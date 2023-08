Quais as vantagens de ter um seguro de vida? Conheça 10 benefícios

Ano a ano, o brasileiro vem percebendo os benefícios do seguro de vida. A contratação dessa modalidade aumentou 11,3% no primeiro quadrimestre do ano na comparação com 2022, segundo levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi). Nesse período, os segurados receberam R$ 2,6 bilhões em indenizações.

A procura crescente é justificada: o seguro de vida é uma estratégia inteligente para controlar o orçamento, mantendo em dia o planejamento financeiro. Afinal, o usuário garante a estabilidade financeira da família em momentos imprevistos, evitando dor de cabeça e prejuízos, e a um custo previsível por mês.

Apesar do aumento na busca por essa proteção, 64% dos brasileiros desconhecem os reais benefícios do seguro de vida, de acordo com a Fenaprevi. Principalmente por uma questão cultural: muitas pessoas ainda associam o produto apenas à cobertura em caso de morte, quando, na verdade, ele oferece uma série de outras vantagens.

10 vantagens de ter um seguro de vida

Além de o titular poder escolher quem deseja proteger financeiramente em caso de morte, trazendo segurança financeira em um momento desafiador e delicado, o seguro de vida também é vantajoso em outros aspectos:

Planejamento financeiro

O custo do seguro é fixo, ou seja, você sabe quanto vai gastar por mês/ano e pode se programar para encaixá-lo no orçamento – uma alternativa mais racional que correr o risco de ser pego de surpresa e comprometer as finanças. E os valores são bem acessíveis: no Mercado Pago, por exemplo, há opções por menos de R$ 10 mensais.

Tranquilidade em períodos de incerteza

Em circunstâncias adversas, além do abalo emocional, o lado financeiro acaba desestabilizado também. Com o seguro, fica mais fácil lidar com a situação, pois não há preocupação extra com os gastos não planejados e a perda de renda.

Isenção de impostos

As indenizações do seguro de vida são consideradas rendimentos isentos. Ou seja, se você ou sua família receber algum valor dessa natureza, não haverá incidência do imposto de renda, o que poderia desorganizar sua vida fiscal.

Utilização em vida

Ao contrário do que muitos pensam, você pode usufruir de serviços ou coberturas também em vida. No seguro oferecido pelo Mercado Pago, o cliente tem acesso ilimitado a telemedicina, podendo se consultar com especialistas de diversas áreas médicas sem custo, 24 horas. Isso garante cuiado com a saúde, economia e praticidade.

Cobertura personalizada

Você pode customizar as coberturas que vão compor o seu seguro de vida, das opções mais básicas às adicionais, com flexibilidade para selecionar o que mais faz sentido na sua realidade e cabe no seu bolso, sem a contratação de serviços que julgar desnecessários.

Doenças graves e cirurgias

No Mercado Pago, entre as coberturas adicionais, o usuário pode escolher ser indenizado se for diagnosticado com uma doença grave ou submetido a um procedimento cirúrgico (desde que cobertos no contrato). É mais um exemplo de uso do seguro em vida.

Assistência funeral familiar

Outra cobertura oferecida pela empresa é o serviço de assistência funeral, não apenas para o titular, mas também estendida a familiares, como cônjuge e dependentes legais (filhos e enteados de até 24 anos ou incapazes), ou o reembolso das despesas do funeral.

Despesas médicas e hospitalares em acidentes

Em caso de acidente, você pode utilizar serviços médicos e hospitalares onde preferir e depois ser reembolsado. Com o seguro no Mercado Pago, o cliente que se acidentou ainda pode contar com o pagamento de diárias de internação hospitalar.

Emergências odontológicas

Se a emergência for odontológica, quem é segurado pela empresa também tem acesso a atendimento virtual. Caso seja necessário, o dentista encaminhará o cliente para consulta presencial e, se não houver disponibilidade, será enviado um voucher autorizando o serviço em um consultório particular.

Comodidade para acessar e receber

No caso do Mercado Pago, é possível contratar o seguro de vida diretamente pelo celular, sem burocracia e sem sair de casa. Pelo aplicativo, você acessa o produto facilmente, controlando coberturas e demais benefícios. E, diferentemente da maioria das instituições, o valor da indenização é pago na hora.

Diferença entre seguro de vida e de acidentes pessoais

O que diferencia o seguro de vida e o de acidentes pessoais são especialmente a cobertura e o valor.

O seguro de vida, entre outros benefícios, tem como cobertura básica a morte natural ou acidental do titular. No Mercado Pago, por exemplo, a indenização varia de R$ 25 mil a R$ 150 mil, mais R$ 5 mil para gastos funerários (sem carência para morte acidental e carência de 180 dias para morte natural). E além da telemedicina, já incluída, dá para contratar coberturas adicionais, como as citadas anteriormente.

Já o seguro de acidentes pessoais da empresa, que também engloba telemedicina, cobre invalidez permanente por acidente, morte acidental, fraturas e queimadura grave. O cliente também conta com o ressarcimento de despesas médico-hospitalares, devido a acidente, de até R$ 1 mil.

Como são propostas diferentes, é fundamental ter atenção e calma ao optar por uma delas. Mai's do que se prender ao preço mensal, para encontrar o melhor custo-benefício é preciso verificar o que está incluído ou não, considerando os impactos financeiros que um imprevisto poderia causar na família e os objetivos que possui para ela no futuro.