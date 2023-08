O que são rotinas administrativas? 10 dicas para aplicar no seu negócio

Só no primeiro quadrimestre deste ano, 1,3 milhão de novas empresas foram abertas no Brasil. Enquanto isso, outras 737 mil fecharam as portas, 34% a mais em relação ao último quadrimestre de 2022, de acordo com o boletim do Mapa de Empresas, do Ministério da Economia. Por isso a importância de aprender sobre rotinas administrativas.

Segundo o IBGE, quase metade (48%) das empresas brasileiras acaba fechando antes de completar três anos. Entre os fatores que levam ao encerramento precoce das atividades, o principal motivo apontado pelos empreendedores é a gestão ineficiente, especialmente nos negócios menores.

Para não fazer parte dessas estatísticas, portanto, aprimorar e profissionalizar o processo de gestão é fundamental. É o caminho para que o pequeno empresário consiga não apenas organizar as suas operações, mas também desenvolver e implementar estratégias que favoreçam a saúde financeira da empresa, para que ela cresça e seja rentável.

O que são rotinas administrativas?

As rotinas administrativas englobam as atividades diárias que sustentam as operações centrais de todos os departamentos de uma empresa, assegurando eficiência na condução do negócio. Executadas em fases, essas rotinas facilitam o cumprimento de prazos e a organização das múltiplas demandas que permeiam o ambiente de trabalho.

Claro que nunca é simples administrar um negócio, ainda mais ao ter pouca experiência, como ocorre muitas vezes em empreendimentos de pequeno porte. Mas com informação, empenho e boas ferramentas de gestão, fica mais fácil executar essa tarefa.

10 rotinas administrativas para o seu negócio

1. Monitore de perto o fluxo de caixa

Para organizar as finanças, é prioritário ter um estrito controle do fluxo de caixa, o que garante uma visão do presente e do futuro da empresa. Para isso, registre tudo, diariamente, sem deixar passar nada: recebimentos, pagamentos e o que está previsto para entrar ou sair do caixa num período de pelo menos três meses.

Dessa forma, o empresário consegue antecipar decisões importantes - como negociar prazos com fornecedores, solicitar empréstimos, planejar investimentos ou fazer promoções para reduzir o estoque, por exemplo - para evitar ou minimizar contratempos financeiros.

2. Separe a pessoa jurídica da física

Para um negócio sustentável, é indispensável não misturar as finanças pessoais com as da empresa. Caso contrário, as consequências podem ser desastrosas, inclusive levando à falência do negócio. Alguns dos problemas acarretados são o descontrole do planejamento, a falta de transparência nas contas e dívidas que podem virar uma bola de neve de ambos os lados.

3. Estabeleça as funções da equipe

Definir as atividades desempenhadas pelos membros da equipe é fundamental para enxergar se o grupo está mesmo completo para atender as necessidades do negócio. Com suas responsabilidades estabelecidas, cada um pode fazer melhor sua parte e também receber capacitação para ampliar suas habilidades se necessário.

4. Acompanhe o andamento das operações

Crie indicadores e metas para as diferentes áreas do negócio e avalie o desempenho dos processos, fazendo reuniões periódicas com os responsáveis.

5. Invista em ferramentas que auxiliem na gestão

As ferramentas de gestão são recursos tecnológicos eficientes para estruturar a rotina da empresa e dar mais precisão à tomada de decisão, porque automatizam operações, geram uma série de dados e realizam análises constantes.

Isso permite que as atividades sejam melhor planejadas e monitoradas, sem gasto de tempo com tarefas repetitivas. Enquanto isso, o empreendedor e sua equipe podem se dedicar mais à parte estratégica.

Na ferramenta do Mercado Pago, além de poder ter uma conta digital gratuita, o empresário tem acesso a soluções que otimizam a cobrança dos clientes, ajudam a ter acesso a relatórios diversos e organizam as movimentações financeiras, entre outras facilidades.

O dashboard coleta, por exemplo, qualquer transferência da sua maquininha ou do seu e-commerce para contabilizar e mensurar corretamente seu fluxo de caixa, recebíveis, contas a pagar etc., melhorando o planejamento e o controle dos lucros. Tudo isso de forma prática, no computador ou aplicativo de celular.

6. Faça benchmarking

Mesmo que o empreendimento esteja indo bem, nunca deixe de acompanhar a concorrência, fazer seu benchmarking, conhecer melhor seu público, pesquisar as inovações do mercado e ouvir os membros da sua equipe.

É aperfeiçoando constantemente produtos, serviços e processos que a empresa cresce, por isso, é algo que deve ser parte da rotina. Com tantas novidades no mercado, acredite: há sempre algo que pode ser melhorado.

7. Garanta um bom atendimento

Não adianta ter um produto de qualidade e uma má experiência do cliente não tiver uma boa experiência. Um consumidor satisfeito tem muito mais chances de comprar novamente na sua empresa e ainda trazer novos compradores. Portanto, treine sua equipe para realizar um bom atendimento.

8. Zele pelo ambiente de trabalho

Um time que trabalha em um local agradável e que promove seu desenvolvimento é mais produtivo e motivado, com reflexos diretos nos resultados da empresa.

9. Construa um bom relacionamento com fornecedores

Uma relação positiva com os fornecedores pode render preços melhores, prazos maiores de pagamento e entrega mais ágil, por exemplo. Não descuide desse elo tão importante.

10. Aposte em estratégias de marketing

O seu produto ou serviço é bom, o atendimento é bem feito, mas pouca gente sabe disso? Para colocar seu negócio em evidência, investir em estratégias de marketing bem estruturadas é essencial.

O marketing digital, por exemplo, é uma opção barata, simples e assertiva, que ajuda a divulgar a empresa para o seu público-alvo. Nem é preciso verba extra para iniciar esse trabalho: basta produzir conteúdo periodicamente nas redes sociais, relacionado à empresa e ao seu ramo de atuação.

Foi possível entender o que são rotinas administrativas e como funciona na prática? Acompanhe outros conteúdos da Exame.