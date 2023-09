Payback: o que é, quais as vantagens e como calcular?

No mundo dos negócios e finanças, entre as diversas métricas disponíveis, o "payback" emerge como uma ferramenta fundamental.

Este artigo explora em profundidade o conceito dessa importante métrica, sua importância na avaliação de projetos e investimentos, e como ele se relaciona com o sucesso financeiro das empresas.

O que é payback?

Afinal, payback o que é? Trata-se de uma métrica financeira fundamental usada para avaliar a viabilidade de investimentos e projetos.

Ele representa o período de tempo necessário para recuperar o investimento inicial por meio dos fluxos de caixa gerados pelo projeto. Em outras palavras, é o tempo que leva para você "recuperar" o dinheiro que investiu.

O cálculo dessa métrica financeira é relativamente simples. Basta somar os fluxos de caixa positivos (receitas) gerados pelo projeto a cada período até que a soma alcance ou ultrapasse o investimento inicial.

Essa métrica é valiosa porque fornece uma medida de liquidez e risco. Um payback curto indica que o investimento se paga rapidamente, o que pode ser preferível em cenários de maior incerteza.

No entanto, esse valor deve ser considerado junto com outras métricas de avaliação, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), para uma análise mais abrangente da rentabilidade e viabilidade de um projeto.

Para que serve o payback?

O payback é uma métrica financeira que calcula o tempo necessário para recuperar o investimento inicial em um projeto ou investimento por meio dos fluxos de caixa gerados por ele.

É uma ferramenta fundamental no mundo financeiro e empresarial, com várias finalidades.

Primeiramente, ele é usado para avaliar a viabilidade de um investimento. Um período mais curto indica que o investimento se paga mais rapidamente, tornando-o atraente para investidores em busca de retornos rápidos.

Além disso, ele é utilizado para comparar diferentes projetos, auxiliando na escolha daquele que oferece um retorno mais rápido sobre o investimento, sendo possível avaliar a margem operacional e outras métricas de projetos.

Esse valor também desempenha um papel na gestão de riscos, pois projetos com paybacks mais curtos tendem a ter menos exposição a riscos futuros.

Ele ajuda na tomada de decisões sobre a alocação de recursos e é uma ferramenta de comunicação eficaz com partes interessadas internas e externas, como investidores e acionistas.

Quais são as vantagens do payback?

O payback oferece várias vantagens como métrica financeira. Primeiro, é uma ferramenta simples e de fácil compreensão, acessível mesmo para pessoas sem conhecimento financeiro avançado.

Sua simplicidade também facilita a comunicação com todas as partes envolvidas em um projeto ou investimento.

Além disso, ele mede a liquidez de um investimento, indicando o tempo necessário para recuperar o investimento inicial. Investimentos com paybacks curtos são considerados mais líquidos e podem ser preferidos em situações que exigem caixa imediato.

Ele também ajuda a avaliar o risco percebido, já que um payback mais rápido pode ser visto como menos arriscado, o que atrai investidores e financiadores.

Além disso, ele permite a comparação direta entre diferentes projetos, tornando mais fácil a escolha da opção mais atraente em termos de recuperação do investimento, permitindo um cálculo mais apropriado do custo de oportunidade.

Como calcular o payback?

Saiba como calcular essa métrica de duas formas diferentes abaixo.

Payback simples

O Payback simples é uma métrica financeira que indica o tempo necessário para recuperar o investimento inicial em um projeto ou investimento por meio dos fluxos de caixa gerados por ele.

É uma ferramenta de análise de viabilidade amplamente utilizada devido à sua simplicidade e capacidade de comunicação eficaz.

Projetos com esse tipo de valor mais curto são considerados mais líquidos e menos arriscados, tornando-se atraentes para investidores que desejam retornos mais rápidos.

No entanto, ele não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, limitando sua capacidade de avaliar projetos de longo prazo de forma precisa.

Payback descontado

O Payback Descontado é uma métrica financeira mais avançada em comparação com o simples.

Ele leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, reconhecendo que um real hoje vale mais do que um real no futuro devido à capacidade de investir e ganhar juros sobre o dinheiro.

Para calcular essa métrica, os fluxos de caixa futuros são trazidos a valor presente usando uma taxa de desconto apropriada, geralmente a taxa mínima de atratividade (TMA) da empresa.

Isso permite uma análise mais precisa dos projetos, considerando o custo de oportunidade dos recursos financeiros ao longo do tempo e fornecendo uma visão mais completa da viabilidade financeira, assim como seu lucro líquido.

Como analisar o payback?

A análise dessa métrica é essencial ao avaliar investimentos e projetos. Para realizar essa análise eficazmente, siga estas etapas:

Comece coletando informações financeiras detalhadas, incluindo custos iniciais, receitas esperadas e despesas operacionais.

Calcule o payback simples, somando os fluxos de caixa positivos até igualar ou exceder o investimento inicial. Isso mostrará o tempo de recuperação do capital.

Interprete o período do resultado à luz dos objetivos financeiros. Um payback curto favorece a liquidez, enquanto um descontado considera o valor do dinheiro ao longo do tempo.

Combine o resultado com outras métricas, como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) para análises mais completas.

Use os resultados para tomar decisões informadas sobre a viabilidade do projeto, considerando riscos potenciais, como incerteza nos fluxos de caixa, e mantendo seu planejamento financeiro.

Qual é a relação entre payback e fluxo de caixa?

A relação entre payback e fluxo de caixa está no fato de que o primeiro é calculado com base nos fluxos de caixa de um investimento ou projeto.

Ele mede o período de tempo necessário para recuperar o investimento inicial por meio dos fluxos de caixa gerados ao longo desse período.

Os fluxos de caixa consistem em todas as entradas e saídas de dinheiro relacionadas ao investimento.

As entradas de dinheiro geralmente incluem receitas operacionais, enquanto as saídas incluem despesas operacionais, custos de capital e outros gastos associados ao projeto.

O cálculo desse resultado envolve somar os fluxos de caixa positivos até que a soma alcance ou ultrapasse o investimento inicial.

Portanto, a relação fundamental entre as duas métricas é que a primeira é uma métrica que utiliza as informações contidas nos fluxos de caixa para determinar quanto tempo levará para recuperar o capital investido.

