos. Dominar as políticas e regulamentações ambientais, e ainda desenvolver e implementar políticas que promovam a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente.

ESG: como capacitar líderes para agendas sustentáveis

À medida que a sociedade busca soluções sustentáveis para enfrentar os desafios ambientais globais, desenvolver-se nessas áreas pode abrir oportunidades em um mundo cada vez mais consciente.