Retail Liquidity Provider (RLP): O que é e como funciona?

RLP é uma modalidade de oferta no mercado de ações que tem características inovadoras e que vem sendo muito discutida.

Portanto, saber sua função é fundamental para entender como as corretoras impactarão diretamente o mercado de ações ao longo do tempo.

O que é RLP (Retail Liquidity Provider)?

RLP é a sigla para Retail Liquidity Provider, que consiste em uma modalidade nova de oferta no mercado de ações na qual as corretoras tornam-se contraparte quando se negociam ativos na bolsa de valores.

A RLP promete trazer mudanças importantes para a negociação de ativos em bolsa, sendo fundamental então entender o que é RLP e seus benefícios.

Em primeiro lugar, o Retail Liquidity Provider promove liquidez para o varejo e garante que o preço da execução de uma ordem de compra ou venda possua sempre um valor igual ou superior ao book de ofertas.

Dessa forma, é possível que as ordens sejam executadas com o melhor preço possível da forma mais rápida sem que seja necessário fracioná-las.

Essa modalidade ainda é muito recente no Brasil, mas é muito utilizada em bolsas maiores, como é o caso da NYSE.

Além disso, essa modalidade só está disponível para o investidor pessoa física. Ou seja: um fundo de investimentos que vai comprar ações na bolsa ainda usa o modelo tradicional de ofertas.

Como funciona a RLP?

Primeiramente, para saber como funciona RLP, é preciso entender primeiro o modelo comum de ofertas. Nesse modelo tradicional, é possível que um cliente execute apenas parte da ordem pelo preço do mercado.

Isso porque pode ser que ocorra uma falta de pessoas dispostas a comprar ou vender aquele ativo de renda variável, como uma ação ou FII, pelo preço desejado.

Por exemplo: um investidor deseja vender 500 ações (5 lotes) de uma empresa que possui, mas coloca um valor relativamente alto. Portanto, nem todos desejam comprar a ação por esse preço e ele acaba vendendo apenas 200 ações (2 lotes).

Ou seja: para vender o resto dessa ação, o investidor deveria colocar uma nova ordem por um preço interior. Assim conseguiria vender o seu ativo e fazer caixa.

Por outro lado, com a oferta RLP, a corretora garante o melhor preço do book para o cliente de forma automática, sem necessitar a divisão dos lotes à venda.

Dessa forma, todos os preços seriam negociados por um valor médio e a ordem toda se completaria sozinha, tornando a bolsa de valores mais eficiente.

Agora, com o novo modelo de oferta RLP, a corretora irá garantir o melhor preço do book para o cliente, sem que exista a necessidade de dividir os lotes à venda.

Ou seja, a ordem de venda ao mercado de 4 lotes do cliente seria executada pelo preço único de 103.000.

Quais são as Regras do Retail Liquidity Provider?

Há diversas regras do RLP para que esse mecanismo de prover liquidez para o varejo venha a ocorrer.

Em primeiro lugar, há a questão da privacidade, que afirma que o provedor de liquidez da operação só pode ser visível para a instituição financeira que a enviou e somente quando o negócio chegar ao fim.

Além disso, apenas pessoas físicas (ou seja, clientes do varejo) podem utilizar o serviço de provedor de liquidez. Há o critério de que, se o negócio não tiver se completado até o fim do dia, cancela-se a liquidez.

O ajuste de preço ocorre pela plataforma de forma automatizada, garantindo então a melhor liquidez e preço possíveis.

Há, ainda, um limite de contratos estipulado de forma percentual tanto para derivativos quanto para ações. Esse limite não pode ser superado.

Por fim, há uma margem mínima para negociação no Day Trade: para mini dólar, é de R$150; para mini índice, é de R$100.

Quais as desvantagens da RLP?

Existem várias críticas a esse modelo que levantam questionamentos. Entre as principais desvantagens da RLP está o conflito de interesses, pois muitos alegam que a corretora teria um papel duplo.

A corretora de valores poderia, portanto, sugerir pontos de entrada e saída para uma ação e negociar contra os seus clientes e contra sua recomendação para ter benefícios.

Além disso, muitos afirmam que haveria um volume menor de negociação pela redução da liquidez no mercado, aumentando até mesmo o spread nas cotações dos ativos de renda variável.

Quais as vantagens da RLP?

Já os favoráveis a esse novo mecanismo citam algumas vantagens do RLP. Por exemplo, eles argumentam que na verdade a liquidez aumentaria, pois as intermediárias seriam provedoras de liquidez.

Além disso, melhores preços chegariam até os clientes, pois os provedores garantiriam o melhor preço e a melhor liquidez possível através de um preço de execução único, de forma que não haveria mais ordens parcialmente executadas.

Além disso, muitas corretoras estão diminuindo suas taxas de corretagem (ou até mesmo zerando as taxas) em troca da adesão a esse novo mecanismo.

Por fim, há o argumento de que as maiores bolsas do mundo fazem uso do mecanismo, o que o torna mais atraente do ponto de vista dos investidores.

Quais as mudanças da RLP?

No sistema de Retail Liquidity Provider, existe a promessa de diminuir as dificuldades enfrentadas com liquidez no modelo de oferta de mercado.

Ou seja: o próprio sistema vai ajudar a negociar ativos de forma mais eficiente fazendo com que as corretoras fossem contrapartes nas negociações, executando as ordens de forma integral para o varejo.

Portanto, para saber o que é RLP ativo e quais suas mudanças no mercado, basta sintetizar que essa é uma forma de tornar as negociações mais eficientes e gerar preços mais atrativos aos investidores pessoas físicas.

Assim, as corretoras estariam atuando no lado comprador e no lado vendedor das ofertas, sempre no topo do book. Isso faz com que seja oferecida a melhor oferta para os clientes para os diferentes tipos de ações.

Dessa forma, caso o investidor aceite o termo de RLP, ele está negociando com a própria corretora.

