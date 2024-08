Alunos da Faculdade EXAME são selecionados para apresentar iniciativas em importante evento de ESG

Durante o mês de junho, a EXAME apresentou a terceira edição do Mês do ESG, um evento virtual e gratuito que, desde 2020, reúne os maiores especialistas e líderes do setor para discutir temas relacionados às boas práticas sociais, ambientais e de governança no mercado. Em sua terceira edição, o evento já se tornou um marco no calendário corporativo do país.

Além dos mais de 50 líderes empresariais que participaram dos painéis, a programação deste ano também contou com a participação de Christiane Pavão, Manoel Simões de Barros, Soraya de Almeida Clementino e Itacir Todero – todos alunos do MBA em ESG da Faculdade EXAME.

Os discentes foram convidados a participar do evento após os projetos que estão desenvolvendo no MBA serem selecionados como “destaques” por uma banca avaliadora, composta por profissionais do Ibmec e da EXAME, no início do mês.

A escolha dos projetos foi realizada com base nos seguintes critérios:

Originalidade;

Viabilidade;

Aderência ao conteúdo do curso;

Potencial de impacto.

Conheça as iniciativas apresentadas pelos alunos abaixo.

Calculadora de moda sustentável

Um dos cases selecionados foi o Buycauses, um marketplace de marcas brasileiras construído a partir da premissa do consumo consciente e sustentável. O projeto foi apresentado pela aluna Christiane Pavão – que, ciente dos fortes impactos da indústria da moda no meio ambiente, propôs a construção de uma calculadora de moda ESG para identificar as causas sociais e ambientais que cada marca apoia antes de incluí-los em seu canal de vendas exclusivo.

No site, os produtos são segmentados por causas, como economia circular, igualdade de gênero, materiais naturais, empreendedores­­­­­ 50+, dentre outras.

“A Calculadora Moda ESG é uma avaliação inédita, quantitativa e qualitativa do nível de sustentabilidade para marcas de moda, que considera o equilíbrio entre os fatores sociais, ambientais e de governança, além de ser uma ótima ferramenta de gestão para o negócio”, diz.

- (Reprodução/Reprodução)

Ensinando o verde

Outro trabalho selecionado pela banca avaliadora foi o Projeto Ensinando o Verde, apresentado pelo extensionista rural Manoel Simões de Barros. O projeto prevê ações de educação sócio-agro-ambiental nas escolas de 1º e 2º grau por meio de novas metodologias didáticas e pedagógicas, tirando os alunos do papel de expectadores para que se tornem protagonistas do processo de educação.

“A proposta do programa vai além do que simplesmente produzir hortaliças, ensinar os meninos técnicas de alguma criação animal ou falar dos biomas brasileiros. Propõe adequar as escolas primárias rurais e urbanas para que se transformem em centros de participação comunitária e formação de recursos humanos. Estas escolas devem oferecer às crianças os conhecimentos, habilidades e atitudes para que, uma vez adultas, protagonizem a solução de problemas e promovam, de maneira autônoma, o seu desenvolvimento e o de suas comunidades”, afirmou Manoel na apresentação do case.

Indo Além do Combate ao Assédio

Apresentado pela aluna Soraya de Almeida Clementino, o Programa Indo Além do Combate ao Assédio tem como objetivo não apenas adequar as empresas às exigências da lei 14.457/22 (que prevê medidas para a prevenção e combate do assédio sexual e outras formas de violência no ambiente de trabalho), mas também promover uma cultura de bem-estar nestas companhias.

“Somando minha experiência na advocacia trabalhista empresarial há mais de 20 anos aos estudos de temas relacionados à sustentabilidade e à promoção de bem-estar nos ambientes corporativos, criei o Programa Indo Além do Combate ao Assédio. O objetivo é adequar as empresas às exigências da nova lei e, indo além, tornar cada indivíduo protagonista de mais bem-estar e felicidade, de mais saúde mental, para uma vida mais feliz, para times mais coesos e cooperativos e um trabalho mais engajado e produtivo”, escreveu Soraya no documento de apresentação do projeto.

Indo de encontro principalmente ao pilar social do ESG, o programa pretende utilizar a psicologia positiva para desenvolver as lideranças para alinhamento à cultura do negócio, engajamento e capacidade de integrar e viver uma vida pessoal e profissional de bem-estar e felicidade.

Selo TCE Ceará Sustentável

Conselheiro-substituto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará e atual coordenador do Comitê de Sustentabilidade do TCE CE, Itacir Todero apresentou à banca avaliadora o projeto Certificação com o Selo TCE Ceará Sustentável.

“O objetivo deste projeto junto a este MBA é explicitar e explicar o funcionamento e as ações do Selo TCE Ceará Sustentável – edição 2023, que tem por finalidade reconhecer as iniciativas sustentáveis criadas e desenvolvidas nas entidades que compõem a Administração Pública do Estado do Ceará, nos municípios cearenses, e também nas escolas de Ensino Médio, das redes públicas e privadas do Estado do Ceará [...] que atendam aos critérios de sustentabilidade estabelecidos em edital pelo TCE CE”, escreveu.

O selo foi lançado durante o XI Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos Ceará 2023, que aconteceu durante a Semana do Meio Ambiente, em junho. As instituições interessadas em obter o selo podem conferir mais informações sobre o edital de 2023 no site oficial do projeto.

Conheça a Faculdade EXAME, instituição nota 5 no MEC