Os Correios divulgaram, nesta quarta-feira, 9, os editais para seu maior concurso desde 2011. Na época, mais de 1 milhão de candidatos concorreram a 8.346 vagas -- hoje, são 3.511. Com salários variando entre R$ 2.429,26 e R$ 6.872,48 e R$ 1.400 de benefícios, a concorrência será grande.

As provas estão previstas para o dia 15 de dezembro ainda deste ano, então não há muito tempo para estudar. Por isso, é preciso otimizar seus estudos -- e a inteligência artificial pode te ajudar com isso.

Estudando com IA

Em julho deste ano, a Google lançou o NotebookLM, sua mais nova (e gratuita) ferramenta de IA. Diferentemente do ChatGPT, esse recurso não gera textos e tampouco responde perguntas genéricas enviadas em sua barra de pesquisas.

A grande sacada do NotebookLM é que ele permite que você envie até 50 arquivos simultaneamente, nos mais variados formatos, como PDFs, vídeos, links e até apresentações no Google Slides.

Interface do NotebookLM, mostrando todas as possibilidades de formatos de arquivos. (Arquivo/Exame)

O usuário faz, então, perguntas sobre o conteúdo dos insumos enviados e a IA responde, extraindo informações exclusivamente dos conteúdos que você ofereceu, sem inventar nada. O serviço pode resumir, explicar e debater conexões.

Isso significa que você pode resumir videoaulas, artigos científicos e livros didáticos inteiros em questão de segundos.

Por exemplo: se você fez o upload de um livro didático de gramática com 500 páginas, mas deseja aprender apenas sobre um conceito específico, basta perguntar ao NotebookLM e ele te dará a resposta. Além de fazer uma leitura completa do conteúdo escrito dos arquivos, a ferramenta identifica e analisa imagens, gráficos e diagramas.

A ferramenta também traça, automaticamente, planos de estudo, uma versão resumida com as principais informações sobre os assuntos desejados e até uma sessão de FAQs, com perguntas para testar o seu conhecimento. A criação de flashcards também é uma possibilidade.

Replique provas com o NotebookLM

Outra funcionalidade é a criação de provas. Tendo estudado todos os materiais enviados ao NotebookLM, peça para ele criar uma prova no formato que você quiser. Em seu prompt, explique quantas questões deseja e qual seu formato (alternativas ou dissertativa). Depois, peça para ele produzir um gabarito com as respostas corretas e corrija sua própria prova.

Por extrair informações exlusivamente dos arquivos enviados, você não corre o risco de consumir um conteúdo inventado pela IA, como acontece frequentemente com o ChatGPT.

Como acessar o NotebookLM

Por ser um serviço da Google, ele é integrado com todos os outros serviços da sua Conta Google, como Drive, Docs e GMail. Sendo assim, seu acesso é semelhante ao dessas outras ferramentas:

Acesse https://notebooklm.google.com/ e faça o login com sua conta do Google;

https://notebooklm.google.com/ e faça o login com sua conta do Google; Selecione um notebook de exemplo ou clique em “Novo notebook” e escolha um nome;

No visualizador de fontes, no lado esquerdo da tela, clique no ícone de mais para adicionar uma nova fonte;

Selecione a fonte de arquivo desejada. É possível fazer upload de mais de um arquivo por vez;

Clique em Inserir;

Na tela seguinte, o NotebookLM mostrará um resumo do arquivo, perguntas sugeridas, opção de separação por tópicos e mais.

Ultrapassando a barreira linguística

Por ser uma ferramenta nova e ainda em estágio experimental, sua interface é toda em inglês, mas, o NotebookLM fala em português. Basta escrever o seu prompt em português e traduzir as respostas no ChatGPT. Assim, você terá guias de estudo completas em poucos minutos. Uma videoaula de horas é resumida rapidamente, permitindo com que você consuma um dia inteiro de conteúdo em menos de uma hora.