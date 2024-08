Mariana Rico, Coordenadora do MBA Gestão ESG, destaca-se por uma carreira de liderança

Com uma trajetória comprometida com a sustentabilidade corporativa, Mariana Rico se destaca como uma das vozes do ESG no cenário brasileiro. Formada em comunicação social (ESPM) e mestra em sustentabilidade (FGV), Mariana trilhou um caminho diversificado, incluindo atuações no terceiro setor, voluntariado na Índia e contribuições em consultorias e grandes empresas.

Agora, a especialista chega à Faculdade EXAME para assumir o desafio de coordenar o novo MBA Gestão ESG e Sustentabilidade. Em entrevista, Mariana conta sobre sua jornada profissional, o mercado para ESG e as expectativas para esse novo momento. Acompanhe.

A MELHOR ESPECIALIZAÇÃO PARA A SUA CARREIRA EM ESG ESTÁ COM AS MATRÍCULAS ABERTAS! CLIQUE AQUI E SAIBA MAIS

A jornada até aqui

A carreira de Mariana no ESG começou em 2007, atuando na GIFE, uma organização do terceiro setor que é a principal referência no Brasil sobre investimento social privado e filantropia estratégica.

Após sete anos na empresa, Mariana deixou o país para trabalhar como voluntária em um projeto de empoderamento feminino na zona rural da Índia. “Via projetos de microcrédito, que é uma estratégia muito utilizada para combater a pobreza, principalmente na região da Ásia”, relembra.

Após seu retorno ao país, passou pelo Instituto ATA, pela consultoria de sustentabilidade e inovação social Conteúdo Verde e, nos últimos oito anos, foi executiva em duas das maiores empresas de gestão de resíduos no Brasil, a Estre Ambiental e Orizon Valorização de Resíduos.

Focar na área acadêmica já estava nos planos de Mariana e o convite para ser coordenadora do MBA Gestão ESG e Sustentabilidade chegou na hora certa.

“Eu estava querendo não ter mais uma carreira executiva e queria me dedicar um pouco mais à educação e à consultoria, foi quando a EXAME me fez o convite para ser a coordenadora acadêmica do nosso MBA de gestão ESG”, relata.

Desafios e transformações na área

Ao longo de sua carreira, a mestra em sustentabilidade acompanhou a evolução da responsabilidade social até a consolidação dos princípios ESG. “Eu vivi essa evolução dos próprios termos e compreensões”, conta.

Nos últimos anos, as empresas estão se preocupando cada vez mais em adotar as diretrizes sustentáveis em seus negócios e operações, visando atender uma nova demanda de mercado que valoriza e prioriza negócios comprometidos com o meio ambiente, sociedade e gestão sustentável.

Mariana explica que o conceito começou a se tornar mais potente perto dos anos 2020 devido às novas políticas de uma gigante do mercado financeiro.

“O ESG ganhou muita força em 2020, quando o maior fundo de investimento do mundo, a BlackRock, começou a dizer que realmente ele só ia investir em empresas que reportavam e que cuidavam das suas questões ESG. O mercado financeiro comprou muito o ESG e, por isso, ele cresceu de forma tão rápida e tão forte nos últimos anos dentro de todas as empresas’, explica.

Diante deste cenário, Mariana reforça que “as empresas que não estão olhando para isso de forma intensa, profunda e sistemática correm o risco de ficar para trás. No entanto, as empresas que procuram solucionar os desafios socioambientais porque carregam a responsabilidade ESG em sua essência, vão prosperar”.

Carreira em ESG: uma oportunidade em ascensão

Como especialista em ESG, Mariana identifica uma crescente demanda por profissionais qualificados no mercado brasileiro. A conscientização socioambiental impulsiona empresas a adotarem práticas sustentáveis e transparentes. Ela ainda enfatiza que profissionais de diversas formações podem se especializar em ESG, contribuindo para a construção de um futuro mais sustentável e inclusivo.

“No mundo de hoje, acho que qualquer profissional, de qualquer área, precisa de alguma forma ser também um profissional de sustentabilidade, ele precisa ter consciência dos desafios planetários que a gente tem e os desafios que a gente vai precisar enfrentar dentro de qualquer organização e de qualquer setor”, conta.

Estão abertas as vagas para a próxima turma do MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade, da Faculdade EXAME. Saiba mais aqui!

Ela ainda elenca algumas formações que, embora não pareçam, podem se relacionar com as diretrizes sustentáveis, como administração, direito e contabilidade. “Eu diria que qualquer profissional pode se especializar em ESG, basta ele ter interesse de se aprofundar nessa carreira. Tem um espaço muito grande para recebê-los”, reforça.

É neste contexto que a especialização em Gestão ESG e Sustentabilidade pode ser a porta de entrada para os interessados em ingressar numa carreira com mais propósito e possibilidade de melhores salários.

Para a coordenadora do curso, a especialização a nível de pós-graduação oferecida pela Faculdade EXAME se destaca dos concorrentes devido à conexão que os conteúdos e especialistas têm com o mercado.

“A gente desenhou um MBA que tem um conteúdo acadêmico de ponta, extremamente atualizado, com práticas de mercado atuais. Isso é exatamente o que o profissional de ESG precisa”.

MBA Gestão ESG e Sustentabilidade

A primeira turma de 2024 do MBA em Gestão ESG e Sustentabilidade da Faculdade EXAME chega com um novo formato de aulas e conta com um corpo docente formado por profissionais atuantes nas principais frentes ESG do país.

Durante os quatro módulos, os alunos são expostos a disciplinas além da grade curricular regular que complementam o repertório do profissional, como tecnologia, inteligência, inovação e habilidades relacionais e socioemocionais, a fim de capacitá-los para se tornar um líder ESG completo.

Os alunos matriculados também recebem um ano de acesso aos cursos de formação livre ESG: Net Zero, Introdução ao ESG e ESG: Investimentos e a quatro cursos da EXAME Corporate Education, frente de educação corporativa da EXAME. As aulas são 100% online e ficam disponíveis por 12 meses.

Ao final da formação, todos os alunos serão certificados pela Faculdade EXAME, instituição que possui nota máxima no MEC, e os 10 melhores alunos receberão um cashback.

Funciona assim: os três alunos mais bem avaliados na turma receberão 100% de cashback, e do 4º ao 10º melhor aluno, 50%. Todas as regras poderão ser consultadas no edital disponibilizado pela Faculdade EXAME.

As inscrições para ingressar no MBA Gestão ESG e Sustentabilidade já estão abertas. Clique aqui para saber mais e fazer sua matrícula com uma condição especial.