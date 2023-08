O que é checkout e como otimizar em sua loja virtual?

Oito em cada dez pessoas que compram na internet têm o hábito de desistir da compra na reta final, ou seja, no checkout, quando conferem os métodos de pagamento disponíveis e inserem seus dados pessoais e financeiros -, segundo pesquisa recente da Opinion Box.

Entre os principais motivos da desistência estão a falta de confiança na segurança do site, oferecer poucos meios de pagamento, necessidade de cadastro, lentidão ao carregar a página e o fato de a etapa de pagamento ser longa, com muitos campos para preencher.

O levantamento reforça o quanto o checkout, como é chamada essa etapa final da compra, é decisivo para um e-commerce, influenciando diretamente o volume de vendas. Afinal, de nada adianta a jornada de compra do site ser perfeita se, no fim, o visitante abandona o carrinho.

Como então melhorar essa experiência para aumentar as vendas do seu negócio na internet? A otimização do checkout, tornando o processo mais prático, simples e seguro, junto a boa plataforma de pagamentos, é o caminho.

O que é checkout?

O checkout representa o estágio final de uma transação online, marcando o instante em que o cliente decide finalizar sua compra, inserindo suas informações pessoais e optando por um método de pagamento. Por conseguinte, essa etapa requer simplicidade, segurança e um aprimoramento contínuo para aprimorar a jornada do cliente e reduzir as taxas de abandono de carrinho.

Como otimizar o checkout?

Segurança

A principal preocupação do consumidor em uma loja virtual é inserir seus dados pessoais e financeiros em um ambiente completamente seguro. Na pesquisa Opinion Box, 83% afirmam desistir logo da compra se acharem que o checkout não é confiável.

Por isso, é fundamental investir em sistemas antifraude e conexão segura, e comprovar esses mecanismos com selos e certificados. Escolher uma plataforma de pagamento online reconhecida no mercado, que o cliente identifique facilmente, também faz diferença.

Clareza das informações solicitadas

Um fator que pode resultar na recusa de um pagamento (e, consequentemente desistência da compra) são informações incorretas, preenchidas pelo próprio cliente. Para evitar esse problema, seu checkout precisa trazer de forma clara informações sobre o preenchimento de todos os campos ou o que se espera do usuário em cada ação.

Simplicidade e agilidade

Solicite somente informações realmente necessárias - mais de 70% dos consumidores querem um checkout simples e rápido, segundo a mesma pesquisa. Além disso, declare que serão usadas respeitando as normas da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O pagamento requer que o cliente preencha algumas informações importantes, como nome, CPF e dados do cartão. Porém, algumas lojas aproveitam essa etapa para colher outras informações (para futuras campanhas de marketing, por exemplo), o que torna o processo mais longo e pode afastar o comprador.

Variedade de meios de pagamento

Ofereça diferentes métodos de pagamento e parcelamento, além do cartão de crédito. Inclua opções como boleto parcelado, pagamento em lotéricas, cartão de débito, carteiras digitais e, obviamente, o Pix.

Experiência mobile

Diversos levantamentos mostram que os brasileiros já fazem suas compras online mais pelo smartphone do que pelo computador, comportamento que cresce ano a ano. Por isso, é fundamental que o seu e-commerce, especialmente o processo de checkout, seja responsivo, ou seja, ajuste automaticamente a visualização para dispositivos móveis (celular, tablet).

Vale conferir também se não há campos que sejam difíceis de preencher pelo celular. Nesse caso, é preciso alterar o formato.

Comodidade

Todo tipo de facilidade é bem-vindo quando se trata do processo de checkout. Alguns diferenciais nesse sentido podem ser a compra em um clique, com dados do cartão já salvos, e a compra como convidado, sem necessidade de preencher cadastro, por exemplo.

Ferramenta de checkout

Um bom intermediário de pagamentos online é um aliado importante para colocar todas essas estratégias em prática no checkout da sua loja virtual.

A ferramenta simplifica a comunicação entre o e-commerce, o comprador e instituições financeiras na finalização da compra, mantendo toda a operação de pagamento em um só lugar, de maneira prática, segura e rápida.

Qual a importância do checkout?

Paralelamente a essas estratégias, é essencial que a empresa facilite os demais processos dentro do site para que o cliente chegue à etapa do checkout: imagens atraentes, informações completas, organizadas e claras sobre os produtos/serviços, boa navegação, interface atrativa, carregamento rápido, entre outros aspectos.

É a combinação desses fatores, numa experiência fluida, que estimulará o cliente a colocar o produto no carrinho e, com um checkout otimizado, completar a sua jornada de compra.