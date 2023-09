Veja o melhor planejamento financeiro para aproveitar as férias

Quem converte, não se diverte. Eis um clichê que muita gente adora repetir quando o assunto são viagens internacionais. “Em relação às variações cambiais, essa frase pode até fazer sentido. Quem viaja e não para de pensar na conversão costuma se divertir menos”, diz Lucas Fonseca, Head de Investimentos no Mercado Pago.

“Mas a melhor forma de se divertir nas férias é com planejamento financeiro. Quem viaja sem ter se preparado financeiramente para isso, e se põe a pagar tudo no cartão de crédito enquanto está longe de casa, poderá enfrentar sérios problemas depois, pois terá muito a pagar em seguida, talvez com juros e IOF”.

O mais indicado, diz o especialista, é traçar um planejamento financeiro para as férias com meses de antecedência. “Indico para todo mundo o mesmo que eu faço: guardo uma parte do meu salário todo mês especificamente para as minhas férias”, revela ele, que voltou há pouco de uma temporada no Canadá.

“É muito mais prazeroso desfrutar de viagens que já foram pagas anteriormente do que voltar para casa com uma dívida em aberto. Hoje as viagens, sejam internacionais ou nacionais, estão muito caras e não costumam caber no orçamento de um único mês. Daí a importância de um planejamento financeiro bem feito”.

Como fazer um planejamento financeiro para as férias?

O Mercado Pago criou uma ferramenta chamada Reservas que é um prato cheio para quem quer montar um planejamento financeiro para tirar as férias dos sonhos. Ela permite que você separe, mensalmente, tanto uma reserva de emergência — quantia necessária para cobrir gastos recorrentes por um período de 3 a 6 meses — quanto valores para conquistas de sonhos de curto, médio ou longo prazo. Pode ser um novo apartamento, um curso de especialização, um carro mais moderno ou uma viagem de férias.

A ferramenta do Mercado Pago permite que você crie uma espécie de cofrinho para cada um de seus sonhos, para os quais é possível direcionar mais ou menos dinheiro conforme desejar — e sempre com rendimento de 100% do CDI e resgate a qualquer momento, sem IOF. Mais: dá programar transferências automáticas para cada “cofrinho”.

“O ideal é economizar 30% da renda mensal e direcionar esse percentual para a realização de sonhos futuros. Mas podem ser 60%, 5% ou até mesmo 2%. O importante é guardar algum dinheiro, para que você, no futuro, possa agradecer a si mesmo por ter tomado essa atitude”.

Com tirar as férias dos sonhos com planejamento financeiro

Antes de começar a planejar qualquer viagem, é fundamental definir um orçamento claro. Determine quanto você está disposto a gastar durante as férias e seja realista em relação às suas finanças pessoais — eis o primeiro passo para evitar gastos excessivos.

Outra dica para economizar é dar preferência a destinos mais acessíveis. Viajar durante a baixa temporada é um bom caminho para economizar em passagens aéreas, hospedagem e ingressos de atrações turísticas.

Quanto mais cedo você começar a planejar, maiores serão as chances de encontrar ofertas e descontos em voos, hotéis e passeios. Sites de reserva, aplicativos de viagem e programas de fidelidade podem apresentar boas alternativas. Durante as férias, registre todas as despesas efetuadas em um caderno ou aplicativo. Isso te ajudará a manter o controle de gastos e evitar surpresas desagradáveis no final da viagem.

E lembre-se de que restaurantes caros não são obrigatórios. Experimente restaurantes locais, mercados de rua e cozinhe algumas refeições por conta própria para economizar. Muitas atrações turísticas oferecem opções gratuitas ou com desconto em determinados dias. E pesquise por atividades locais que não vão pesar no bolso. Só faltou falar o óbvio do planejamento financeiro: se for gastar em dólar, euro ou qualquer outra moeda estrangeira, não esqueça de descobrir a diferença cambial com antecedência.