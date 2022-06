Qual o papel dos gestores de fundos de investimento imobiliário?

Diversas questões são consideradas na hora de comprar um imóvel, e muitas pessoas não têm o conhecimento prático necessário para selecionar bons ativos. No caso dos fundos imobiliários, há um especialista próprio para isso, que é o gestor.

Conhecer qual é o papel do gestor na escolha dos investimentos que serão realizados por um fundo imobiliário é fundamental para todo investidor, já que isso reflete nas estratégias de investimento utilizadas pelo FII.

Qual é o papel do gestor nos fundos imobiliários?

O papel do gestor é justamente decidir como os recursos dos fundos imobiliários serão usados. A tese de investimento utilizada e os objetivos do FII são previamente definidos e divulgados para o mercado e aos cotistas.

Vale destacar que o gestor pode ter sucesso ou não em seus investimentos, o que impacta diretamente no rendimento que será distribuído aos cotistas e até mesmo no valor das cotas.

A dinâmica acontece de forma muito parecida com a de outros tipos de fundo, uma vez que o gestor do fundo de investimento também utiliza o dinheiro dos investidores para montar uma carteira que potencialmente possa ter bons resultados.

Mas diferentemente desses outros fundos, o gestor do fundo imobiliário vai escolher e investir em ativos do segmento imobiliário ao invés de ações, por exemplo. Além disso, a gestão é responsável por conseguir novos inquilinos, caso seja um FII de tijolo ou outro que invista em imóveis físicos.

Do mesmo modo, os intermediários que estão inseridos nas operações também são escolhidos pelo gestor do FII, que vai ter uma comunicação direta com eles a todo momento.

De acordo com a política de investimento, assim como os objetivos do fundo imobiliário, o gestor de um fundo imobiliário considera diversas questões antes de escolher um ativo. Um deles é a relação risco-retorno que ele possui, assim como a liquidez do mesmo no mercado.

Como avaliar uma boa gestão na escolha dos FIIs para investir?

Existem diversos pontos positivos no investimento em FIIs. Uma das principais vantagens dos fundos imobiliários é justamente ter uma gestão profissional por trás da escolha dos imóveis e outros ativos imobiliários.

A análise de gestores é subjetiva, uma vez que se está lidando com pessoas e se trata de uma relação de confiança. Avaliar um bom gestor é buscar medir o desempenho de quão bem o seu dinheiro está sendo investido.

Os principais pontos para se analisar no gestor de fundos imobiliários são:

Capacidade de resolver problemas;

histórico profissional e de carreira;

Ter capacidade na geração de valor;

Transparência;

Comunicação.

De qualquer modo, é importante investir em fundos imobiliários cujo papel do gestor é agregar de fato valor aos seus cotistas. Algumas fontes de análise da gestão podem ser feitas através de fatos relevantes, relatórios gerenciais e entrevistas, por exemplo.

Entender qual é o papel do gestor auxilia o investidor na escolha de bons ativos, sobretudo quando se refere aos fundos imobiliários de gestão ativa, em que o gestor tem mais liberdade na escolha de seus investimentos e não precisa seguir um índice de referência para realizá-los.

Esse artigo te ajudou a entender qual é o papel do gestor dos fundos imobiliários? Você também pode acessar o nosso Guia de Investimentos e tirar suas dúvidas sobre o mercado financeiro em geral. Confira!