O que é Ibovespa? Conheça o índice da B3

O Índice Bovespa (Ibovespa) é o indicador de desempenho médio correlacionado com as cotações do mercado de ações brasileiro. Desse modo, o Ibovespa reflete o comportamento das principais ações negociadas na Bovespa.

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fundada em 1890, hoje faz parte da B3 SA ou Brasil, Bolsa, Balcão. A B3 foi formada em 2008 após a fusão da bolsa com a Bolsa de Mercadorias e Futuros.

O que é Ibovespa?

O Índice Bovespa foi criado em 2 de janeiro de 1968. Antes do Ibovespa, as cotações das ações eram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (SPSE).

A SPSE buscava criar um índice que fosse uma boa representação das ações mais negociadas na bolsa, com algumas mudanças metodológicas para considerar o pagamento de dividendos, desdobramentos etc.

Em outras palavras, a variação no Ibovespa procura representar o retorno que um investidor teria se tivesse mantido um investimento em tal carteira entre duas datas quaisquer.

Com isso, 17 ações de diversos setores constituíram inicialmente o índice Ibovespa. São elas: Aços Villares, Alpargatas, Antarctica, Banco do Estado de São Paulo (Banespa), Banco Itaú, Casa Anglo (Mappin), Cimento Itaú, Companhia Docas de Santos, Duratex, Indústrias Villares, Lojas Americanas, Fábrica de Brinquedos Estrela, Companhia Melhoramentos Papéis de São Paulo, Moinho Santista, Companhia Paulista de Força e Luz, Souza Cruz e Vale do Rio Doce.

O valor base inicial foi fixado em 100 pontos, representando NCr$ 100 (100 cruzeiros novos, moeda brasileira na época). Desde então, a carteira não recebeu investimentos adicionais além do reinvestimento de recursos em dinheiro, como dividendos, direitos de subscrição e emissões de títulos.

Qual a importância do Ibovespa?

O Índice Bovespa é importante por diversas razões, entre elas:

Medir o desempenho histórico do mercado;

Utilização como benchmarks, onde os gestores de fundos podem medir seu desempenho;

Calcular o risco sistemático e o custo do capital próprio das empresas;

Refletir os sentimentos dos investidores;

Aumentar a visibilidade das empresas que o compõem;

Representam a saúde econômica em diversos setores.

O que faz o Ibovespa subir ou cair?

O índice muda através de seus constituintes, sejam eles o valor de mercado das empresas, fundamentos ou os preços das ações. Podemos destacar:

Empresas: as empresas que compõem o índice Bovespa podem afetá-lo. Desse modo, os maiores contribuintes do índice devem sempre ser monitorados, pois, são os que mais podem impulsionar ou levar ao seu declínio;

Dados econômicos: os dados econômicos sobre a economia brasileira podem afetar o índice, tais como inflação, desemprego, níveis de estoque e rendimentos do Tesouro;

Política: disputas comerciais e dificuldade com regulamentações podem afetar negativamente o índice. Desse modo, geralmente, o Ibovespa é beneficiado em discussões sobre livre comércio, desregulamentação e redução de impostos.

Dolár: no geral, o Ibovespa e o dólar americano possuem uma relação inversa. Como resultado, quando um sobe, o outro desce. Este fato ocorre devido a um grande quantitativo de investidores estrangeiros na bolsa brasileira, que por sua vez, trocam dólares por reais, valorizando a moeda nacional. No entanto, quando há uma fuga de capital estrangeiro da bolsa, essa situação se inverte.

Esse artigo te ajudou a entender o que é Ibovespa? Confira os primeiros passos para investir na Bolsa de Valores.