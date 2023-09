O que é vantagem competitiva e como usá-la para impulsionar seu negócio

Numa época em que cada vez mais pessoas estão decididas a empreender no Brasil, qualquer vantagem competitiva é mais que bem-vinda. É o que poderá fazer com que sua empresa supere os concorrentes e atinja os resultados esperados.

Não tem certeza de quais são as vantagens competitivas do seu negócio? Eis uma pergunta para a qual você precisa encontrar respostas o quanto antes — do contrário, você corre sérios riscos de ficar para trás.

O que é vantagem competitiva?

Exemplos não faltam. Você pode alcançá-la, por exemplo, ao oferecer produtos de alta qualidade, preços competitivos ou condições de pagamento mais vantajosas que os da concorrência. Outro caminho, talvez o mais assertivo, é o da inovação. É uma saída que envolve investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a criação de novos produtos ou o aprimoramento de processos já existentes.

Vale sempre lembrar: empresas que se destacam são aquelas que constantemente reinventam seus produtos e serviços. É o caso, por exemplo, do Facebook, que mudou de nome para Meta e decidiu apostar no Metaverso, não se sabe ainda muito bem por quê.

Para empresas com certo porte, a automação de processos, a utilização da inteligência artificial — na qual só se fala hoje em dia —, e a análise de dados, entre outras estratégias do tipo, podem melhorar a eficiência operacional e diminuir custos. E, consequentemente, podem abrir caminho para o surgimento de produtos e serviços mais competitivos. Eis mais uma maneira para alcançar uma vantagem competitiva relevante.

A aposta em produtos ou serviços exclusivos, que os consumidores não têm como encontrar em negócios concorrentes, também pode fazer a diferença, assim como a personalização. A diferenciação constrói uma conexão emocional com os consumidores e fortalece a lealdade à marca. Também vale a pena negociar melhores condições com os fornecedores, o que abre caminho para preços mais atraentes.

Novos meios de pagamento: outra vantagem competitiva

Diferenciais como maquininha no celular também equivalem a vantagens competitivas. Quem abraça a inovação, como já foi dito, costuma atrair uma clientela maior e se destacar em meio à concorrência. Com o Mercado Pago, você consegue transformar seu celular em uma maquininha de cartão com apenas alguns cliques.

O recurso "Tap to Phone" possibilita a aceitação de pagamentos diretamente pelo smartphone, eliminando a necessidade de uma maquininha tradicional. Para pequenos negócios, empreendedores individuais e profissionais autônomos é uma mão na roda. Com essa funcionalidade, eles podem receber pagamentos mesmo em locais onde seria inviável ou pouco prático usar uma máquina de cartão tradicional.

Antes de bater o martelo nessa vantagem competitiva, convém verificar se seu celular é compatível com a tecnologia NFC (Comunicação por Campo de Proximidade), que permite a transferência de dados entre dispositivos com chips compatíveis. O segundo passo é analisar as taxas e os custos associados.

Como ter vantagem competitiva no mercado rapidamente? Siga esses 6 passos: