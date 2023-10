TED ou DOC: qual a diferença? Qual o melhor?

Apesar de a presença do PIX ter ofuscado o uso de outros meios de pagamento que eram utilizados anteriormente, alguns deles ainda são usados por diversas pessoas e empresas, como DOC e TED.

O TED e DOC são duas formas distintas de fazer transferência ou pagamento entre contas distintas, cada qual com suas particularidades. Entenda, a seguir, a definição de cada um deles e suas diferenças.

O que é TED ou DOC?

TED é uma sigla para “Transferência Eletrônica Disponível” e diz respeito a um tipo de transferência de recursos financeiros entre contas de bancos diferentes. Foi criado em 2002 pelo Banco Central do Brasil (BCB).

Enquanto isso, o DOC é uma abreviação para “Documento de Ordem de Crédito”. Em grande parte dos casos, tanto o TED quanto o DOC estão sujeitos à cobrança de taxas conforme a quantidade de vezes em que são usados.

Mas afinal, quanto tempo demora para cair um DOC e quanto tempo demora para cair um TED? Essas são as principais dúvidas de quem tem interesse em fazer esse tipo de transferência entre contas bancárias.

No caso do TED, o dinheiro vai cair no mesmo dia que a transferência foi realizada, desde que seja feita até às 17h.

Enquanto isso, o dinheiro do DOC vai cair na conta transferida somente no dia seguinte. Se a transação do DOC foi feita depois das 22h, o tempo para cair na conta pode ser ainda maior.

Importante destacar que independente de qual das transferências forem utilizadas, sua efetivação precisa de:

Nome completo;

CPF ou CNPJ;

Tipo de conta (corrente ou poupança);

Dados bancários (agência, conta e código do banco).

Caso alguma dessas informações esteja errada, o dinheiro retorna para sua conta, sendo necessário realizar uma nova transferência.

Quanto custa fazer TED e DOC?

O valor das taxas de TED e DOC variam conforme o banco ou instituição financeira. No entanto, via de regra, as transferências realizadas pela internet, por exemplo, ou em caixas eletrônicos, acabam saindo mais em conta para o usuário do que as transações feitas diretamente no caixa de uma agência.

A partir do momento que se entende o que é DOC e o que é TED, é possível entender com muito mais facilidade quais são as diferenças principais entre eles.

Apesar de ambos representarem formas distintas de transferir dinheiro entre contas, as principais diferenças entre eles estão no limite de valor e no prazo.

Enquanto o DOC tem um limite máximo de R$ 4.999,99 no valor de sua transferência, o TED permite mandar um montante de uma conta a outra acima de R$ 5.000,00.

Dessa forma, o TED não tem um valor mínimo nem máximo de transferência como acontece no DOC.

Vale destacar que embora o DOC tenha um valor máximo de transferência, não há um valor mínimo necessário, assim como acontece com nas transações com TED.

Qual a diferença entre TED, DOC e PIX?

TED (Transferência Eletrônica Disponível), DOC (Documento de Ordem de Crédito) e PIX são três métodos de transferência de dinheiro no Brasil, cada um com suas próprias características. A diferença entre TED e DOC ficará mais clara abaixo.

O TED é uma transferência de fundos de uma conta bancária para outra, geralmente usada para valores maiores. As transferências TED podem demorar algumas horas ou até um dia útil para serem concluídas, e frequentemente envolvem taxas.

O DOC também é uma transferência interbancária, mas é normalmente usado para valores menores. As transações DOC podem demorar até um dia útil e também podem ser tarifadas.

Muitos se questionam: ted ou doc cai na hora? No entanto, a resposta é não. O PIX, por outro lado, é um sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central do Brasil. Ele permite transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, em poucos segundos, sem custo para pessoas físicas.

Na prática, o PIX se destaca como o método mais utilizado de transferência no Brasil devido à sua gratuidade, velocidade e praticidade.

A ausência de custos torna o PIX a escolha econômica para transferências, atraindo tanto pessoas físicas quanto empresas.

Além disso, sua agilidade e disponibilidade 24/7 permitem transações rápidas a qualquer hora do dia, o que é especialmente vantajoso em um mundo cada vez mais digital e interconectado.

A simplicidade de uso, com a necessidade apenas de um smartphone ou computador e uma chave PIX, também contribui para sua popularidade, tornando-o uma opção conveniente e acessível para a maioria das pessoas.

Como fazer uma transferência TED?

Para realizar uma transferência via TED no Brasil, comece por acessar sua conta bancária por meio do internet banking ou aplicativo móvel.

Dentro da plataforma, encontre a opção "TED" ou "Transferência Eletrônica Disponível". Em seguida, insira os detalhes necessários, como o banco de destino, agência e conta do destinatário, além do valor a ser transferido

Verifique com atenção se todas as informações estão corretas, incluindo o nome do beneficiário.

Após a confirmação dos dados, autorize a transferência inserindo sua senha ou seguindo os procedimentos de segurança do seu banco.

Aguarde a confirmação da transação, que geralmente pode levar algumas horas ou até mesmo até o próximo dia útil, dependendo do momento da transação e das políticas da instituição financeira. Por isso, é importante ter planejamento financeiro na hora de organizar as transferências.

Como fazer uma transferência DOC?

Para realizar uma transferência via DOC (Documento de Ordem de Crédito) no Brasil, é necessário seguir alguns passos. Primeiramente, acesse sua conta bancária por meio do internet banking ou aplicativo móvel.

Em seguida, localize a opção de transferência e escolha "DOC". Insira os dados requeridos, incluindo o banco de destino com seu código de banco, agência e conta do beneficiário, assim como o valor a ser transferido.

Verifique minuciosamente todas as informações, incluindo o nome do destinatário. Autorize a transferência com sua senha ou autenticação apropriada de segurança. Por fim, aguarde a confirmação da operação.

É importante lembrar que transferências via DOC geralmente levam até um dia útil para serem efetivadas, e os custos variam dependendo da instituição financeira. Certifique-se de considerar esses fatores ao escolher o método de transferência.

Como fazer uma transferência PIX?

Para realizar uma transferência via PIX no Brasil, primeiro acesse sua conta bancária através do internet banking ou do aplicativo móvel. Dentro da plataforma, busque a opção de pagamento ou transferência PIX e escolha "Enviar".

Preencha os dados necessários, que incluem a chave PIX do destinatário (podendo ser CPF, número de telefone, e-mail ou chave aleatória), o valor a ser transferido e, opcionalmente, uma descrição.

Certifique-se de revisar e confirmar as informações. Autorize a transferência, inserindo sua senha ou seguindo o procedimento de segurança estabelecido por seu banco.

TED ou DOC: qual escolher?

Para escolher entre TED e DOC é preciso fazer uma análise criteriosa de qual é mais acessível nas diferentes instituições, assim como verificar os objetivos e urgências que cada transação exige.

Vale ressaltar que TED e DOC se referem a recursos que são transferidos entre contas de instituições diferentes.

Isso porque ocorre a transferência de dinheiro nas contas de um mesmo banco, se trata de um outro tipo de operação, conhecida como “Transferência Eletrônica de Valores” (TEV).

Por fim, vale ressaltar que também há a possibilidade de realizar um Pix, um tipo de transferência imediata idealizada pelo Banco Central.

Você quer saber mais a respeito de finanças pessoais, negócios e investimentos? Clique nos textos abaixo para aprender mais: