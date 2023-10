Quem é Luiz Barsi? Conheça o maior investidor pessoa física do Brasil

Luiz Barsi se tornou amplamente conhecido no mercado financeiro brasileiro após se tornar o maior investidor pessoa física do país. Assim, ele construiu uma fortuna bilionária com seus investimentos, principalmente com as ações de empresas.

Mas Luiz Barsi vai além de um grande investidor. Suas ideias e filosofia nos investimentos se tornaram uma inspiração para muitos brasileiros que investem no mercado de ações e que buscam a independência financeira.

Quem é Luiz Barsi?

Luiz Barsi é o maior investidor individual da Bolsa de Valores brasileira (B3). Por meio de sua estratégia de longo prazo e de Value Investing no mercado de ações, ele construiu uma fortuna bilionária, sendo comumente conhecido por “Buffet brasileiro”.

Barsi tem uma estratégia de investimento de longo prazo, buscando expor seu capital a boas ações de empresas, sobretudo as que pagam bons dividendos. Mas afinal, como foi construída a sua fortuna?

Como Luiz Barsi ficou rico?

Luiz Barsi Neto nasceu em São Paulo, no bairro de Brás, em 1939, sendo filho de imigrantes espanhóis que buscavam uma melhor condição de vida no Brasil. Sua mãe era costureira e seu pai, ferroviário, faleceu quando Barsi tinha apenas um ano de idade.

Com pouca renda familiar, Luiz Barsi se viu na obrigação de começar a trabalhar muito cedo, fazendo “bicos” como engraxate e aprendiz de alfaiate. Apesar disso, o jovem Barsi nunca se impediu de sonhar grande, vendo nos estudos uma maneira de mudar de vida.

O primeiro passo de Luiz Barsi rumo à riqueza foi sua formação como técnico em contabilidade. A mesma forneceu-lhe as habilidades necessárias para analisar as demonstrações financeiras de empresas e tomar decisões de investimento informadas.

Isso lhe abriu portas para o mercado de ações e para o desenvolvimento do seu método próprio conhecido como “carteira de ações previdenciária”. Com isso, ele buscava concentrar capital e investir em papéis de empresas que garantem bons dividendos.

Como resultado, a riqueza de Barsi foi acumulada por meio da estratégia de investimento em ações de empresas com fundamentos sólidos e boas perspectivas de crescimento a longo prazo, bem como uma boa distribuição de dividendos.

Essa abordagem, voltada para análise fundamentalista, agregada a paciência e disciplinada, o ajudou a construir seu patrimônio ao longo dos anos.

Qual a formação de Luiz Barsi?

A formação de Luiz Barsi Filho é em administração de empresas pela Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária da Universidade de São Paulo (FEAUSP), o que proporcionou a base para sua carreira no mundo dos investimentos.

Além disso, o investidor possui uma segunda formação, tendo cursado direito pela Faculdade de Direito de Varginha (MG).

Como Luiz Barsi se tornou o "Rei da Bolsa"?

Estando no mercado desde 1968, inicialmente no segmento de auditoria, Barsi foi despertado para o mercado de valores. Desde então passou a participar do mercado de modo mais ativo.

Primeiramente, ele operou de uma forma natural, como todos faziam. No entanto, depois de um tempo, com seus conhecimentos em contabilidade, foi tentando desvendar uma trajetória que pudesse assegurar uma renda mensal. Em sua visão, a estrutura previdenciária do país, nos moldes em que se apresentava, não oferecia segurança para que o cidadão se aposentasse.

Desse modo, o investidor começou a praticar uma filosofia na qual procurava se sentir como um “pequeno dono”, alocando suas participações em patamares prioritários sobre todos os aspectos.

Em outras palavras, cada vez que avaliava uma compra, contrapunha o seu interesse prioritário: formar uma carteira de renda mensal. Progressivamente prosperando nessa ideia e, após oito anos, Barsi já tinha um portfólio com esse objetivo.

Ao longo do tempo, essa carteira de renda mensal foi sendo avaliada e recebeu o apelido de “carteira previdenciária”.

A carteira previdenciária lhe proporcionou uma renda mensal sustentável, uma situação financeira estável e confortável, sem que ele não se preocupasse com a previdência.

Com isso, Luiz Barsi ganhou a alcunha de "Rei da Bolsa" devido à sua abordagem que envolve a compra de ações de empresas com fundamentos sólidos e a paciência para mantê-las a longo prazo.

Outros trabalhos na carreira de Barsi

Embora ele seja amplamente reconhecido por suas estratégias vencedoras de investimento no mercado de ações, Barsi também dedica parte de seu tempo e recursos para contribuir para a sociedade por meio de ações filantrópicas.

No entanto, detalhes específicos sobre suas iniciativas filantrópicas não são amplamente divulgados publicamente, uma vez que ele mantém sua vida pessoal de forma discreta. Apesar disso, o "Rei da Bolsa" acredita na importância de retribuir à sociedade e ao longo dos anos. Assim, tem expressado seu compromisso com causas sociais em diversas ocasiões.

Método Barsi de investir

O "Método Barsi" de investir é uma abordagem de investimento desenvolvida e promovida por Luiz Barsi. O método é notável por sua ênfase na análise fundamentalista e na paciência de longo prazo.

Abaixo estão os principais princípios que definem o "Método Barsi" de investir:

Análise fundamentalista: O investimento de acordo com o Método Barsi envolve uma análise detalhada dos fundamentos de uma empresa. Isso inclui a avaliação de demonstrações financeiras, saúde financeira, histórico de lucros, governança corporativa e perspectivas de crescimento da empresa;

Foco em empresas sólidas: Barsi procura investir em ações de empresas que possuem fundamentos sólidos e perspectivas de crescimento a longo prazo. Em outras palavras, empresas bem gerenciadas, com histórico consistente de lucratividade e boas práticas de governança corporativa;

Investimento a longo prazo : A paciência é um dos princípios-chave do Método Barsi. O investidor acredita que o sucesso no mercado de ações é melhor alcançado mantendo posições de investimento por longos períodos.

A importância do longo prazo para Luiz Barsi

A importância do longo prazo é um princípio fundamental na abordagem de investimento de Luiz Barsi. Para o investidor, a estratégia de investimento a longo prazo é caracterizado por:

Crescimento sustentável: Ao manter investimentos a longo prazo, os investidores têm a oportunidade de colher os benefícios do crescimento gradual e constante das empresas;

Redução da volatilidade: As flutuações de curto prazo podem ser significativas, mas ao ampliar o horizonte de investimento, as oscilações de preço têm menos impacto sobre os resultados;

Reinvestimento de dividendos: A manutenção de posições de investimento a longo prazo permite que os investidores aproveitem ao máximo o reinvestimento de dividendos. Com o tempo, os dividendos reinvestidos podem contribuir significativamente para o crescimento do patrimônio.

Quem é a família de Luiz Barsi?

Barsi se casou três vezes e é pai de cinco filhos. Ele tem cinco filhos de três casamentos, sendo eles Louise Barsi, Luiz Barsi Neto, Matheus Barsi, Murilo Barsi, com todos envolvidos, direta ou indiretamente, no negócio da família. O quinto nome não é conhecido publicamente.

Apesar disso, Luiz Barsi é conhecido por ser uma figura discreta, centrada em suas atividades de investimento e filantropia. Assim, mais informações sobre seus filhos ou vida familiar não são tão conhecidas pelo público.

Curiosidades de Luiz Barsi

Além de investir no mercado financeiro, Barsi também compartilha seu conhecimento e experiência por meio de palestras, livros e cursos online. Assim, ele oferece orientação para investidores que buscam aprender com sua trajetória de sucesso.

Além disso, uma das curiosidades sobre Luiz Barsi é como o "Rei da Bolsa" leva um estilo de vida simples e não extravagante. Exemplo disso, é que o investidor é visto quase diariamente nas linhas Vermelha e Azul do metrô da cidade de São Paulo, a caminho do trabalho ou de casa, utilizando seu Bilhete Único especial, gratuito para idosos.

