O que é cadastro positivo e como ele funciona?

Ser um bom pagador e estar em dia com seus compromissos financeiros traz mais facilidades no momento de se conseguir algum empréstimo, financiamento ou outro serviço de crédito, analisando assim o seu cadastro positivo.

Para oferecer serviços de crédito, as instituições financeiras e bancos precisam observar as informações de um indivíduo ou empresa com relação ao seu histórico de bom pagador, e a partir disso, definir o risco de calote ou falta de pagamento. Sendo assim, entender o que é cadastro positivo e sua importância pode gerar benefícios quando uma pessoa física ou jurídica precisar de crédito.

O que é cadastro positivo?

Cadastro positivo é um conjunto de informações de uma pessoa ou empresa que determinam o seu histórico de crédito. Esses dados são utilizados pelas instituições financeiras e bancos, a fim de analisar a viabilidade de fornecer produtos e serviços de crédito ao seu cliente.

Além disso, pode-se usar o cadastro positivo para fazer com que empréstimos e financiamentos oferecidos tenham juros mais baixos, assim como outras vantagens quanto a periodicidade dos pagamentos e do número de parcelas.

Como funciona o cadastro positivo?

O cadastro positivo funciona como uma espécie de “currículo financeiro”. Com as informações analisadas de forma individual, é possível usar esses dados para trazer juros mais baixos aos clientes de um banco, além de vantagens exclusivas.

Muitos dados não são utilizados no momento de análise de crédito. No entanto, com o uso das informações do cadastro positivo, se pode fazer um estudo mais completo sobre o histórico de pagador de uma pessoa ou empresa.

Os dados do cadastro positivo relacionados àquele CPF ou CNPJ são utilizados e posteriormente protegidos, conforme as normas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o cliente não precisa se preocupar com a segurança de suas informações bancárias ou quaisquer outros presentes nesse banco de dados.

Vantagens do cadastro positivo

Entre as principais vantagens do cadastro positivo, além de todos os benefícios individuais de um produto ou serviço associado a empréstimos e financiamentos, é o fato de que ele facilita o acesso ao crédito de forma mais simples, rápida e segura aos bons pagadores.

Juros altos também estão associados ao risco de inadimplência, já que algo como um empréstimo depende da confiança da instituição financeira de que o cliente pagará seus compromissos. Quanto menor a confiança, maior tendem a ser os juros.

Mas a análise de crédito feita pelos bancos geralmente não considera algumas informações que podem ser importantes, como o histórico de pagamentos, presente no cadastro positivo.

Com esse recurso, as instituições conseguem ter dados mais aprofundados sobre a vida financeira da pessoa ou empresa, o que também favorece a concorrência entre elas, sendo vantajoso ao consumidor.

Apesar de ter sido criado em 2011, o cadastro positivo só foi associado a qualquer pessoa ou empresa de forma automática em 2019. Nesse caso, se alguém não quiser ter seus dados fazendo parte disso, também poderá solicitar a retirada sem custos adicionais.

