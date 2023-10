O que é débito automático e como ele funciona?

A criação do débito automático veio dos Estados Unidos na década de 1960 e desde então tornou-se uma prática comum em todos os países ao redor do mundo, diz Durval Meirelles, professor de Gestão e Economia da Universidade Veiga de Almeida (UVA).

Atualmente é uma opção de pagamento oferecida por diversos tipos, não só de instituições financeiras como diversos tipos de empresas e serviços públicos. No Brasil, a função está em vigor desde 1992. Entenda mais sobre o assunto.

O que é débito automático?

Ter um planejamento financeiro é de extrema importância para quem quer manter as contas em dia. Caso não tenha acesso à assistência de um profissional para desenvolver esse plano financeiro juntos, você pode iniciar pelo monitoramento das suas finanças por meio do seu "fluxo de caixa".

Isso envolve o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo do mês. Ao controlar o seu fluxo de caixa, será possível determinar se há um excedente de recursos disponíveis para investir ou se você está em uma situação deficitária. No último caso, será necessário revisar seus hábitos, comportamentos e despesas.

E isso é fundamental para entender o que é débito automático, explica Adriana Matheus, economista e especialista em investimentos. A funcionalidade nada mais é que um serviço oferecido por bancos e outras instituições financeiras para quitar automaticamente contas recorrentes, como de água, luz, gás, telefone e internet, usando o saldo em conta-corrente do cliente.

Ele serve para ajudar no controle do fluxo de caixa. “Aderindo a esse serviço você não precisa fazer o pagamento de forma manual de seus compromissos recorrentes, aqueles que todos os meses terá que parar por um momento do seu dia e efetuar pagamento do boleto", afirma a economista.

Adriana Matheus lembra que é fundamental olhar as contas cadastradas em débito automático, acompanhar as movimentações de sua conta-corrente, conferir seu extrato e se os valores discriminados no boleto estão condizentes com o acordado com a empresa ou prestador de serviços emissor da cobrança. “Isso porque a instituição financeira tem a autorização apenas para fazer o pagamento ou débito em conta, mas não de conferir valores acordados entre você e o emissor dos boletos”, diz.

Como funciona o Débito Automático?

O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) tem algumas recomendações para utilizar o débito automático de forma eficiente. Em primeiro lugar, assegure-se de que sua conta bancária tenha fundos suficientes para cobrir o pagamento automático. Isso evitará que você enfrente problemas de falta de fundos no momento do débito.

Mantenha um acompanhamento regular do serviço de débito automático, verificando os registros nos extratos bancários e mantendo cópias dos comprovantes para ter controle sobre as transações.

Quando configurar o débito automático, confirme se o documento emitido pelo fornecedor do serviço indica claramente que a conta está em débito automático. Isso ajuda a evitar confusões futuras.

Lembre-se de que pode haver taxas para débito automático, portanto, esteja ciente delas antes de adotar essa forma de pagamento.

Quanto tempo demora o débito automático?

Além disso, é essencial que o débito ocorra na data de vencimento da conta. Vale destacar que o débito automático não possui um horário específico, podendo ser executado a qualquer momento dentro das 24 horas do dia agendado. Portanto, fique atento a essa flexibilidade.

Dicas para usar o débito automático

Evite configurar o débito automático para contas de fornecedores de serviços que apresentem saldos variáveis, como as faturas de cartão de crédito. Divergências nos valores podem ser difíceis de corrigir e levar meses para serem resolvidas ou compensadas em contas futuras.

Revise com cuidado as faturas e contas eletrônicas enviadas por fornecedores, como as contas de luz, água e as faturas de cartão de crédito. Caso identifique alguma divergência nos valores ou informações, entre em contato com a empresa antes do vencimento para esclarecimentos.

Por fim, tenha em mente que algumas empresas utilizam o corpo da fatura para confirmar a quitação de débitos anteriores. Portanto, é crucial verificar todas as informações nas faturas, uma vez que problemas bancários ou da empresa podem resultar na suspensão de serviços, como o débito automático, devido a pagamentos anteriores não identificados.