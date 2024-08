AI for Business: A 1ª edição da Imersão em Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME

A Faculdade EXAME apresentou, no último final de semana (21 e 22 de janeiro) a primeira edição da Imersão A.I for Business. O evento aconteceu na sede do Banco BTG Pactual, em São Paulo, e reuniu 30 participantes em busca do mesmo objetivo: aumentar a produtividade e escalar seus negócios com a aplicação de IA.

Na ocasião, os alunos puderam dividir os desafios de seus negócios e receber insights estratégicos sobre a aplicação de inteligência artificial nas dinâmicas empresariais, além de fazer muito networking.

“A interação entre alunos e participantes foi máxima e todos os professores foram totalmente abertos a todos os tipos de participações”, conta a aluna Claudia Olish, engenheira sanitária. “É possível integrar todo o conteúdo que foi apresentado aos negócios, por isso recomendaria e farei a imersão de novo com certeza”, complementa.

Foram dois dias intensos de imersão na teoria e aplicação dos conceitos na prática. O uso das ferramentas ao vivo proporcionou uma experiência única, permitindo que o público se envolvesse ativamente nas temáticas abordadas e desmistificasse crenças sobre o presente e o futuro da IA, como relata Roberta Cardoso, CEO da Mundo Digital Tech e aluna da imersão.

“Cada um dos participantes trouxe sua contribuição mostrando o que a IA é no dia a dia, transformando o que acreditávamos ser um bicho de sete cabeças em algo palpável”, disse.

Da teoria à mão na massa

O primeiro painel da imersão foi apresentado pela CTO da EXAME, Izabela Anholett, que iniciou o dia abordando o histórico e a evolução da IA – e ainda levou cases de sucesso para uma análise em conjunto com o grupo.

“Poder estar próximo de pessoas que estão no mesmo objetivo e dividir experiência é o que mais gosto de fazer na minha profissão. A troca de ideias sobre a história da IA, os desafios práticos e os inevitáveis erros na implementação desta tecnologia, reforçam a importância de aprendermos juntos e fortalecer nossa comunidade”, comenta.

Em seguida, Pedro Daniel, especialista em IA; e Miguel Lannes Fernandes, coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da Faculdade EXAME, apresentaram ferramentas de IA como CANVAS IA, Microsoft Copilot, Gamma App, Leonardo AI e Deepswapper para que os participantes fossem introduzidos à elas em uma aula prática.

Referências em inteligência artificial, como Thiago Viola, diretor de IA e Dados e Automação da IBM, e Paulo Boesso, Head de E-Commerce da Wine, também marcaram presença no evento e compartilharam seus conhecimentos sobre ferramentas, dados, ética, direitos autorais com os participantes.

Para encerrar a programação, o presidente da Associação Brasileira de Inteligência Artificial (ABRIA), Valter Wolf, apresentou cases de sucesso envolvendo a IA.

“Foi um curso muito mão na massa e com dicas úteis para utilizar a partir de amanhã, se eu quiser”, relata a cientista de dados e aluna da imersão, Roseli Maia.

Para quem ficou interessado em participar das próximas edições mas ainda está com dúvidas, Roseli faz uma recomendação. “Quem tiver oportunidade de participar da imersão em uma próxima vez, participe, porque vai abrir sua mente para coisas novas”.

Confira os melhores momentos do evento.

Seu conhecimento em IA pode ir mais além

Uma pesquisa do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), feita com 350 CTOs (Chief Technology Officer), CIOs (Chief Information Officer) e diretores de Tecnologia da Informação nos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil, indica que a inteligência artificial será a área mais importante da tecnologia em 2024.

O relatório do Fórum Econômico Mundial aponta que nos próximos 5 anos, mais de 75% das empresas devem incorporar inteligência artificial em seus negócios, abrindo inúmeras oportunidades para quem souber administrar essa tecnologia.

Diante deste cenário, é possível identificar a necessidade de um novo profissional, que saiba selecionar e implementar IA em empresas de qualquer tamanho ou setor, liderando projetos e gerindo equipes multidisciplinares.

Para quem deseja aprofundar seus conhecimentos nessa área, a Faculdade EXAME tem uma oportunidade de ouro: o MBA em Inteligência Artificial para Negócios, a primeira especialização sobre o tema no país e a única em IA voltada para negócios reconhecida pelo MEC.

Com uma carga horária total de 360 horas, a formação é 100% virtual e as aulas ficam disponíveis por 12 meses para os alunos acompanharem quando e de onde preferirem.

