O que é RDB? Veja qual a diferença para o CDB e como investir

O RDB, sigla para Recibo de Depósito Bancário, é um título de renda fixa emitido por bancos comerciais ou instituições financeiras como forma de captação de recursos para financiamento das suas atividades. Eles são muito parecidos com os CDBs mas diferem em um ponto importante: a liquidez.

CDB ou RDB?

Os RDBs são muito parecidos com os CDBs em vários aspectos. Ambos contam com a garantia do FGC. A incidência do imposto de renda sobre os rendimentos também é a mesma: por tabela regressiva e, pelos 30 primeiros dias, existe também a cobrança do IOF para resgates.

Assim como o CDB a rentabilidade do RDB também pode ser pós-fixada, normalmente atrelada a um percentual do CDI, prefixada, determinada no momento do investimento, ou híbrida.

A maior diferença entre esses dois títulos da renda fixa é mesmo a liquidez, já que existem CDBs com liquidez diária no mercado enquanto que o RDB só pode ser resgatado no seu vencimento.

Os CDBs também podem ser negociados no mercado secundário, enquanto que os RDBs são inegociáveis e intransferíveis.

Como investir em RDB?

É possível investir em RDBs por meio e uma corretora ou de um banco. Normalmente, é exigido um valor mínimo para o investimento mas, assim como o investimento em CDB, esse aporte mínimo costuma ser baixo.