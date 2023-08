Renda extra: 19 ideias para ganhar mais dinheiro em 2023

Seja porque perdeu o emprego, teve redução de salário ou simplesmente precisou de um dinheirinho a mais no final do mês, por exemplo, freelancer, uma renda extra sempre é bem-vinda.

Existem maneiras de como ter uma renda extra. Neste artigo, vamos mostrar os 19 melhores caminhos para isso. Você com certeza encontrará uma forma de ganhar dinheiro que se adapte melhor a sua realidade.

Como fazer renda extra?

As melhores ideias para você conseguir uma renda extra em 2023 não são sempre óbvias. Pense em algo que você gosta de fazer e que também poderia ser útil para outras pessoas.

A verdade é que existem muitas maneiras de se conseguir uma renda extra, então não fique preso às ideias mais tradicionais. Seja criativo e explore todas as opções que você tem à sua disposição.

Um caminho para fazer isso é por meio da internet. Existem muitos sites e fóruns que discutem sobre renda extra online, e você pode aprender com as experiências de outras pessoas. Mas tenha em mente que é necessário dedicação, paciência e perseverança para ter sucesso na internet.

Além disso, antes de investir tempo e dinheiro em qualquer ideia, pesquise bem sobre ela para ter certeza de que é viável e segura. Existem muitos golpes por aí, então é importante tomar cuidado antes de se comprometer com qualquer coisa.

Seja qual for o caminho, não fique preso às ideias que você inicialmente pensou, pois há muitas outras possibilidades. Explore todas as opções disponíveis e escolha aquela que melhor se adequa às suas necessidades e objetivos.

19 maneiras comprovadas de ganhar dinheiro

Confira abaixo 19 formas de como ganhar dinheiro, seja conseguindo uma renda extra home office ou de maneira presencial.

1. Comece a investir seu dinheiro para conseguir uma renda extra

Essa é uma excelente forma de garantir um futuro mais tranquilo e confortável. Mesmo que você não saiba exatamente como fazer isso, existem diversas maneiras de aprender. Procure por cursos e livros especializados na área e invista tempo e dedicação nos estudos. O retorno pode ser surpreendente!

2. Faça e venda doces para aumentar sua renda

Para quem possui habilidades culinárias, essa pode ser uma das melhores maneiras de ganhar um dinheirinho extra. Doces são simples de preparar e vendem bem em festas, eventos e reuniões familiares. Além disso, você pode personalizá-los conforme o gosto de seus clientes para aumentar suas vendas.

3. Faça um brechó e venda objetos que não usa mais

Sabe aquela mochila que você só usou uma vez e está em ótimo estado? E aquele armário de TV que você não precisa mais? Esse é um bom momento para você se desfazer de coisas que estão ocupando espaço na sua casa e que você não usa. Quem sabe você não encontra um comprador para os seus pertences?

4. Dê aulas particulares

Além de ser divertido e recompensador, você pode ajudar seus alunos a aprender coisas novas. Você pode oferecer aulas de idiomas, matemática, história ou qualquer outra coisa que você saiba fazer bem. Basta divulgar suas habilidades nas redes sociais ou em sites especializados em anúncios de professores particulares.

5. Trabalhe como entregador de aplicativos nos finais de semana

Essa é uma forma muito simples e prática de conseguir um dinheiro a mais. Os entregadores de aplicativos recebem dinheiro pelas entregas realizadas, o que significa que você não precisa fazer grandes esforços para ter um bom rendimento. Além disso, esse trabalho pode ser executado nos fins de semana, o que permite conciliar os estudos ou o trabalho com as atividades extras.

6. Alugue um quarto

Alugar um quarto de sua casa ou apartamento com o Airbnb é uma ótima maneira de conseguir uma renda extra em 2023. Você pode alugar seu quarto por um preço muito mais baixo do que o valor de mercado e ainda assim ter um bom lucro. Vale lembrar que a escolha final é sempre sua, então você pode definir limites para a estadia e até mesmo recusar ofertas que não lhe interessam.

7. Participe de programas de afiliados

Para isso, basta se cadastrar em um programa confiável e começar a divulgar os produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Além disso, você pode indicar os programas de afiliados para amigos e familiares, ampliando assim as chances de ganhar uma boa comissão.

8. Seja motorista particular de aplicativos

Essa é uma forma fácil e rápida de ganhar dinheiro, especialmente se você mora em uma grande cidade. Há diversas plataformas que oferecem esse serviço, então é só escolher a que melhor se adapta às suas necessidades e começar a trabalhar. Você vai ver que esse é um ótimo jeito de conhecer novas pessoas, explorar cidades diferentes e ganhar um dinheirinho extra. Os aplicativos como Uber e 99 estão sempre à procura de novos motoristas, então não perca tempo e cadastre-se já.

9. Crie uma loja virtual para conseguir uma renda extra

A loja virtual é um ótimo negócio para quem quer ter uma renda extra, já que ela exige baixo investimento inicial e permite trabalhar em casa. Basta ter um computador com acesso à internet e se dedicar a divulgar os produtos nas redes sociais. Escolha um nicho de mercado no qual você se sinta confortável, vender roupas online, por exemplo, e comece a produzir e/ou pesquisar os melhores preços.

10. Passeie com cachorros

Além de ser divertido, passear com cachorros é uma excelente forma de exercício e interação. Você pode se tornar um Dog Walker (passeador de cães) e ganhar um bom dinheiro ajudando donos que não têm tempo ou disposição para cuidar de seus animais. Basta colocar anúncios online, na vizinhança ou em grupos de Facebook específicos para encontrar donos de cães.

11. Faça e venda artesanatos

É uma forma de ter um dinheiro a mais no fim do mês, sem precisar depender de ninguém. Além disso, é uma atividade relaxante e que te dá bastante satisfação pessoal. Você pode vender seus produtos em feiras ou lojas especializadas, ou mesmo pela internet. Basta ter criatividade e caprichar nos detalhes de seus trabalhos.

12. Freelancer de redação

Diversos sites, blogs e empresas estão constantemente procurando por conteúdo novo e original. As opções de temas são vastas, podendo abranger desde tecnologia, moda, viagem até economia. É uma opção interessante para juntar dinheiro.

13. Social media

Pequenos empreendimentos e empresas costumam precisar de auxílio para administrar suas contas de mídias sociais. Se você tem uma boa habilidade em criar postagens interessantes e sabe como engajar o público, pode ganhar uma renda extra online dessa forma.

14. Consultoria online

Caso você seja um especialista em determinada área, como marketing, finanças ou saúde, você pode oferecer seus conhecimentos na forma de assessoria. Profissões do mercado financeiro, como a do AAI, podem trabalhar nesse modelo.

15. Assistente virtual

Como assistente virtual, você realiza tarefas administrativas remotamente. As responsabilidades podem variar, incluindo gerenciamento de e-mails, agendamento de reuniões, atendimento ao cliente, entrada de dados e mais.

16. Venda comida por aplicativos

Vender comida por aplicativos se tornou uma das principais formas de conseguir renda extra, principalmente para quem já trabalha com a venda de comida de forma presencial. O desenvolvimento de aplicativos como iFood, Rappi e outros conectou mais rapidamente o vendedor aos seus potenciais clientes.

Por isso, caso se tenha uma aptidão para fazer alguma comida de qualidade, seja doce ou salgada, a venda desse produto por aplicativos pode ser uma saída interessante de fazer uma renda extra e, dependendo do sucesso das vendas, pode se tornar um futuro negócio gerador da renda principal.

17. Seja trader

Trader é uma das profissões do mercado financeiro e, embora não exija uma certificação para começar, não significa que seja algo simples de ser feito. Para exercer essa função com sucesso, é necessário estudo, tempo de tela e eventualmente um curso que ajude na especialização.

O trader é o que ganha dinheiro no mercado financeiro negociando ativos. O lucro pode vir justamente da diferença entre o preço de compra e venda, ou seja, de sua volatilidade. Essa profissão pode ser exercida em casa ou na mesa de operações de uma corretora, por exemplo.

18. Traduza textos e documentos

Embora existam atualmente sites e aplicativos de tradução online, a maioria não é suficiente para traduzir de forma correta e contextualizada um livro ou alguns documentos específicos. Nesse caso, pessoas com fluência e certificação em outra língua podem trabalhar de forma online com essas traduções e fazer uma renda extra relevante.

19. Cuide de crianças

Para quem gosta de lidar com crianças, ou tem uma experiência profissional ou acadêmica relacionada a isso, atuar como babysitting pode ser uma alternativa interessante de como gerar renda extra. Para conseguir novos trabalhos nessa área, indicações e divulgação nas redes sociais pode ser um caminho mais rápido e prático.

5 Dicas de como fazer renda extra

Veja algumas dicas importantes para conquistar uma renda extra no fim do mês.

1. Avalie seu tempo livre

Uma maneira eficiente de criar renda extra é avaliar seu tempo livre e descobrir como você pode utilizá-lo da melhor maneira possível.

Utilize esses momentos para realizar atividades que possam trazer ganhos financeiros adicionais, como trabalhos freelancers ou pequenos trabalhos temporários.

2. Crie um orçamento e controle suas finanças

Conhecer sua situação financeira e ter um bom planejamento é essencial para ganhar dinheiro extra através de planilhas de gastos e apps de finanças. Isso não só te ajuda a entender para onde seu dinheiro está indo, mas também te ajuda a estabelecer metas para economizar e ganhar mais.

3. Cadastre-se em plataformas de freelancers

Plataformas online de freelancing, como Upwork, Fiverr e Freelancer, abrem um mar de oportunidades para ganhar renda extra como freelancer. Esses sites reúnem pessoas que precisam de serviços e freelancers qualificados para prestá-los.

4. Pense no que você já sabe e ofereça seus serviços

Todos nós temos habilidades ou conhecimentos únicos que podem ser úteis para outras pessoas. Talvez você seja bom em reparos domésticos, ensinar, cozinhar ou ser organizado.

Identifique essas habilidades e considere oferecer seus serviços para aqueles que possam precisar deles.

5. Faça networking

Ter uma boa rede de contatos é uma das formas mais eficazes de descobrir oportunidades para ganhar dinheiro extra. Quanto mais pessoas souberem do que você é capaz, mais provável será que alguém precise de seu serviço. Diversos empreendedores, freelancers e até CEOs possuem uma ampla rede de contatos.

Qual é a importância de ter uma renda extra?

Primeiramente, ter uma renda extra oferece um suporte financeiro valioso, auxiliando no pagamento de gastos mensais e diminuindo a preocupação relacionada ao gerenciamento de despesas.

Uma renda extra também facilita a acumulação de poupanças de maneira mais eficiente através de investimentos em renda fixa.

Além disso, em momentos de instabilidade econômica ou diante de imprevistos como a perda do emprego, dispor de uma fonte alternativa de renda pode representar um valioso suporte financeiro.

Por fim, uma renda extra pelo celular pode permitir maior liberdade e oportunidades para aproveitar hobbies, viagens ou outras atividades recreativas que, sem essa renda extra, poderiam ser limitadas financeiramente.

Quais são os melhores apps para fazer renda extra em 2023?

Veja abaixo alguns apps que podem ajudar na conquista da renda extra.

1. Workana/GetNinjas

O Workana e GetNinjas são plataformas para freelancers que oferecem serviços especializados para clientes que procuram profissionais.

Para começar a ganhar dinheiro, basta se inscrever no aplicativo, descrever as habilidades e encontrar os melhores projetos disponíveis.

2. Rappi/iFood

Os aplicativos de delivery de comida, como o Rappi e iFood, estão em alta, especialmente após a pandemia. Se você tem uma moto ou bicicleta e precisa de renda extra, trabalhar como entregador de delivery é uma ótima oportunidade.

3. Enjoei/OLX

O Enjoei e OLX, conhecidos como lojas online para vender itens usados, permite vender itens para obter renda extra. Quase tudo pode ser vendido na plataforma, incluindo roupas, acessórios, itens de colecionadores etc.

4. Uber/99

A Uber, conhecida mundialmente por seus serviços de transporte e delivery, oferece oportunidades para ganhar dinheiro como motorista ou entregador. Além disso, há a opção para o 99, que permite também a inscrição de taxistas.

5. Airbnb

O Airbnb permite que espaços sejam alugados para pessoas de todo o mundo. Seja um quarto vazio na própria casa, seja um imóvel desocupado, o Airbnb é uma excelente opção para garantir uma renda extra com imóveis.

Perguntas frequentes sobre renda extra

Tem como ganhar dinheiro rápido?

Existem formas de ganhar dinheiro mais rápido do que outras. A velocidade com que se busca alcançar uma renda extra deve estar adequada aos objetivos e necessidades de cada pessoa.

Por outro lado, é importante ponderar e ter um equilíbrio entre a busca por ganhar dinheiro rápido e a qualidade do serviço prestado, de modo a manter os ganhos posteriormente. Ademais, algumas das formas mais rápidas de ter uma renda extra podem ser encontradas de maneira online, via home office, já que é um formato mais simples e prático de entregar demandas.

Como ganhar dinheiro extra nos finais de semana?

Existem diversas formas de como ganhar dinheiro extra nos finais de semana. Dentre elas, algumas alternativas são: trabalhar em restaurantes ou eventos, ser motorista de aplicativo ou entregador e ser cuidador de animais ou crianças.

Ademais, é importante escolher uma forma de gerar renda extra no final de semana que esteja adequada com suas aptidões, experiências e com aquilo que se gosta mais, para conseguir ter um melhor aproveitamento no trabalho.

Como ganhar dinheiro extra com pouco investimento?

Algumas pessoas buscam uma renda extra justamente porque não tem um relevante capital inicial para realizar grandes investimentos. Por isso, muitos se questionam como ganhar dinheiro extra com pouco recurso. Uma das opções é trabalhar com a revenda de produtos já desenvolvidos, sejam eles físicos ou infoprodutos.

Assim, é possível trabalhar para uma outra empresa que já tenha um produto pronto, ou criar o seu próprio e começá-lo a vender de forma presencial ou online. Alguns dos trabalhos que podem ser feitos com pouco ou nenhum investimento são: revenda de produtos, vender fotografias online, dar aulas, fazer doces ou salgados para venda, prestar serviços em sites de freelancers etc.

Foi possível conhecer 19 ideias de como ter uma renda extra? Confira outros conteúdos como esse em nosso Guia de Investimentos, como:

