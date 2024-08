Como fazer o relatório de sustentabilidade de uma empresa? Aqui está o caminho em 9 passos simples

Cada vez mais o relatório de sustentabilidade torna-se um documento essencial para toda empresa. Nele, a organização tem a chance de comunicar suas práticas ESG e os resultados que tem alcançado com a adoção de diretrizes mais sustentáveis. O documento também facilita o diálogo com diversas partes interessadas, como investidores, clientes, funcionários e ONGs e pode atrair investidores e ajudar na construção de reputação.

No entanto, muitas empresas não sabem por onde começar. Pensando nisso, listamos abaixo nove passos simples para as organizações que desejam aprender, de uma vez por todas, como construir um relatório de sustentabilidade robusto, assertivo e transparente.

Como construir o relatório? Veja em nove passos simples

1. Garanta o comprometimento da alta direção

Antes de iniciar a construção de um relatório, é preciso garantir que a alta administração da empresa está comprometida com a produção do documento. Isso é fundamental pois o engajamento dos diretores implica em muitas questões relacionadas ao relatório.

Para ter ideia, a participação da alta administração assegura a alocação de recursos financeiros, tecnológicos e humanos necessários para coletar dados e implementar práticas sustentáveis. São os líderes que garantem que prioridades, metas e compromissos estabelecidos pelo documento estão alinhados às estratégias gerais da empresa.

2. Identifique os stakeholders

Relatórios de sustentabilidade fornecem informações sobre o desempenho ambiental, social e de governança (ESG) de uma organização. Identificar partes interessadas pode promover o diálogo e a comunicação aberta e fornecer informações relevantes para que eles compreendam o impacto da organização e participem do processo de melhoria.

3. Selecione indicadores ESG para acompanhar

Escolha indicadores relevantes para medir o desempenho nas áreas ambiental, social e de governança. Essa etapa é bastante importante, porque é apenas com uma seleção cuidadosa desses indicadores que o relatório de sustentabilidade vai refletir, de maneira abrangente e precisa, a evolução das práticas ESG da organização. Podem ser indicadores de emissões de carbono, práticas de segurança no trabalho, políticas de diversidade e inclusão, investimento em capacitação profissional, entre outros.

Reduzir - e em alguns casos até zerar - a emissão de carbono e outros gases poluentes aparece entre os principais indicadores ESG que organizações passaram a acompanhar (Freepik)

4. Colete dados sobre os indicadores escolhidos

Colete dados relevantes para os indicadores escolhidos. Isso pode envolver a colaboração com diferentes departamentos e a implementação de sistemas para rastrear e medir o desempenho. A combinação eficiente de indicadores ESG e uma abordagem cuidadosa na coleta de dados contribuirá para um relatório robusto, capaz de transmitir de maneira clara e transparente o compromisso da empresa com práticas sustentáveis e responsáveis.

5. Procure seguir padrões e diretrizes

Siga padrões e diretrizes reconhecidos, como os da Global Reporting Initiative (GRI), uma organização internacional que desenvolve padrões de relatórios de sustentabilidade. Essas diretrizes servem para guiar as organizações na maneira como devem relatar seu desempenho nas áreas ambientais, sociais e de governança (ESG). Seja qual for o padrão escolhido, o mais importante é que haja consistência e comparabilidade do relatório.

6. É hora de elaborar o relatório!

Nesta etapa, é o momento de transformar os dados coletados em um documento coerente e compreensível. Criar narrativas diferentes, buscar por novas formas de comunicar os resultados (utilizando técnicas de storytelling, por exemplo) e lançar mão de gráficos e tabelas são caminhos interessantes para organizar informações de forma clara e acessível.

7. Faça a revisão do documento

Realize uma revisão rigorosa do relatório para garantir precisão e integridade. Busque envolver diferentes departamentos e especialistas nesse processo – isso aumenta as chances de identificar possíveis erros, inconsistências ou omissões antes da divulgação ao mercado. Algumas empresas optam por realizar verificações com auditores externos para aumentar a credibilidade e demonstrar um compromisso maior com a transparência.

8. Divulgue o relatório para o mercado

Disponibilize o relatório ao público, seja por meio do site, mídias sociais, eventos corporativos, apresentações ou outros meios. Uma boa recomendação é elaborar um resumo executivo que destaque os pontos-chave do relatório – isso facilita a compreensão para aqueles que podem não ter tempo para ler o documento completo.

9. Escute feedbacks e invista em melhorias

O feedback é um dos aspectos essenciais dos relatórios de sustentabilidade. Escute comentários de partes interessadas e use isso como uma oportunidade para melhorar as práticas de sustentabilidade da empresa. E não esqueça: colocar as sugestões de melhorias em prática é tão importante quanto ouvir feedbacks. Por isso, use as informações levantadas para aprimorar as abordagens ESG da empresa.