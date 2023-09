Pix parcelado: o que é, como funciona, vale a pena?

O Pix parcelado é uma nova modalidade de pagamento que permite ao consumidor parcelar uma compra realizada por meio do Pix.

Neste artigo, você entenderá mais sobre como funciona essa nova função e quando vale a pena utilizá-la.

O que é Pix parcelado?

Pix parcelado é uma forma de pagamento que permite ao consumidor parcelar uma compra realizada por meio do Pix, que é uma forma de transferência instantânea de dinheiro entre contas bancárias.

Ao parcelar o Pix, o valor da compra é dividido em parcelas que são pagas mensalmente, com juros e encargos financeiros.

Essa modalidade de pagamento está disponível em determinados estabelecimentos comerciais que optaram por oferecer essa opção aos clientes que utilizam o Pix como método de pagamento.

Ela representa uma alternativa conveniente para os consumidores que desejam parcelar suas despesas sem a necessidade de recorrer ao uso de um cartão de crédito tradicional.

Como funciona o Pix parcelado?

Essa é uma modalidade de pagamento que permite ao consumidor parcelar uma compra realizada em até 12 vezes (a depender da instituição financeira), com juros e encargos financeiros. Para saber como funciona o Pix parcelado, veja seus detalhes abaixo:

Primeiramente, o consumidor realiza uma compra em um estabelecimento que aceita esse meio de pagamento simples e prático.

Em segundo lugar, o estabelecimento envia uma solicitação de pagamento parcelado para a instituição financeira ou fintech que oferece o serviço.

Em seguida, a instituição financeira ou fintech aprova a solicitação e transfere o valor total da compra para o estabelecimento.

Além disso, o consumidor passa a dever o valor total da compra para a instituição financeira ou fintech, que divide o valor em parcelas mensais com juros e encargos financeiros.

Dessa forma, o consumidor paga as parcelas mensais diretamente para a instituição financeira ou fintech até quitar o valor total da compra. Isso mostra uma maior versatilidade do Pix em relação a outras transferências, como o TED ou o DOC.

Como fazer Pix parcelado?

Para entender como fazer Pix parcelado, é necessário seguir alguns passos que podem variar de acordo com a instituição financeira ou fintech que oferece o serviço.

Para conseguir realizar o Pix através desse parcelamento em diferentes instituições financeiras, siga os passos gerais a seguir:

Abra o aplicativo da instituição financeira de sua escolha. Acesse a opção relacionada ao Pix ou pagamentos. Insira o valor que deseja transferir/pagar. Selecione a opção de pagamento parcelado. Escolha o número de parcelas desejado. Confirme a transação com sua senha, biometria ou método de autenticação fornecido.

Por fim, é importante notar que a disponibilidade dessa funcionalidade pode variar de acordo com a instituição financeira escolhida. Certifique-se de que a opção está disponível no aplicativo antes de iniciar a transação.

Condições específicas para o parcelamento, como o número de parcelas disponíveis, as taxas de juro, e os critérios de elegibilidade, podem divergir de uma instituição para outra.

Portanto, os consumidores devem estar cientes de que as opções de parcelamento e os termos associados podem ser diferentes em cada estabelecimento onde desejam realizar compras utilizando essa função inovadora.

É aconselhável verificar as políticas individuais de cada instituição antes de efetuar qualquer pagamento parcelado através dessa modalidade.

Vale a pena fazer Pix parcelado?

Além de saber como parcelar no Pix, é importante entender quando vale ou não usar essa função. Ela pode ser uma opção interessante para algumas pessoas, mas é importante avaliar se vale a pena para cada caso específico.

De fato, o ele pode ajudar a obter maior organização com as finanças da empresa ou do consumidor, já que permite o parcelamento de compras em um período mais longo.

No entanto, é importante avaliar as taxas de juros e encargos financeiros cobrados pelo serviço, já que eles podem encarecer a compra e aumentar o valor total a ser pago. Isso exige um planejamento financeiro adequado para evitar dívidas.

Vale notar também que alguns estabelecimentos podem oferecer descontos para compras realizadas por meio dessa modalidade de pagamento, o que pode tornar a opção mais vantajosa do que outras formas de pagamento.

Também é importante verificar se o estabelecimento ou a instituição financeira oferece um limite de parcelamento que atenda às necessidades do consumidor.

Por fim, é fundamental avaliar se o parcelamento não irá comprometer o orçamento do consumidor ou da empresa, evitando o endividamento.

Pix parcelado tem juros?

O Pix parcelado tem juros e encargos financeiros. As taxas de juro podem variar de acordo com cada instituição financeira ou fintech que oferece o serviço, e podem ser cobradas mensalmente sobre o valor total da compra parcelada.

Por isso, é importante avaliar as condições de cada instituição financeira ou fintech que oferece o serviço, bem como as próprias condições financeiras do consumidor ou da empresa, para decidir se o Pix parcelado é uma boa opção.

Em alguns casos, o valor dos juros pode ser menor do que os cobrados pelo cartão de crédito, por exemplo, mas é importante avaliar se o parcelamento não irá comprometer o orçamento do consumidor ou da empresa, evitando o endividamento.

Como fazer Pix parcelado no Mercado Pago?

Para fazer o Pix parcelado Mercado Pago, é necessário seguir os seguintes passos:

Acesse a área Pix na tela inicial do aplicativo do Mercado Pago. Selecione a opção de pagamento via QR Code. Escaneie o QR Code do estabelecimento que aceita a funcionalidade. Selecione a opção de parcelamento e escolha o número de parcelas desejado. Confirme a transação e aguarde a aprovação do pagamento.

No caso do Mercado Pago, é possível parcelar com essa funcionalidade em até 12 vezes, com juros e encargos financeiros. Por isso, é importante economizar dinheiro e buscar acumular patrimônio.

É importante avaliar as condições de parcelamento e as taxas de juro cobradas pelo serviço antes de realizar a transação.

