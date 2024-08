ESG na prática: descubra as iniciativas que toda empresa sustentável pode adotar

Quando falamos sobre as diretrizes ESG, nos referimos a um leque de ações que podem ser tomadas nas camadas ambiental, social e de governança.

De olho na importância da sigla para o mercado, empresas de todos os tamanhos e setores estão buscando cada vez mais se adequar a essa nova demanda — que não é só dos negócios, mas também da sociedade — e implantar o ESG em suas estratégias organizacionais.

Neste texto, vamos apresentar as principais iniciativas que pequenas, médias e grandes empresas que estão mirando em um negócio mais sustentável podem adotar. Confira.

Um panorama do mercado

Dados da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) apontam que o ESG já é prioridade na agenda de 95% das empresas do Brasil, movimentando um mercado de US$ 35 trilhões no mundo. Até 2025, esse mercado deve chegar a US$ 53 trilhões em investimentos.

Além disso, o mercado de trabalho está aquecido para os profissionais que desejam trabalhar na área. Estima-se que nos próximos 5 anos, serão abertos cerca de 1 milhão de novos empregos voltados às questões socioambientais.

Empresas de todos os setores estão buscando cada vez mais por profissionais que dominem a teoria ESG e estejam aptos para implantá-la na organização. Não à toa, o profissional especialista em sustentabilidade já ocupa o segundo lugar no ranking de profissionais do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial.

Para além da empregabilidade e dos ótimos salários, trabalhar com ESG tem esse diferencial: você está contribuindo diretamente para transformar o mundo.

Mas na prática, como dar o primeiro passo para uma companhia mais sustentável?

22 ações ESG para sua empresa adotar a partir de hoje

Há quem pense que para assumir compromissos de cunho ambiental, social e de governança é necessário um grande plano de ação. Pode ser que para determinadas ações realmente seja necessário, mas também é possível implementar as diretrizes ESG a partir de pequenas atitudes.

Abaixo, elencamos 22 ações de cuidado ao meio ambiente, à sociedade e de governança corporativa que podem iniciar a jornada socioambiental na sua empresa. Veja a lista completa.

Ambiental (E)

Investir em práticas e tecnologias mais limpas;

Implementar medidas para reduzir a pegada de carbono;

Avaliar e monitorar as emissões de carbono;

Adotar tecnologias e práticas que reduzam o consumo de energia;

Preferir fontes de energia renovável;

Promover a reciclagem e a redução de resíduos;

Implementar políticas para minimizar o impacto ambiental.

Promover a conscientização interna sobre práticas de descarte responsável.

Social (S)

Fomentar um ambiente inclusivo e diversificado;

Estabeleça políticas para garantir igualdade de oportunidades;

Crie possibilidade de envolvimento em projetos sociais e comunitários;

Apoiar organizações sem fins lucrativos;

Garanta ambientes de trabalho seguros e saudáveis;

Ofereça benefícios que promovam o bem-estar dos colaboradores.

Governança (G)