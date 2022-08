Wall Street: saiba como funciona o mercado financeiro dos EUA

Wall Street é o nome dado a um dos maiores centros financeiros do mundo, localizado em Nova York, nos Estados Unidos.

Quem quer entender como investir seu capital em renda variável precisa conhecer melhor Wall Street e seu funcionamento.

O que é Wall Street?

Wall Street é o nome dado a uma rua na ilha de Manhattan, em Nova York. Essa rua abriga as principais instituições financeiras do mercado de capitais norte-americano. O nome dessa rua é usada comumente para se referir ao mercado de capitais dos EUA como um todo.

Entre as principais instituições localizadas nesta rua, estão o BlackRock, Citigroup, JPMorgan Chase e muitos outros.

Além disso, é nessa rua que está localizada a bolsa de valores de Nova York (NYSE), uma das principais bolsas de valores do mundo.

Wall Street é representada em diversas mídias ao redor de todo o mundo por ser o grande centro financeiro mundial.

Wall Street é o nome da rua ou do mercado americano?

De fato, Wall Street é o nome de uma rua na ilha de Manhattan. No entanto, é muito comum ouvir falar frases como “Wall Street está otimista com o mercado” ou “Wall Street opera em baixa”.

Isso porque, com o tempo, o nome da rua passou a se identificar com o mercado de ações dos EUA de forma geral, fazendo com que os dois termos se confundam.

Hoje em dia, portanto, é comum usar o nome Wall Street para se referir ao mercado de ações norte-americano. Além disso, é comum usar o termo mesmo para mercados fora dos Estados Unidos.

Isso acontece mesmo na bolsa de valores brasileira. Por exemplo: é possível dizer que a Faria Lima, grande centro financeiro localizado em São Paulo, é a Wall Street brasileira.

Como Wall Street surgiu?

Entre os anos de 1685 e 1699, a cidade de Nova York pertencia aos holandeses e se chamava Nova Amsterdã. Nessa época, eles construíram uma muralha para evitar ataques britânicos.

Essa rua recebeu, portanto, o nome de Waalstrat (“rua da parede”, em tradução literal) por ser justamente a rua próxima à muralha.

Mesmo após a conquista da cidade pelos ingleses, o nome dessa região de Manhattan se manteve, sendo apenas traduzido para o inglês como Wall Street.

A origem de Wall Street como sinônimo do mercado de ações é incerta, mas alguns supõem que essa terminologia começou a ser usada após a bolsa de valores americana se instalar nessa rua em Nova York no ano de 1792.

Com o tempo, o mercado de capitais americano foi crescendo e atraindo a atenção de investidores, como é o caso de diversos fundos de investimentos internacionais.

Principais atrações de Wall Street

De fato, os turistas que forem para Wall Street podem não se deparar com grandes pontos turísticos, como é o caso do Empire State Building e da Estátua da Liberdade ou o Central Park, outras localidades de Nova York.

No entanto, a arquitetura de Wall Street é muito característica, remetendo aos estilos arquitetônicos dos séculos 18, 19 e início do século 20.

Portanto, essa arquitetura é referente à chamada Era Dourada dos EUA, marcada por um grande desenvolvimento econômico no país.

Touro de Wall Street

Além disso, existe o famoso Touro de Wall Street, uma escultura de bronze pesando 3,5 toneladas localizada próxima da rua – ou seja, essa estátua não está na famosa rua!

Mesmo assim, ele é um ícone quando se fala no mercado de capitais norte-americano, representando o bull market, quando ações estão em alta, valorizando fundos de ações, por exemplo.

Quais empresas estão em Wall Street?

De fato, fica claro que a importância desse centro financeiro é muito elevada no contexto da economia americana e da economia global também.

No entanto, vale a pena detalhar um pouco mais e aprender sobre as principais empresas que estão localizadas nesta rua de Nova York.

Entre as empresas em Wall Street, destacam-se:

BlackRock;

Morgan Stanley;

Goldman Sachs;

JPMorgan Chase;

Credit Suisse;

Citigroup;

Deutsche Bank;

Deloitte;

E mais!

Portanto, pode-se ver que diversas empresas estão sediadas no local, inclusive empresas com capital aberto na bolsa.

Além disso, outras empresas também ocuparam outros postos importantes nos arredores da rua, criando o chamado distrito financeiro de Nova York.

Qual é a importância de Wall Street para o mundo?

A importância de Wall Street se dá pois esta é a principal região do mercado financeiro dos Estados Unidos e, portanto, o principal centro financeiro do mundo.

Por mais que outros centros financeiros passem a ganhar relevância, como as bolsas do mercado chinês, Wall Street sempre será um referencial para o mercado global.

Além disso, a presença desse centro financeiro em filmes e séries fez despertar o interesse de diversas pessoas, seja nos EUA ou em outros países, por trabalhar no mercado financeiro.

E de fato, muitos começam a se interessar pelos diversos tipos de investimento depois de verem filmes e séries sobre essa região de Manhattan.

Dessa forma, Wall Street impacta milhões de pessoas ao redor do mundo, seja direta ou indiretamente através de seus negócios.

